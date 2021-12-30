FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1180 постов • 241 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Гигиена древних египтян: почти как у нас!

Гигиена древних египтян: почти как у нас! (12 фото)

Автор:
30 декабря 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: гигиена   древний египет   интересно   исследования   история   познавательно   факты   чистота   
532
12
Считается, что древние люди не слишком-то следили за гигиеной, мылись по большим праздникам, а вши и чесотка были их постоянными спутниками. На самом деле, дела обстояли несколько иначе. К примеру, древние римляне известны своей чистоплотностью и любовью к баням, а древние египтяне по своим гигиеническим привычкам мало чем отличались от нас.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: гигиена   древний египет   интересно   исследования   история   познавательно   факты   чистота   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Как легендарный советский разведчик был приговорен к 42 годам, но сбежал из британской тюрьмы Как легендарный советский разведчик был приговорен к 42 годам, но сбежал из британской тюрьмы Как на самом деле выглядела черная метка Как на самом деле выглядела черная метка 18 фотографий, на которых видна сама история 18 фотографий, на которых видна сама история Снимки из прошлого, которые заставят вас взглянуть на него по-новому Снимки из прошлого, которые заставят вас взглянуть на него по-новому Миртл Корбин, четвероногая женщина-монстр Миртл Корбин, четвероногая женщина-монстр
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33098



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени
2
260
Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени
Узнай свою половинку в героинях этого поста, или типичные будни типичных женщин
0
34
Узнай свою половинку в героинях этого поста, или типичные будни типичных женщин
Набирающие популярность в сообществах
Самые обычные вещи, которые запрещены в Северной Корее
0
74
Самые обычные вещи, которые запрещены в Северной Корее
Почему власти на 19 лет запретили одну из величайших песен о Великой Отечественной войне
0
10
Почему власти на 19 лет запретили одну из величайших песен о Великой Отечественной войне
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Готовы к праздникам?
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#прикол#Ynews#история#аварии#смешные#позитив#автомир#город
#Юмор#животные#кино#подборка#в мире#автомобили#страны#приколы#фильм#картинки
#интересно#ватермарк#факты#новый год#интересное#дтп#авто аварии#сша#полиция#криминал

На что жалуетесь?

Вернуться