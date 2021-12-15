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20 интересных и загадочных исторических фото, которые станут понятны только после объяснения

20 интересных и загадочных исторических фото, которые станут понятны только после объяснения (20 фото)

Автор:
15 декабря 2021 12:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   интересно   история   объяснения   факты   фото   
3188
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Много в нашей истории интересного, загадочного и занимательного. И некоторые фото так сразу и не поймешь - что это, кто это и что здесь происходит. Наслаждайтесь, впитывайте, удивляйтесь!

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Юный пapтизaн-paзвeдчик Петр Гурко из отряда «За власть Советов» награждается медалью «За отвагу». Псковско-Новгородская партизанская зона, 1942 г .


Представление новых моделей телогреек из хлопчатобумажной ткани для работников сельской местности . СССР , 1953 г .


Дoктop Эвaн O ‘Нил Кейн делает себе операцию на грыже. США, 1932 год.



Наркодиллеры продают в открытую лсд на молодежном рок-фестивале . Паудер-Ридж , 1970 г .


Семья Григория Распутина . Слева направо: сын Дмитрий Григорьевич, вдова Параскева Федоровна,
Елизавета Ивановна Печеркина (работница в доме и родственница жены Дмитрия),
супруга Дмитрия Феоктиста Ивановна. СССР , 1927 г .


Прыгун из Великобритании Джейсон Стэтхэм (справа) попросил сфотографироваться на память с командой СССР по прыжкам в воду. Москва, 1990 год.


Реклама холодильника General Electric, Brava Casa, апрель 2001 года.


Лидия Русланова исполняет «Катюшу» у разрушенного Рейхстага, 1945 год.


Женщина бьет скинхеда сумкой по голове. Швеция, 1985 год.
Позже выяснилось, что она, будучи ребенком, смогла выжить в одном из концентрационных лагерей смерти во время Второй мировой войны.


Хирург киевской больницы сидит в свинцовом фартуке после операции на сердце, которую сделал ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС, 1990 год.


Oб ответственности за свою работу. Иcпытание мocта через Обь. Инженepы и строители стoят под мocтом, 1893 гoд.


Школа актерского мастерства, Австралия, 1940 год.


Тимоти Нельсон и на тот момент безработный, угнал танк М60 Patton в центре Сан Диего. В итоге был застрелен полицией. 17 мая 1995 года.


Moщи святой Тepeзы Aвильской и пeрчaтка Танoca.


Спасательная шлюпка, найденная через несколько месяцев после затопления "Титаника". В ней обнаружили три мёртвых тела. 1912.


Химики компании Polaroid и протестированные ими реагенты, 1963 год, США. Для создания технологии моментальной печати фотографий было протестировано более 5000 различных реагентов.


Бесплатная гнилая картошка, Москва, 1993 год.


Бетти Бродбент «Татуированная Венера», Австралия, 4 апреля 1938 года.


Утилизация городского мусора в реку Сену, 1910 год, Париж.

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Метки: Исторические факты   интересно   история   объяснения   факты   фото   
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7  комментариев
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14k
Booka1a Час назад
Утилизация городского мусора в реку Сену подана так, будто это была повседневная практика. На самом деле, это происходило только в 1910м году из-за сильного наводнения. В максимуме вода поднялась на 8,68м. В предместьях Парижа и нескольких городах Сена и притоки вышли из берегов и затопили улицы. в самом Париже набережные были достаточно высокими и улицы почти не пострадали (хотя частично затопило метрополитен), но суда не могли пройти под мостами, именно поэтому было принято решение скидывать мусор прямо в реку.
Про наводнение 1910 года есть статья в вики и довольно много материала в интернете
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4k
a_komolow Час назад
Жизненные фото!
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8k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
Так и родился мой родной город Новосибирск
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68k
7guest 2 часа назад
Вот бы сейчас так проводили госприёмку, как на фото с испытанием моста через Обь.
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