FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2130 постов • 776 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Патроны Шредингера: военнослужащий показал шкатулку для боеприпасов

Патроны Шредингера: военнослужащий показал шкатулку для боеприпасов (3 фото)

Автор:
28 января 2022 09:40
Сообщество : Военное
Метки: армия   боеприпасы   видео   патроны   служба   устав   шкатулка   
2533
3

Офицеры, заступающие в суточный наряд в войсковой части на границе с Казахстаном, получают вместе с пистолетом патроны. Которые вроде бы как есть, но "в домике". Высшая степень надежности!


Военнослужащий из войсковой части 93766, дислоцированной в Оренбургской области, показал контейнер, который офицер носит на дежурстве, а после сдает назад в сейф. Металлическая шкатулка - хранилище для патронов. Впрочем, воспользоваться ими в неотложной ситуации будет весьма проблематично - контейнер закрыт на навесной замок.


Осторожно! В видео содержится ненормативная лексика!


×
×

Н - надежность!


Вроде все по уставу: и патроны есть, и никого из сослуживцев не расстреляет, если вдруг "желта вода" в голову ударит. Кстати, в соцсетях считают, что это чисто местечковая инициатива "отцов командиров".


Источник:

подписаться на сообщество "Военное"
Метки: армия   боеприпасы   видео   патроны   служба   устав   шкатулка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Клёст Час назад
Да и заепись)
Кто сталкивался знает как стрёмно каждый раз получая-сдавая оружие получать патроны по счету на плашках, сдавать их также. А выдающему-принимающему дежурному по части вообще жопка, контролировать у всех сменямых караулов и дежурных серию патрончиков, и их целостность (это если все по честному делать).
А тут взял шкатулку с целой печатью, отдал с целой печатью, если какая заварушка - отомкнул, достал патроны, перезарядился.
Никто же не думает, что ключ остаётся у дежурного по части?
Или всё же есть оригиналы?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
1k
Hans 21 минуту назад
Армейский дибилизм цветёт и пахнет. Когда сам служил, перед патрулированием местности инструктировали - «оружие вам на хер не нужно, если что-то подозрительное увидите - кричите в рацию и убегайте, но если всё-таки будут в вас стрелять, бегите в комендатуру, там есть автоматы, правда без патронов.» Я уже тогда охренел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Идея потрясающая. В случае нападения врагов офицер оружием воспользоваться не успеет. Но вот если у него действительно погорят пробки- он откроет коробку, зарядит оружие и помчит воевать с телепузиками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
Javier Дмитрий Горчилин 22 минуты назад
На границе с Казахстаном патроны нафиг не нужны. Бармалеи неделю до России бежать через степи будут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Енот Полиграфович 38 минут назад
Дурачье...они не истребимы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Мрачный Жнец 41 минуту назад
В коробке, возможно, доп снаряжение.
Скорее всего, ключик тоже выдаётся.
О чём-то снимающий явно умалчивает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Valiko 54 минуты назад
Никаких проблем не вижу - переносной сейф.
Кто в армии служил, знает, что дебилов с непредсказуемыми маневрами дох#я и больше. Просто доп.мера безопасности. Не исключено, что введена после инцидента.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
koleos72 58 минут назад
у нас, когда дежурный офицер щит прострелил(случайно), вместо пистолета стали дубинку выдавать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Артём 59 минут назад
Ну, командующий ЦВО давно уже прославился альтернативным конструкторским мышлением. Каждое проявление которого, вызывает фейспалм у тех, кто в этом что-то понимает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алксандр Шевченко 59 минут назад
Да уж вспомнил армейский блокнот, много народной мудрости, один из перлов.

Был ребёнком, спал хорошо, знал что армия охраняет.
Пошёл в армию, спал так себе, потому что сам охранял.
После армии совсем плохо сплю, потому что знаю как охраняют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb Час назад
Армейская дурь.Когда сам себе и другим не доверяешь. Армия мля.
Понимают,что армия в казармах и не на войне это армия дураков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vladimir Час назад
Все новое это хорошо забытое старое. Еще в 88-м после самострела часового на хранилище ГСМ, у караульных отобрали патроны. Вот только Дальневосточная тайга полна не только расхитителями социалистической собственности, но и просто голодными животными. Пришлось пошарить по нычкам и, набрав десяток патронов, отдать их для самообороны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Андрей Иванов Час назад
Там все патроны или дополнительные?
У нас при заступлении в караул тоже был ящик с патронами. Там на каждого было по 6 снаряжённых магазинов (180 патронов) и две гранаты. Ящик на замке, ключи у начкара. Но и в подсумке 2 снаряжённых рожка. Ящик вскрывался при нападении на пост\караул\часть

Возможно здесь в шкатулке такие - дополнителные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Александр Зотов Час назад
ну так, кто в армии служил, тот в цирке не смеётся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
PsyDoza Frankenschpökel Александр Зотов Час назад
А что, собственно, смешного в цирке? Акробаты? Фокусники? Дрессированные звери?
Хотя, если цирк исключительно с клоунами ассоциируется, то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87040



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
39
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Легендарный советский конструктор: его оружие превращало в хлам всю американскую технику
8
158
Легендарный советский конструктор: его оружие превращало в хлам всю американскую технику
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Впервые не завидую Петербургу
0
52
Впервые не завидую Петербургу
Черный рынок, кошачий “спецназ” и медицина: необычные факты о блокадном Ленинграде
Черный рынок, кошачий “спецназ” и медицина: необычные факты о блокадном Ленинграде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#дтп#интересное#аварии#фильм#дети#истории#США
#Юмор#ватермарк#история#кино#люди#юмора#полиция#автомир#криминал#фотографии
#животные#прикол#Ynews#Приколы#подборка#в мире#автомобили#Россия#СССР#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться