Бешеная рота: как «Гюрза» боевикам «чистилище» устроил

Самые смелые операции первой чеченской контроперации приписывают ГРУ. Но забывают про бешеную роту, вот этот пробел сейчас и восполним.

Алексей Ефентьев - выпускник Бакинского общевойскового училища. Позывной - «Гюрза». До Чечни успел послужить в Афгане, где и набрался боевого опыта. У него было почти животное чутьё - он на глаз определял направление огня и расстояние до противника.