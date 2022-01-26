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35 интересных снимков из кладовой истории

35 интересных снимков из кладовой истории (36 фото)

Автор:
26 января 2022 13:04
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Очень интересные исторические фото   Прошлое   исторические фото   исторические фотографии   история   факты   экскурс в прошлое   
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Изображения делают прошлое более доступным, придавая конкретную форму миру, который кажется таким далеким. Онлайн-сообщество HistoryPorn c 3 миллионами подписчиков исследует редкие исторические фотографии. К каждому снимку прилагается описание, и каждый снимок - отдельная страница прошлого!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   Очень интересные исторические фото   Прошлое   исторические фото   исторические фотографии   история   факты   экскурс в прошлое   
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8k
Ф Ив Час назад
А вы не находите определенное сходство между Наваанлувсангийн Гэнэнпил и королевой Амидалой с Набу?
Амидала на заседании Сената. Кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод I: скрытая угроза». 1999.
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4k
Vlad 2 минуты назад
#34
Да из этих людей можно гвозди делать.
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7k
Александр 14 минут назад
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64k
Jora Kykynaher 58 минут назад
- Я убил твоего папу, изнасиловал твою маму. Вот, кашки покушай.

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248
Кто-то Там Час назад
На фото #7 итальянский солдат вскармливает будущего самалийского пирата.
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53
Javier Час назад
Иран с Афганистаном доказали, какой "прогресс" идет вслед за религией, даже в 20-м веке.
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2k
YaNa Час назад
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2k
YaNa 2 часа назад
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