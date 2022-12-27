Армия из чернокожих и отчаянных стервозных дам – какой она была?

Речь о Дагомее. Королевство находилось на территории современного государства Бенин.

После образования в XVII веке оно меньше чем за сто лет подмяло под себя соседей и вело непрекращающиеся войны за захват живого товара – рабов. Которых перепродавали в Европу и США, так что недостатка в покупателях не было.

Некоторым несчастным везло меньше (или больше, как посмотреть). Их приносили в жертву правящей семье и предкам королевской династии. Вообще жизнь человека ценилась в зависимости от статуса. Если уходил в мир иной какой-нибудь знатный дагомеец, то ему в сопровождение могли спокойно добавить парочку подвернувшихся под руку детей, аккуратно свернув им шеи. Детей много, как мух. Чего их считать и жалеть.

То есть о гуманизме в Дагомее речи не шло от слова совсем. После запрета работорговли в Европе основная статья дохода в госбюджете стала иссякать. Но к закату королевство пришло не сразу. Нужны были рабы для работы на плантациях, поэтому захваты продолжались. Потом Дагомея принудительно стала французской колонией.