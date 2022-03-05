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История русского спецназовца, прошедшего пять войн

История русского спецназовца, прошедшего пять войн (5 фото)

Автор:
05 марта 2022 14:22
Сообщество : Жить в России
Метки: афганистан   вдв   дагестан   лебедь   разведка   спецназ   чечня   
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Анатолий Лебедь - легенда вооружённых сил РФ, сослуживцы называли его «русский Рэмбо». Он прошел через несколько военных конфликтов, всегда шёл в бой в первых рядах - за это получил «Героя России» и множество других наград. А ушёл из жизни вовсе не на войне.

Службу он начал в 1981 году, когда его призвали на «срочку» в ВДВ. Затем отправился в Ломоносовское военное авиационно-техническое училище. А потом началась война в Афгане.

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Он служил борттехником на вертолёте МИ-8. Его машина доставляла грузы, эвакуировала раненых и доставляла спецназ к месту боевых действий. В это время он и принял «боевое крещение». В один из дней, экипаж МИ-8 забирал группу разведчиков. Тех обнаружили «духи» и стали поливать огнём из пулемётов. Анатолий вместе с товарищем рванули на звуки выстрелов, обошли противников и закидали гранатами. Разведчики были спасены, Анатолий не получил ни царапины.

После Афгана Лебедь вернулся домой и не очень-то обрадовался произошедшим изменениям. Страна менялась на глазах и настоящему воину со своим кодексом чести это не очень-то и нравилось. Поэтому, когда началась война на Балканах, Анатолий отправился туда. Об этой части его биографии мало что известно, но вернулся он в конце 1990-х, прямо к началу второй чеченской контртеррористической операции.

Туда он поехал добровольцем. Сначала служил в составе сводного милицейского отряда в Дагестане, а после того, как боевиков выбили в Чечню, отправился вслед за ними и стал зам.командира разведывательной группы. В 2003 его серьёзно ранило - Анатолий наступил на мину и ему оторвало часть стопы, пришлось устанавливать протез. Воин получил вторую группу инвалидности - казалось бы, самое время заканчивать со службой… Но нет, за несколько месяцев восстановился и вернулся в строй.

В 2005 году он провёл свой самый успешный бой: тогда его группа выслеживала боевиков в лесу в Веденском районе. Лебедь был старшим головного дозора. Он вывел группу к позициям боевиков и вступил в бой. Внезапно они накрыли боевиков плотным огнём и закидали их позицию гранатами - уничтожили больше 80 бандитов. За это Анатолий получил звезду Героя Российской Федерации.

Лебедю пришлось поучаствовать и в операции по принуждению к миру в Грузии. Как обычно: когда войска вошли на вражескую территорию, Анатолий ехал на броне головного БТР. Когда противников стали усмирять, Анатолий поучаствовал в нескольких операциях: его группа захватывала вражеские «Хаммеры» и другую технику, топила катера и даже вела переговоры о сдаче в плен грузинских спецназовцев. Двадцать два человека тогда сложили оружие.

Настоящая легенда.

А в 2012 году его не стало. Герой России, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени, Ордена Мужества и Ордена Красной Звезды, несгибаемый воин, погиб на гражданке в ДТП. Он ехал на мотоцикле в московских Сокольниках и не справился с управлением. От полученных травм скончался на месте.

Так закончилась жизнь Героя России и настоящей легенды. О его непростой и яркой судьбе написана книга: «Солдат России», в городе Урай ему поставили памятник. А союз десантников России учредил в его честь награду «Анатолий Лебедь».

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Метки: афганистан   вдв   дагестан   лебедь   разведка   спецназ   чечня   

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Нанук Паналык 7 часов назад
У нас этого пушечного мяса как говна за баней!
А если что,бабы ещё нарожают!
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2
suchoy22 6 часов назад
Автор поправь по возможности
"Службу он начал в 1981 году, когда его призвали на «срочку» в ВДВ. Затем отправился в Ломоносовское военное авиационно-техническое училище. А потом началась война в Афгане." 83 + 2 "срочки" + 3 Среднего училища =88 год. Война за речкой 1979 1989года.
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Иван 6 часов назад
Автор, в Чечне не было войны. Была КТО - контртеррористическая операция.
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