30 интересных и малоизвестных исторических снимков

Нищета тогда была такая, что женщинам порой приходилось шить из мешков одежду для своих детей. Компания решила: пусть эта одежда хотя бы выглядит получше. Просто доброе дело. Кстати, штампы на мешках делались так, чтобы их можно было вымыть при стирке.