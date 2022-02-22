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Служба в советской армии Эмомали Рахмона

Служба в советской армии Эмомали Рахмона (6 фото)

Автор:
22 февраля 2022 14:55
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   Эмомали Рахмон   армия   матрос   служба   таджикистан   флот   
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В подлунном мире ничто не вечно. И глава Таджикистана остро сейчас это ощущает. Все было бы прекрасно в своей стабильности, не случись недавний спор с Киргизией. С учетом засушливого климата нехватка влаги чувствуется довольно остро. И водопользование стало причиной того, что на границе стали периодически раздаваться выстрелы.

Таджикскому лидеру пришлось в связи с этим посетить столицу России. И вышло так, что в прошлом году он оказался единственным почетным гостем Путина на 9 мая.


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Рахмон был провозглашен главой страны еще в 1992 году после начала гражданской войны. Основной движущей силой в ней стали члены кулябского клана. В эпоху коммунизма именно с этой территории происходили высокопоставленные военные чины и представители силовых структур. Ключевой фигурой стал криминальный авторитет Сангак Сафаров.


Однако даже с учетом спокойного отношения к криминальной составляющей выбрать на пост президента человека с таким прошлым было бы уже слишком. В связи с чем выбор пал на нейтральную фигуру – председателя самого лучшего в стране колхоза. Решение оказалось верным: Рахмонов успешно устранил политических конкурентов, стабилизировал положение, продлил сроки президентства и успешно правит и по сей день. При этом он пережил еще и череду покушений.


Родился он практически в эталонной советской семье. Несколько поколений предков будущего президента занималось тяжелым крестьянским трудом. Отец воевал в Великой Отечественной и был награжден орденами.

Тогда награду военнослужащие получали действительно за заслуги, своей смелостью и отвагой способствующие общей победе. Будущий президент неоднократно слышал рассказы о героизме своего отца. Соответственно, рвался в армию, поскольку в то время для мужчины  служба была нормой. И отслужить старался каждый парень при отсутствии действительно серьезных противопоказаний в виде проблем со здоровьем. Проводы призывника организовывались соответственно менталитету, как роскошный и массовый праздник с обильным угощением и большим количеством гостей.


Перед призывом Эмомали успел получить специальность электрика, что, вероятно, повлияло на распределение: парень попал на флот. Что было достаточно редким решением, поскольку этот род войск предпочитали формировать из числа славян. Кстати, тогда служили на флоте 3 года.

И Рахмонов после учебной части в Хабаровске отправился на базу в Приморье, где прослужил с 1971 по 1974 год. Проявил он себя за время службы вполне достойно: во время флотских соревнований его команда даже заняла первое место, за что он был награжден внеочередным 10-дневным отпуском.


Довольно суровые условия службы, удаленность от дома, долгое время поспособствовали формированию у таджикского юноши сильного волевого характера. У Рахмонова развились лидерские качества, умение увлечь и повести за собой других. После службы моряк вернулся домой в звании старшины первой статьи, что эквивалентно сержанту в сухопутных войсках. На 60-летний юбилей Владимир Путин преподнес своему коллеге военную книжку матроса советского Тихоокеанского флота из архивов российского Министерства обороны.

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Метки: СССР   Эмомали Рахмон   армия   матрос   служба   таджикистан   флот   
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Виталий 2 часа назад
Зря только он фамилию поменял с Рахмонова на Рахмон
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SilentBob Час назад
Что было достаточно редким решением, поскольку этот род войск предпочитали формировать из числа славян.

от то ж. обычно эти всегда с голубыми погонами ходили, почему-то...
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