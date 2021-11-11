Как можно мыться жиром, с помощью спаржи или мухоморов: гигиена народов Сибири

Оленеводы-чукчи, живущие в жестоких условиях Севера, не были исключением и носили одежду мехом внутрь. Естественный защитный слой человеческого организма они предпочитали не смывать. Для очищения кожи чукчи использовали огонь, а не воду. 1-2 раза в месяц чукчи надевали всю имеющуюся одежду и грелись у огня несколько часов, а потом, сняв ее у тепла, соскребали накопившуюся грязь с помощью костяных скребков. После этой процедуры чукчи натирались жиром нерпы, который увлажнял и защищал их тела от переохлаждения и укусов кровососущих насекомых. На первый взгляд может показаться удивительным, но когда в советские годы чукотских детей забирали из семей и помещали на 5 дней в детские сады или школы-интернаты, где они могли регулярно мыться, детская заболеваемость и даже смертность возросла. Поэтому есть над чем задуматься.