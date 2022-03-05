История русского спецназовца, прошедшего пять войн

Он служил борттехником на вертолёте МИ-8. Его машина доставляла грузы, эвакуировала раненых и доставляла спецназ к месту боевых действий. В это время он и принял «боевое крещение». В один из дней, экипаж МИ-8 забирал группу разведчиков. Тех обнаружили «духи» и стали поливать огнём из пулемётов. Анатолий вместе с товарищем рванули на звуки выстрелов, обошли противников и закидали гранатами. Разведчики были спасены, Анатолий не получил ни царапины.

После Афгана Лебедь вернулся домой и не очень-то обрадовался произошедшим изменениям. Страна менялась на глазах и настоящему воину со своим кодексом чести это не очень-то и нравилось. Поэтому, когда началась война на Балканах, Анатолий отправился туда. Об этой части его биографии мало что известно, но вернулся он в конце 1990-х, прямо к началу второй чеченской контртеррористической операции.