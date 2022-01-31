На Рамзана Кадырова хотят завести уголовное дело

Повод - разжигание ненависти и вражды. Заявление уже подано в Следственный Комитет.
Руководство «Новой газеты» среагировало на обвинения Кадырова, который назвал журналистов и правозащитников «пособниками террористов» и потребовало завести на него уголовное дело.
Заявление передано в Следственный комитет на имя Бастрыкина. Сам Бастрыкин пока это никак не комментирует.
Также стало известно о возбуждении уголовного дела на Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи. Чеченские силовики скрутили ее в Нижнем Новгороде и вывезли к себе в республику.
За «применение насилия в отношении представителя власти» ей грозит до 10 лет. Полицейские утверждают, что во время «задержания» она напала на одного из них и расцарапала ему лицо.
За это на нее сначала завели дело о хулиганстве, теперь переквалифицировали в «применения насилия».
Источник:
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Так и продолжат глумиться Кадыров, Жириновский и прочие пропутинские холуи.
Опять ему всё с рук сойдёт.
Но махнул рукой...
Сколько он мальчишек российских под ножи поставил боевикам ..
Падла ! Всех сдавал ..