Служба в советской армии Эмомали Рахмона

Родился он практически в эталонной советской семье. Несколько поколений предков будущего президента занималось тяжелым крестьянским трудом. Отец воевал в Великой Отечественной и был награжден орденами.

Тогда награду военнослужащие получали действительно за заслуги, своей смелостью и отвагой способствующие общей победе. Будущий президент неоднократно слышал рассказы о героизме своего отца. Соответственно, рвался в армию, поскольку в то время для мужчины служба была нормой. И отслужить старался каждый парень при отсутствии действительно серьезных противопоказаний в виде проблем со здоровьем. Проводы призывника организовывались соответственно менталитету, как роскошный и массовый праздник с обильным угощением и большим количеством гостей.