Палочки для еды за 100 тысяч: интересные вариации столовых приборов

Палочки для еды – традиционный столовый прибор во множестве азиатских стран, которыми пользуются с незапамятных времен. Причем те же японцы употребляют ими все, начиная от риса и заканчивая супом.

Автор данной статьи тоже пытался однажды полностью перейти на палочки кушал им рис, супчики и другие блюда, спрятав все ложки и вилки подальше. Но однажды случилось страшное: он решил сварить гречку. Вот при ее употреблении возникли проблемы. Ситуация вышла из-под контроля, и пришлось отказаться от самоличного погружения в азиатскую культуру.

Но эта история не отрицает тот факт, палочки все равно являются удобным столовым прибором, во всяком случае для одной из самых крупных частей света.

Да и внешний вид и их простота подкупает и заинтересовывает потребителя. Впрочем, для ценителей есть навороченные палочки, в рисунках, с фигурками разных персонажей из игр и фильмов.

Сегодня мы и рассмотрим некоторые из них:

Например, симпатичные палочки с головами космических монстров.