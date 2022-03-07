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Бешеная рота: как «Гюрза» боевикам «чистилище» устроил

Бешеная рота: как «Гюрза» боевикам «чистилище» устроил (4 фото)

Автор:
07 марта 2022 16:00
Сообщество : Истории
Метки: армия   бой   гюрза   разведка   рота   чечня   
635
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Легендарная рота вошла в историю как «бешеная». Почему её так боялись?

166 рота отдельной мотострелковой бригады вошла не случайно. И её не не просто так прозвали «бешеной».

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Самые смелые операции первой чеченской контроперации приписывают ГРУ. Но забывают про бешеную роту, вот этот пробел сейчас и восполним.

Алексей Ефентьев - выпускник Бакинского общевойскового училища. Позывной - «Гюрза». До Чечни успел послужить в Афгане, где и набрался боевого опыта. У него было почти животное чутьё - он на глаз определял направление огня и расстояние до противника.

Костяк его роты составляли разные люди: учитель, шахтёр, милиционер. Под командванием «Гюрзы» рота стала самым боеспосособным подразделением в войсках. Рота могла всемером сражаться против сорока боевиков и одерживать верх - не числом, а умением.

Это умение проявилось в боях за Бамут. Тогда они обошли боевиков, вошли им «в спину» и ликвидировали 12 бандитов. Именно благодаря «бешеной» роте Бамут удалось взять без особенных проблем.

Накануне второй Чеченской Ефентьев покинул роту. Но и без него она осталась самым боеспособным подразделением в армии.

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Метки: армия   бой   гюрза   разведка   рота   чечня   

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3  комментария
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39k
Alex 55 минут назад
Мужик!
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62k
Опиум для народа 43 минуты назад
Это не те боевики, которые (недобитые) сейчас Герои России?
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Иван Час назад
Второй чеченской спецоперации?
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