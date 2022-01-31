На Рамзана Кадырова хотят завести уголовное дело

Руководство «Новой газеты» среагировало на обвинения Кадырова, который назвал журналистов и правозащитников «пособниками террористов» и потребовало завести на него уголовное дело.

Заявление передано в Следственный комитет на имя Бастрыкина. Сам Бастрыкин пока это никак не комментирует.

Также стало известно о возбуждении уголовного дела на Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи. Чеченские силовики скрутили ее в Нижнем Новгороде и вывезли к себе в республику.