30 интересных и малоизвестных исторических снимков

2015
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Онлайн-проект Amazing History делится массой удивительных фактов и фотографий. Вот некоторые из лучших публикаций, не пропустите!
1. В 1939 году американская компания Kansas Wheat начала делать мешки для своей муки из симпатичных тканей в цветочек
Нищета тогда была такая, что женщинам порой приходилось шить из мешков одежду для своих детей. Компания решила: пусть эта одежда хотя бы выглядит получше. Просто доброе дело. Кстати, штампы на мешках делались так, чтобы их можно было вымыть при стирке.
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2. 50 лет назад они Катрин Швитцер пытались помешать участвовать в Бостонском марафоне, потому что она была женщиной
Пять лет назад, в свои 70 лет, она снова пробежала его под тем же номером.
3. В 1963 году в зоопарке Бронкса прошла выставка, которая называлась "Самое страшное животное в мире"
Это было зеркало.
4. В 1940-х годах в США случилось вспышка полиомиелита
И дети учились на "дистанционке", как ее сегодня называют. Учителя выступали по радио, дети их слушали и записывали.
5. 19 января 1981 года чемпион в супертяжелом весе Мухаммед Али был так расстроен, когда узнал, что ветеран Вьетнама собирается совершить самоубийство недалеко от его дома, что прибыл на место происшествия всего за четыре минуты
Али не только предотвратил самоубийство мужчины, но и лично отвез его в больницу.
6. Это 392-летняя гренландская акула, недавно обнаруженная в Северном Ледовитом океане. Она блуждает по океану с начала 1600-х годов
8. Многоразовый список покупок, с которым можно было отправиться в магазин за продуктами в 1920-х годах
11. Два охранника из Дели Дурбар с Джеймсом Рикалтоном, американским фотографом, посетившим Индию в 1903 году
13. Юные открывательницы устриц Джози, шесть лет, Берта, шесть лет, Софи, десять лет, Порт-Ройял, Южная Каролина, 1912 год. Работа начиналась в 4 утра
17. Актеры Клинт Иствуд, Эли Уоллах и Ли Ван Клифф во время съемок фильма "Хороший, плохой, злой"
18. Фотография самого старого дома в Гамбурге, Германия, сделанная в 1898 году
Он был построен в 1524 году и, несмотря на протесты местных жителей, был снесен 8 декабря 1910 года.
19. "Пьяная корзина". В 1960-х бары в Стамбуле нанимали кого-то, чтобы развозить пьяных людей по домам
22. Австриец Феликс Баумгартнер стал первым парашютистом, преодолевшим скорость звука, достигнув максимальной скорости 1342 км/ч. 2012 год
23. Фрэнк Лентини, обладатель 3 ног, 4 ступней, 16 пальцев на ногах и 2 функционирующих половых органов (1884-1966)
25. Тайна удлиненных черепов Паракаса. В 1920-х годах перуанский археолог Хулио Тельо обнаружил несколько гробниц в Паракасе, Перу, в которых были вот такие черепа
26. Вот как наконечник копья прошел сквозь кость во время римско-галльской войны и все еще остается в кости спустя 2080 лет
27. Мадам Си Джей Уокер в своем "форде", 1910-е гг.
Колоризированная фотография мадам Си Джей Уокер. Она была рождена рабами и стала первой женщиной-миллионером в США, которая добилась всего сама.
28. В мае 2018 года был обнаружен скелет мужчины, которого раздавила летящая каменная плита во время извержения вулкана Везувий почти 2000 лет назад
29. Ископаемые деревья высотой с современные секвойи были найдены в северном Таиланде
Этот окаменевший ствол имеет длину 72,2 метра, что позволяет предположить, что первоначальное дерево было более 100 метров в высоту. Его приблизительный возраст 800 000 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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