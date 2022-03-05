История русского спецназовца, прошедшего пять войн

Анатолий Лебедь - легенда вооружённых сил РФ, сослуживцы называли его «русский Рэмбо». Он прошел через несколько военных конфликтов, всегда шёл в бой в первых рядах - за это получил «Героя России» и множество других наград. А ушёл из жизни вовсе не на войне.
Службу он начал в 1981 году, когда его призвали на «срочку» в ВДВ. Затем отправился в Ломоносовское военное авиационно-техническое училище. А потом началась война в Афгане.
Он служил борттехником на вертолёте МИ-8. Его машина доставляла грузы, эвакуировала раненых и доставляла спецназ к месту боевых действий. В это время он и принял «боевое крещение». В один из дней, экипаж МИ-8 забирал группу разведчиков. Тех обнаружили «духи» и стали поливать огнём из пулемётов. Анатолий вместе с товарищем рванули на звуки выстрелов, обошли противников и закидали гранатами. Разведчики были спасены, Анатолий не получил ни царапины.
После Афгана Лебедь вернулся домой и не очень-то обрадовался произошедшим изменениям. Страна менялась на глазах и настоящему воину со своим кодексом чести это не очень-то и нравилось. Поэтому, когда началась война на Балканах, Анатолий отправился туда. Об этой части его биографии мало что известно, но вернулся он в конце 1990-х, прямо к началу второй чеченской контртеррористической операции.
Туда он поехал добровольцем. Сначала служил в составе сводного милицейского отряда в Дагестане, а после того, как боевиков выбили в Чечню, отправился вслед за ними и стал зам.командира разведывательной группы. В 2003 его серьёзно ранило - Анатолий наступил на мину и ему оторвало часть стопы, пришлось устанавливать протез. Воин получил вторую группу инвалидности - казалось бы, самое время заканчивать со службой… Но нет, за несколько месяцев восстановился и вернулся в строй.
В 2005 году он провёл свой самый успешный бой: тогда его группа выслеживала боевиков в лесу в Веденском районе. Лебедь был старшим головного дозора. Он вывел группу к позициям боевиков и вступил в бой. Внезапно они накрыли боевиков плотным огнём и закидали их позицию гранатами - уничтожили больше 80 бандитов. За это Анатолий получил звезду Героя Российской Федерации.
Лебедю пришлось поучаствовать и в операции по принуждению к миру в Грузии. Как обычно: когда войска вошли на вражескую территорию, Анатолий ехал на броне головного БТР. Когда противников стали усмирять, Анатолий поучаствовал в нескольких операциях: его группа захватывала вражеские «Хаммеры» и другую технику, топила катера и даже вела переговоры о сдаче в плен грузинских спецназовцев. Двадцать два человека тогда сложили оружие.
Настоящая легенда.
А в 2012 году его не стало. Герой России, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени, Ордена Мужества и Ордена Красной Звезды, несгибаемый воин, погиб на гражданке в ДТП. Он ехал на мотоцикле в московских Сокольниках и не справился с управлением. От полученных травм скончался на месте.
Так закончилась жизнь Героя России и настоящей легенды. О его непростой и яркой судьбе написана книга: «Солдат России», в городе Урай ему поставили памятник. А союз десантников России учредил в его честь награду «Анатолий Лебедь».
Источник:
- "Папа у меня хороший, не бьет": "Грозный ТВ" выпустил репортаж о похищенной из Дагестана чеченке
- Опубликовано видео крушения афганского вертолета Ми-17 со спецназом на борту
- Отец «Вымпела»: ушел из жизни легендарный разведчик СССР - генерал-майор КГБ Юрий Дроздов
- Чеченские силовики взяли штурмом в Дагестане приют для жертв домашнего насилия
- Талибы показали свой спецназ
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Понравилось58
А если что,бабы ещё нарожают!
"Службу он начал в 1981 году, когда его призвали на «срочку» в ВДВ. Затем отправился в Ломоносовское военное авиационно-техническое училище. А потом началась война в Афгане." 83 + 2 "срочки" + 3 Среднего училища =88 год. Война за речкой 1979 1989года.