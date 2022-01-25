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НАСА сфотографировало вспышку на Солнце

НАСА сфотографировало вспышку на Солнце (5 фото + 2 видео)

Автор:
25 января 2022 08:30
Сообщество : Космос
Метки: астрономы   вспышка на Солнце   интересно   космос   красиво   обсерватория   солнце   съемка   
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Специалисты НАСА опубликовали впечатляющую съемку крупной солнечной вспышки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астрономы   вспышка на Солнце   интересно   космос   красиво   обсерватория   солнце   съемка   
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Alex Djeff 46 минут назад
"Ученые предполагают, что мощные солнечные вспышки происходят примерно раз в столетие, и что до конца ХХ века мы еще станем свидетелями такой вспышки"
То ли пост запоздал, то ли автор тормозит.
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