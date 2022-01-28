Патроны Шредингера: военнослужащий показал шкатулку для боеприпасов

Офицеры, заступающие в суточный наряд в войсковой части на границе с Казахстаном, получают вместе с пистолетом патроны. Которые вроде бы как есть, но "в домике". Высшая степень надежности!
Военнослужащий из войсковой части 93766, дислоцированной в Оренбургской области, показал контейнер, который офицер носит на дежурстве, а после сдает назад в сейф. Металлическая шкатулка - хранилище для патронов. Впрочем, воспользоваться ими в неотложной ситуации будет весьма проблематично - контейнер закрыт на навесной замок.
Осторожно! В видео содержится ненормативная лексика!
Н - надежность!
Вроде все по уставу: и патроны есть, и никого из сослуживцев не расстреляет, если вдруг "желта вода" в голову ударит. Кстати, в соцсетях считают, что это чисто местечковая инициатива "отцов командиров".
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Кто сталкивался знает как стрёмно каждый раз получая-сдавая оружие получать патроны по счету на плашках, сдавать их также. А выдающему-принимающему дежурному по части вообще жопка, контролировать у всех сменямых караулов и дежурных серию патрончиков, и их целостность (это если все по честному делать).
А тут взял шкатулку с целой печатью, отдал с целой печатью, если какая заварушка - отомкнул, достал патроны, перезарядился.
Никто же не думает, что ключ остаётся у дежурного по части?
Или всё же есть оригиналы?))
Скорее всего, ключик тоже выдаётся.
О чём-то снимающий явно умалчивает...
Кто в армии служил, знает, что дебилов с непредсказуемыми маневрами дох#я и больше. Просто доп.мера безопасности. Не исключено, что введена после инцидента.
Был ребёнком, спал хорошо, знал что армия охраняет.
Пошёл в армию, спал так себе, потому что сам охранял.
После армии совсем плохо сплю, потому что знаю как охраняют.
Понимают,что армия в казармах и не на войне это армия дураков.
У нас при заступлении в караул тоже был ящик с патронами. Там на каждого было по 6 снаряжённых магазинов (180 патронов) и две гранаты. Ящик на замке, ключи у начкара. Но и в подсумке 2 снаряжённых рожка. Ящик вскрывался при нападении на пост\караул\часть
Возможно здесь в шкатулке такие - дополнителные
Хотя, если цирк исключительно с клоунами ассоциируется, то...
Это пограничники - вотчина ФСБ
"Пояс верности", канеш, очень поможет в экстренной ситуации
Еще можно посоветовать снимаеть боёк и хранить отдельно, у командира
Это войсковая часть № 93766. Стоит в "Ясном" и обслуживает космодром. Относится к РВСН
привык, что на границе - погранцы в зеленой форме