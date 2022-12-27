Армия из чернокожих и отчаянных стервозных дам – какой она была?

Общепринятым является мнение, что армия и представительницы слабого пола плохо совместимы. И женщины за редким исключением могут быть представлены только на гражданских должностях.
Исключение составляют разве что только полумифические амазонки. Но не только они. Были в истории народности, для представительниц прекрасного пола которых война была делом привычным, обычным и профессиональным.
Речь о Дагомее. Королевство находилось на территории современного государства Бенин.
После образования в XVII веке оно меньше чем за сто лет подмяло под себя соседей и вело непрекращающиеся войны за захват живого товара – рабов. Которых перепродавали в Европу и США, так что недостатка в покупателях не было.
Некоторым несчастным везло меньше (или больше, как посмотреть). Их приносили в жертву правящей семье и предкам королевской династии. Вообще жизнь человека ценилась в зависимости от статуса. Если уходил в мир иной какой-нибудь знатный дагомеец, то ему в сопровождение могли спокойно добавить парочку подвернувшихся под руку детей, аккуратно свернув им шеи. Детей много, как мух. Чего их считать и жалеть.
То есть о гуманизме в Дагомее речи не шло от слова совсем. После запрета работорговли в Европе основная статья дохода в госбюджете стала иссякать. Но к закату королевство пришло не сразу. Нужны были рабы для работы на плантациях, поэтому захваты продолжались. Потом Дагомея принудительно стала французской колонией.
История формирования женской армии уходит корнями в странное кровавое искусство – охоту на слонов. По традиции этим занимались только женщины, специальные отряды. А потом одной правительнице взбрело в голову сформировать личные отряды телохранительниц. После этого появились уже официальные подразделения из дам, которые достигли 1/3 от общего числа солдат.
Сначала отряды формировались по принципу «заберите – не жалко». В них насильно сдавали нерадивых жён, негодных дочерей, строптивых сестёр и т.д. Туда же попадали полонянки.
Во избежание желания всяких романтических глупостей им частично уродовали некоторые органы, чтобы женщины не могли иметь интимной близости и рожать.
Это компенсировалось возможностью построить неплохую карьеру на военном поприще, разбогатеть, приобрести статус и власть.
Позднее наём стал добровольным. И добровольно-принудительным. Каждая местная семья обязана была прислать девочку для службы, из которых отбирали лучших. Как это определялось? Исключительно на практике: подучили, бросили в бой, кто выжил – тот и лучший.
В 14 лет девочка сдавала своего рода квалификационный экзамен: следовало отсечь голову пленнику, причём чисто, с одного удара, без мучений жертвы.
В качестве палачей в королевстве выступали тоже исключительно дамы. Получившее более полное представление об этих женщинах французы так и называли их – амазонки. Но в самой стране в ходу было другое название – «мино», то есть практически «наши мамаши».
Муштра, железная дисциплина, изнуряющие тренировки, от которых порой зависела жизнь – таковой была реальность мино.
У каждого подразделения дагомейских воительниц имелась своя специализация. Но все они стреляли из всего, что стреляет, и отлично владели навыками рукопашного боя.
Когда местные сцепились уже с поработившими их французами, то мино проявили чудеса мастерства и храбрости. И утихомирить их французы смогли с большим трудом. Причём поначалу солдаты растерялись: как сражаться с женщинами, хоть и полудикими? Но когда дамочки, ничтоже сумняшеся, растерзали в лохмотья первые ряды, то пришлось задействовать серьезное стрелковое оружие и артиллерию, ибо своя рубашка ближе к телу.
После победы французы распустили армию женщин. К обычной жизни они приспособились не сразу. Одни буянили и искали приключений, видимо, испытывая посттравматический синдром. Другие решили продолжить дело в потомках, обучая девочек военному искусству в тайных кружках. Третьи плюнули и вышли замуж, предпочтя забыть о военной карьере и прошлом.
Последняя представительница мино, участвовавшая в реальных боях, ушла из жизни в 80-х, предварительно замученная до потери пульса французской прессой, которую до изумления очаровала история данного явления.
Так армия мино навсегда канула в Лету, оставшись частью истории.
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