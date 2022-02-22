Палочки для еды за 100 тысяч: интересные вариации столовых приборов

От световых мечей до роботов из "Евангелиона"
Палочки для еды – традиционный столовый прибор во множестве азиатских стран, которыми пользуются с незапамятных времен. Причем те же японцы употребляют ими все, начиная от риса и заканчивая супом.
Автор данной статьи тоже пытался однажды полностью перейти на палочки кушал им рис, супчики и другие блюда, спрятав все ложки и вилки подальше. Но однажды случилось страшное: он решил сварить гречку. Вот при ее употреблении возникли проблемы. Ситуация вышла из-под контроля, и пришлось отказаться от самоличного погружения в азиатскую культуру.
Но эта история не отрицает тот факт, палочки все равно являются удобным столовым прибором, во всяком случае для одной из самых крупных частей света.
Да и внешний вид и их простота подкупает и заинтересовывает потребителя. Впрочем, для ценителей есть навороченные палочки, в рисунках, с фигурками разных персонажей из игр и фильмов.
Сегодня мы и рассмотрим некоторые из них:
Например, симпатичные палочки с головами космических монстров.
Или есть версия, где палки объединили с вилкой, странное решение, но, возможно, людям, которые, не очень хорошо обращаются с приборами это поможет быстрее освоиться.
Мечтали ли вы когда-либо стать джедаем? Ну или ситхом? С красными световыми палочками вы сможете творить зло, не выходя из стола, уничтожая вкусные суши.
Также есть различные вариации в виде поездов, волшебных палочек и даже роботов из аниме «Евангелион».
Впрочем, есть и версии из категории «дорого-богато». Сравнительно недавно бренд Louis Vuitton представил палочки для еды за 130 тысяч рублей.
В общем и целом, если вы фанат азиатских столовых приборов, то в интернете сейчас можно найти палочки на любой вкус.
Источник:
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К сожалению, не всю европейскую еду удобно есть пальцами.