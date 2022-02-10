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30 интересных и малоизвестных исторических снимков

30 интересных и малоизвестных исторических снимков (31 фото)

Автор:
10 февраля 2022 13:56
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Очень интересные исторические фото   в копилку знаний   интересно   исторические фотографии   познавательно   факты   хочу все знать   
2015
31
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   Очень интересные исторические фото   в копилку знаний   интересно   исторические фотографии   познавательно   факты   хочу все знать   
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7  комментариев
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17k
Наталья Час назад
Не нужно лукавить. Это ИЗВЕСТНЕЙШИЕ снимки. Хотя, бесспорно, они интересные.
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5k
Дмитрий Григорьев 51 минуту назад
7. Две смелые армянки позируют со своими винтовками перед битвой с османами, 1895 г.
Чтобы напугать осман, этим двум смелым армянкам не нужны даже винтовки! Особенно левой.
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15k
Nikita 54 минуты назад

-
-
Напомнило
Ссылка www.youtube.com
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16k
Corvus Corax 56 минут назад
"Самое страшное животное в мире"
Нет. Самое ОПАСНОЕ животное...
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50
Алексей Губин Час назад
Интересно!!
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