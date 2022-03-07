Бешеная рота: как «Гюрза» боевикам «чистилище» устроил

Легендарная рота вошла в историю как «бешеная». Почему её так боялись?
166 рота отдельной мотострелковой бригады вошла не случайно. И её не не просто так прозвали «бешеной».
Самые смелые операции первой чеченской контроперации приписывают ГРУ. Но забывают про бешеную роту, вот этот пробел сейчас и восполним.
Алексей Ефентьев - выпускник Бакинского общевойскового училища. Позывной - «Гюрза». До Чечни успел послужить в Афгане, где и набрался боевого опыта. У него было почти животное чутьё - он на глаз определял направление огня и расстояние до противника.
Костяк его роты составляли разные люди: учитель, шахтёр, милиционер. Под командванием «Гюрзы» рота стала самым боеспосособным подразделением в войсках. Рота могла всемером сражаться против сорока боевиков и одерживать верх - не числом, а умением.
Это умение проявилось в боях за Бамут. Тогда они обошли боевиков, вошли им «в спину» и ликвидировали 12 бандитов. Именно благодаря «бешеной» роте Бамут удалось взять без особенных проблем.
Накануне второй Чеченской Ефентьев покинул роту. Но и без него она осталась самым боеспособным подразделением в армии.
Источник:
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