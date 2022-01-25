НАСА сфотографировало вспышку на Солнце

Вспышка 1582 года на сегодня считается крупнейшей в истории. Ее видели в десятках городов Европы и Азии, а позднее, в наше время, были обнаружены свидетельства очевидцев этого события. Ученые из Корнельского университета нашли сообщение об «огненно-красном пламени в небе», которое пылало три дня, в то время как в другом сообщении говорилось, что «над замком поднялись огненные лучи, которые были ужасны». Люди того времени не знали, что это событие было массивной солнечной бурей. Ну, а сегодня астрономы используют штормы, чтобы помочь предсказать будущую солнечную активность. Солнечной буре, обрушившейся на Землю 8 марта 1582 года, немногим уступали бури 1909 и 1989 годов. Ученые предполагают, что мощные солнечные вспышки происходят примерно раз в столетие, и что до конца ХХ века мы еще станем свидетелями такой вспышки.

2022-01-25T08:30:49+03:00