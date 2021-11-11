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Как можно мыться жиром, с помощью спаржи или мухоморов: гигиена народов Сибири

Как можно мыться жиром, с помощью спаржи или мухоморов: гигиена народов Сибири (5 фото)

Автор:
11 ноября 2021 09:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   гигиена   интересно   люди   сибирь   способ защиты   факты   фото   
1176
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Профилактика болезни лучше, чем ее лечение. И у каждого народа в арсенале есть свои традиционные способы защиты организма.

Некоторые из них могут обескуражить, а другие можно взять себе на заметку. Как жители севера Сибири оберегали себя и свой дом от проникновения болезнетворных бактерий, мы сегодня и расскажем.


Как коми борются с паразитами

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Народность коми проживает в России в нескольких областях и округах. Они изобрели свой способ избавления от паразитов, способных служить переносчиками разных заболеваний. Чтобы вывести клопов и тараканов, они в сильные морозы покидали свой дом и уходили жить к родственникам: так с помощью вымораживания избавлялись от неприятных насекомых. Чтобы извести надоедливых мух, они крошили в воду мухоморы или травили их лекарственной спаржей.


Гигиена ненцев

Ненцы долгое время были кочевым народом. До знакомства с оседлой жизнью и ее атрибутом баней ненцы очищали кожу, как ни странно, с помощью меха. Они надевали на голое тело ворсом внутрь одежду из оленьей шерсти и ходили в ней несколько дней. Шерстяные волоски стирали с кожи накопившуюся грязь и продукты теплообмена человека. После такой чистки ненцы снимали одежду, вытряхивали колотушками мусор, просушивали и снова использовали. Что примечательно, кожа пастухов была чище, чем кожа тех, кто жил в поселке и пользовался баней.


Закаливание от хантов

Северные народы априори закаленные низкими температурами и сильными ветрами. Многие века ханты, чтобы быть крепкими и здоровыми, закаливали даже младенцев. Новорожденных обтирали снегом, считая, что таким образом можно уменьшить жесткость мороза и ветра. Будучи оленеводами, ханты тоже использовали одежду из оленьих шкур, а потому их способы очищения кожи схожи с ненскими. Надеваемая мехом внутрь малица убирала с кожи грязь и ороговевшие клетки кожи. В качестве природного антиперспиранта (хотя зачем он на севере?) ханты использовали олений жир. Чтобы спастись летом от мелкого гнуса, оводов и другой мошкары ханты окуривали себя и оленей дымом подожженной свежей травы.


Чукотские способы защиты организма

Оленеводы-чукчи, живущие в жестоких условиях Севера, не были исключением и носили одежду мехом внутрь. Естественный защитный слой человеческого организма они предпочитали не смывать. Для очищения кожи чукчи использовали огонь, а не воду. 1-2 раза в месяц чукчи надевали всю имеющуюся одежду и грелись у огня несколько часов, а потом, сняв ее у тепла, соскребали накопившуюся грязь с помощью костяных скребков. После этой процедуры чукчи натирались жиром нерпы, который увлажнял и защищал их тела от переохлаждения и укусов кровососущих насекомых. На первый взгляд может показаться удивительным, но когда в советские годы чукотских детей забирали из семей и помещали на 5 дней в детские сады или школы-интернаты, где они могли регулярно мыться, детская заболеваемость и даже смертность возросла. Поэтому есть над чем задуматься.




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Метки: в мире   гигиена   интересно   люди   сибирь   способ защиты   факты   фото   
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Garpia121 3 часа назад
Представлю как они воняли.
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15k
Corvus Corax 2 часа назад
"Чтобы извести надоедливых мух, они ... травили их лекарственной спаржей"
Спаржа не ядовита вообще ни для кого... и не растет на севере...
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38k
Сергей 3 часа назад
Кухлянка, она с мехом внутри и с наружи. Надевается на голое тело. И когда она внутри запотевает, её просто снимают , выворачивают и надевают свежей стороной внутрь, а та влага которая была в мехе замерзает и сама отпадывает.
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