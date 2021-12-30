Гигиена древних египтян: почти как у нас!

В поздние периоды древнеегипетской истории люди стали носить льняную одежду. Лен был легким и тонким, поэтому хорошо подходил для жаркого египетского климата. Однако одежда была традиционно белой, а значит, на ней очень легко появлялась грязь. Древние египтяне стали чаще стирать белье, чтобы избавиться от грязи на своей одежде. Но стирали они, в основном, в Ниле, где люди облегчались и сбрасывали мусор. Это означало, что египтяне стирали свою одежду в воде, наполненной паразитами и бактериями, поэтому их одежда никогда не была по-настоящему чистой.