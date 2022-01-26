35 интересных снимков из кладовой истории

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Изображения делают прошлое более доступным, придавая конкретную форму миру, который кажется таким далеким. Онлайн-сообщество HistoryPorn c 3 миллионами подписчиков исследует редкие исторические фотографии. К каждому снимку прилагается описание, и каждый снимок - отдельная страница прошлого!
1. Пассажиры поездов в белых защитных масках, одна с плакатом «Носи маску или отправляйся в тюрьму», во время пандемии гриппа 1918 года в Калифорнии
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2. Нью-йоркский полицейский останавливает движение, чтобы кошка с котенком могла безопасно перейти дорогу, 1925 г.
3. Помните фотографию рабочих, обедающих на недостроенном Эмпайр Стейт Билдинг? А вот и фотограф Чарльз Эббетс, делающий этот снимок. 20.09.1932
4. Индеец из племени Стоуни, проводник Самсон Бивер с женой Лией и их дочерью Фрэнсис Луиз, 1907 год. Фото сделано Мэри Шеффер
5. Студийная фотография: "Лесбийская пара в свадебных нарядах". Королевство Венгрия - Будапешт, 1920 г.
8. Мужчина ищет книги в старой публичной библиотеке Цинциннати. Здание было снесено в 1955 году. Сегодня на его месте находятся офисный центр и автостоянка
10. Мужчина в поисках работы, Англия, 1930-е гг.
"Я знаю три профессии. Говорю на трех языках. Был на войне три года. У меня трое детей. И я три месяца безработный. Мне нужна только ОДНА работа"
11. Такую картину увидеть больше нельзя, так как здания снаружи заслоняют солнце. Центральный вокзал Нью-Йорка, 1929 год. Фото Луи Форера
13. Французский мальчик знакомится с индийскими солдатами, которые только что прибыли во Францию, чтобы сражаться вместе с французскими и британскими войсками, Марсель, 30 сентября 1914 года (колоризация)
14. Западногерманские школьники общаются с двумя восточногерманскими пограничниками у проема в Берлинской стене в ноябре 1989 года (Фото: Стивен Яффе)
15. Мужчина охраняет свою семью от каннибалов во время голода в Мадрасе 1877 года во времена британского владычества, Индия
16. Репортеры, разоблачившие Уотергейтский скандал, наблюдают за отставкой президента Никсона, 1974 год
17. Учитель средней школы Джон Т. Скоупс предстал перед судом в Дейтоне, штат Теннесси, за преподавание теории эволюции, которая была запрещена законом штата. 10 июля 1925 г.
19. Чернокожий солдат армии США читает сообщение, оставленное Вьетконгом во время войны во Вьетнаме
Надпись гласит: "Американские негры-армейцы, вы совершаете в Южном Вьетнаме те же позорные преступления, что клика ККК совершает против вашей семьи дома". 1970 г.
21. Дэвид Аттенборо развлекает принца Чарльза и принцессу Анну, показывая им какаду. 1958 г.
24. 24-летняя китайская партизанка Ченг Бэньхуа улыбается за мгновение до казни японцами, конец 1938 г.
27. Наваанлувсангийн Гэнэнпил, последняя официальная королева-консорт Монголии, супруга Богдо-гэгэна VIII. В 1924 году она пробыла в этом статусе менее года. Была казнена в мае 1938 года в ходе репрессий
31. Фотография водолаза в 1899 году. Многие считают, что это первая фотография, сделанная под водой
33. Директор Белградского зоопарка пытается убедить шимпанзе Сами вернуться домой после побега, 1988 год
34. Младенцы в яслях, оставленные спать на улице для укрепления иммунной системы, Москва, 1958 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Исторические факты Очень интересные исторические фото Прошлое исторические фото исторические фотографии история факты экскурс в прошлое
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Да из этих людей можно гвозди делать.