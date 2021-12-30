Гигиена древних египтян: почти как у нас!

532
12
Считается, что древние люди не слишком-то следили за гигиеной, мылись по большим праздникам, а вши и чесотка были их постоянными спутниками. На самом деле, дела обстояли несколько иначе. К примеру, древние римляне известны своей чистоплотностью и любовью к баням, а древние египтяне по своим гигиеническим привычкам мало чем отличались от нас.
Египтяне знали и умели использовать косметику. В «Клеопатре» Элизабет Тейлор использует эффектную подводку для глаз с яркими тенями, которые делают ее голубые глаза еще более яркими. Подобную подводку для глаз можно увидеть и на древнеегипетских рисунках. И мужчины, и женщины в Древнем Египте часто наносили макияж на глаза, поскольку считали, что он помогает отгонять мух, защищать глаза от солнечных лучей и предотвращать инфекции.
×
×
Если бы мы постоянно жили под палящим солнцем пустыни, мы бы, наверное, тоже сбривали себе все волосы. Но у египтян была на это еще одна причине. И мужчины, и женщины в Древнем Египте брили головы, поскольку вши были для них серьезной проблемой. Самым простым и быстрым решением проблемы вшей было полностью сбрить волосы. Элита могла позволить себе парики и часто носила их, чтобы показать свой статус.
Древние египтяне защищали кожу от солнца до того, как она стала трендом! Они использовали рисовые отруби, жасмин и люпин для защиты кожи от солнечных лучей. Они не использовали научных выкладок, чтобы объяснить негативное влияние ультрафиолетовых лучей, но видели, что солнце может затемнить кожу. В Древнем Египте среди знати была популярна более светлая кожа, и поэтому использование солнцезащитного крема было мотивировано чисто косметическими соображениями.
Древние египтяне создали множество духов, а также были первой цивилизацией, которая использовала дезодорант для маскировки запаха своего тела. Некоторые смеси были созданы с использованием различных специй, в том числе цитрусовых и корицы, другие рецепты требовали более интересных ингредиентов. Так, у египтян был дезодорант для тела из страусиного яйца и черепаховой скорлупы, обжаренных с тамариском. Удивительно, но эта смесь не имела запаха и помогла древним бороться с неприятным запахом тела.
У древних египтян было много разных способов избавиться от неприятного запаха изо рта. Они первыми стали использовать мяту для свежести дыхания. Древнеегипетские мятные леденцы для дыхания готовились путем смешивания ладана, корицы, дыни, семян сосны и кешью и измельчения их в порошок. Затем к порошку добавлялся мед, который работал как связующий ингредиент. После того, как мед был смешан с порошком, его нагревали на огне, а затем оставляли охлаждаться.
Хотя древние египтяне были развитой цивилизацией, изобрести канализацию им не удалось. Только у богатых древних египтян был «туалет». Их унитаз представлял собой сиденье из известняка, которое находилось над ящиком, заполненным песком. Многие люди использовали Нил как ванну, при этом та же речная вода использовалась для купания, стирки одежды и даже питья.
В поздние периоды древнеегипетской истории люди стали носить льняную одежду. Лен был легким и тонким, поэтому хорошо подходил для жаркого египетского климата. Однако одежда была традиционно белой, а значит, на ней очень легко появлялась грязь. Древние египтяне стали чаще стирать белье, чтобы избавиться от грязи на своей одежде. Но стирали они, в основном, в Ниле, где люди облегчались и сбрасывали мусор. Это означало, что египтяне стирали свою одежду в воде, наполненной паразитами и бактериями, поэтому их одежда никогда не была по-настоящему чистой.
Члены королевской семьи и высший класс нанимали мастеров по маникюру, которые использовали различные инструменты, в том числе пилки и маленькие ножи, для стрижки и чистки ногтей на ногах и руках. Первые лаки для ногтей готовились с использованием хны, чтобы окрасить ногти в оранжевый и желтый цвета.
Древние египтяне разработали удивительно точный тест на беременность. Египетские женщины, подозревавшие, что они беременны, мочились на семена ячменя или пшеницы. Если семена прорастали быстро, это означало, что женщина беременна. Интересно, что этот тест правильно определял 70-85% беременностей.
Врачи в Древнем Египте считали, что человеческое тело нужно регулярно «промывать», чтобы предотвратить болезни и очистить кишечник. Многие египтяне последовали этому совету и использовали касторовое масло, чтобы вытеснить отходы из своего тела. Инжир, отруби и финики также использовались как слабительные .
В Древнем Египте косметика делалась из весьма странных ингредиентов. Египтяне измельчали разных насекомых для создания косметических пигментов. Историки считалют, что Клеопатре понадобилось 70 000 жуков, чтобы создать один фунт карминного красителя, которым она красила губы. Эти жуки создали ярко-красный оттенок помады, выделив Клеопатру среди других египтян.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- "Ночью Вселенная мыслит иначе": исповедь душевнобольных
- 8 самых странных исчезновений людей
- В глухой и безлюдной тайге на Севере нашли заброшенную зону - жутковатое местечко
- Вы знаете, что эта упитанная ироничная женщина из "Иван Васильевич меняет профессию" - дочь известного актёра?
12
Понравилось12
Новости партнёров