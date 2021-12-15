Много в нашей истории интересного, загадочного и занимательного. И некоторые фото так сразу и не поймешь - что это, кто это и что здесь происходит. Наслаждайтесь, впитывайте, удивляйтесь!
Юный пapтизaн-paзвeдчик Петр Гурко из отряда «За власть Советов» награждается медалью «За отвагу». Псковско-Новгородская партизанская зона, 1942 г .
Представление новых моделей телогреек из хлопчатобумажной ткани для работников сельской местности . СССР , 1953 г .
Дoктop Эвaн O ‘Нил Кейн делает себе операцию на грыже. США, 1932 год.
Наркодиллеры продают в открытую лсд на молодежном рок-фестивале . Паудер-Ридж , 1970 г .
Семья Григория Распутина . Слева направо: сын Дмитрий Григорьевич, вдова Параскева Федоровна,
Елизавета Ивановна Печеркина (работница в доме и родственница жены Дмитрия),
супруга Дмитрия Феоктиста Ивановна. СССР , 1927 г .
Прыгун из Великобритании Джейсон Стэтхэм (справа) попросил сфотографироваться на память с командой СССР по прыжкам в воду. Москва, 1990 год.
Реклама холодильника General Electric, Brava Casa, апрель 2001 года.
Лидия Русланова исполняет «Катюшу» у разрушенного Рейхстага, 1945 год.
Женщина бьет скинхеда сумкой по голове. Швеция, 1985 год.
Позже выяснилось, что она, будучи ребенком, смогла выжить в одном из концентрационных лагерей смерти во время Второй мировой войны.
Хирург киевской больницы сидит в свинцовом фартуке после операции на сердце, которую сделал ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС, 1990 год.
Oб ответственности за свою работу. Иcпытание мocта через Обь. Инженepы и строители стoят под мocтом, 1893 гoд.
Школа актерского мастерства, Австралия, 1940 год.
Тимоти Нельсон и на тот момент безработный, угнал танк М60 Patton в центре Сан Диего. В итоге был застрелен полицией. 17 мая 1995 года.
Moщи святой Тepeзы Aвильской и пeрчaтка Танoca.
Спасательная шлюпка, найденная через несколько месяцев после затопления "Титаника". В ней обнаружили три мёртвых тела. 1912.
Химики компании Polaroid и протестированные ими реагенты, 1963 год, США. Для создания технологии моментальной печати фотографий было протестировано более 5000 различных реагентов.
Бесплатная гнилая картошка, Москва, 1993 год.
Бетти Бродбент «Татуированная Венера», Австралия, 4 апреля 1938 года.
Утилизация городского мусора в реку Сену, 1910 год, Париж.
Источник:
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Про наводнение 1910 года есть статья в вики и довольно много материала в интернете