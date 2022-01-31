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На Рамзана Кадырова хотят завести уголовное дело

На Рамзана Кадырова хотят завести уголовное дело (3 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 16:11
Сообщество : Криминал
Метки: задержание   кадыров   новгород   полицейский   силовики   чечня   
1633
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Повод - разжигание ненависти и вражды. Заявление уже подано в Следственный Комитет.

В своем телеграмм-канале Кадыров сделал такой пост:

Руководство «Новой газеты» среагировало на обвинения Кадырова, который назвал журналистов и правозащитников «пособниками террористов» и потребовало завести на него уголовное дело.

Заявление передано в Следственный комитет на имя Бастрыкина. Сам Бастрыкин пока это никак не комментирует.

Также стало известно о возбуждении уголовного дела на Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи. Чеченские силовики скрутили ее в Нижнем Новгороде и вывезли к себе в республику.

За «применение насилия в отношении представителя власти» ей грозит до 10 лет. Полицейские утверждают, что во время «задержания» она напала на одного из них и расцарапала ему лицо.

За это на нее сначала завели дело о хулиганстве, теперь переквалифицировали в «применения насилия».

Источник:

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Метки: задержание   кадыров   новгород   полицейский   силовики   чечня   
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19  комментариев
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58k
pynh Час назад
Бастрыкин зассыт рамзанку трогать. Инфа 101%
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43k
Элек Мек Полминуты назад
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3k
Шура ОсЕчкин 7 минут назад
К сожалению, ничего серьезного возбуждено не будет.
Так и продолжат глумиться Кадыров, Жириновский и прочие пропутинские холуи.
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384
Мрачный Жнец 18 минут назад
Хотеть и реально завести - слегка разные понятия.
Опять ему всё с рук сойдёт.
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5k
Виталий Касандров 20 минут назад
Ну учитыая что НГ неоднократно замечали в поддержки,террористов ,экстремистов и фашиков всех мастей , думаю что вполне возможно завести на них дело по 282 .
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4k
Том Джоуд Полчаса назад
Хотел сказать фразу по "гадюк и жаб"...
Но махнул рукой...
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9k
кот базилий Полчаса назад
В зиндане сгноит ингулаевых....всех.
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3k
* You All Полчаса назад
давно пора. ещё надо за множественные угрозы жизни
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−150
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
100% материал будет отказным ))) а с бабищей этой не разговаривать надо было, а привезя в республику выкинуть с горы в Терек
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1k
Mixan 41 минуту назад
А вот этого "правозащитника" уже подзабыли либеры всех мастей ?
Сколько он мальчишек российских под ножи поставил боевикам ..
Падла ! Всех сдавал ..

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10k
vvv 46 минут назад
А ну-ка извинись!
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5k
Димыч 46 минут назад
"Хотят завести", "потребовали", "передано"... Это ещё не значит - ЗАВЕДЕНО. Зачем такие громкие заголовки?
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5k
RRK 49 минут назад
Запасаемся попкорном. Надеюсь клоун письков заранее подготовился к своему сценарию
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1k
Mixan 50 минут назад
И за что тут возбуждать дело ? Кадыров прав в принципе ..Повизжат и успогоятся .
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6k
BenderRodriguez 52 минуты назад
Бастрыкин тихо серет. И отреагировать надо с грозным видом и очко жим жим.
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August

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