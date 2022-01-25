НАСА сфотографировало вспышку на Солнце

195
5
2
Специалисты НАСА опубликовали впечатляющую съемку крупной солнечной вспышки.
В пятницу НАСА опубликовало потрясающие кадры мощной вспышки на Солнце. Всплеск энергии выглядит как яркая вспышка света в верхней правой области массивной звезды, которую американское космическое агентство классифицировало как вспышку уровня М5,5 или умеренно сильную.
Вспышка произошла в пятницу, около 9 утра по московскому времени, и была зафиксирована Обсерваторией солнечной динамики НАСА, которая постоянно наблюдает за Солнцем с помощью целой флотилии космических аппаратов, которые изучают все, от его атмосферы до частиц и магнитных полей в космосе.
«Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии. Вспышки и солнечные извержения могут повлиять на радиосвязь, электрические сети, навигационные сигналы и представлять опасность для космических кораблей и астронавтов», — говорится в заявлении НАСА.
Вспышка произошла в пятницу, около 9 утра по московскому времени, и была зафиксирована Обсерваторией солнечной динамики НАСА, которая постоянно наблюдает за Солнцем с помощью целой флотилии космических аппаратов, которые изучают все, от его атмосферы до частиц и магнитных полей в космосе.
«Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии. Вспышки и солнечные извержения могут повлиять на радиосвязь, электрические сети, навигационные сигналы и представлять опасность для космических кораблей и астронавтов», — говорится в заявлении НАСА.
Вспышки класса M являются вторым по величине типом после вспышек класса X, которые считаются наиболее мощными. Экстремальная космическая погода, или солнечные бури, возникает, когда солнце выбрасывает кипящую плазму в виде солнечных вспышек и ветров.
Хотя большинство солнечных бурь безвредны, крупная буря, обрушившись на Землю, может иметь тяжелые последствия. Достаточно сказать, что вспышка, наблюдавшаяся в 1582 году, была названа «великим пожаром». Впрочем, нынешняя солнечная вспышка была не такой интенсивной.
Вспышка 1582 года на сегодня считается крупнейшей в истории. Ее видели в десятках городов Европы и Азии, а позднее, в наше время, были обнаружены свидетельства очевидцев этого события. Ученые из Корнельского университета нашли сообщение об «огненно-красном пламени в небе», которое пылало три дня, в то время как в другом сообщении говорилось, что «над замком поднялись огненные лучи, которые были ужасны». Люди того времени не знали, что это событие было массивной солнечной бурей. Ну, а сегодня астрономы используют штормы, чтобы помочь предсказать будущую солнечную активность.
Солнечной буре, обрушившейся на Землю 8 марта 1582 года, немногим уступали бури 1909 и 1989 годов. Ученые предполагают, что мощные солнечные вспышки происходят примерно раз в столетие, и что до конца ХХ века мы еще станем свидетелями такой вспышки.
Солнечной буре, обрушившейся на Землю 8 марта 1582 года, немногим уступали бури 1909 и 1989 годов. Ученые предполагают, что мощные солнечные вспышки происходят примерно раз в столетие, и что до конца ХХ века мы еще станем свидетелями такой вспышки.
Однако если подобная сильная солнечная буря обрушится на наш современный мир, она нанесет гигантский ущерб человечеству, выведя из строя энергосистемы по всему миру.
Перо Руис Соареш, очевидец солнечной бури 1582 года, писал: «Вся эта часть неба казалась горящей в огненном пламени; казалось, что небо пылает. Никто не помнил, чтобы раньше видел что-то подобное… В полночь над замком поднялись огромные огненные лучи, которые были ужасны и страшны. На следующий день произошло то же самое, в тот же час, но не так велико и страшно. Все вышли на улицы, чтобы увидеть это великое знамение».
Перо Руис Соареш, очевидец солнечной бури 1582 года, писал: «Вся эта часть неба казалась горящей в огненном пламени; казалось, что небо пылает. Никто не помнил, чтобы раньше видел что-то подобное… В полночь над замком поднялись огромные огненные лучи, которые были ужасны и страшны. На следующий день произошло то же самое, в тот же час, но не так велико и страшно. Все вышли на улицы, чтобы увидеть это великое знамение».
Солнечная буря, разразившаяся в 1909 году, считается одной из самых сильных в ХХ веке, о чем впервые сообщило издание Universe Today. Она сопровождалась сильными геомагнитными возмущениями, вызвала широкомасштабные помехи в телеграфных системах и принесла впечатляющие полярные сияния в ночное небо. Исторические записи показывают, что она достигла Земли 9 сентября в виде ударной волны солнечного ветра, которая позже была связана с выбросом плазмы из активного солнечного пятна.
Согласно японским записям полярных сияний, они были довольно необычными: сначала начал проявляться голубоватый цвет, а затем красноватый. Кроме того, солнечная вспышка 1909 года нарушила телеграфную связь в средних и низких широтах.
Согласно японским записям полярных сияний, они были довольно необычными: сначала начал проявляться голубоватый цвет, а затем красноватый. Кроме того, солнечная вспышка 1909 года нарушила телеграфную связь в средних и низких широтах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Космический зонд сделал снимки Солнца на рекордно близком расстоянии
- Мордочки и лапки: выбираем зимний шарф
- Млечный Путь: чего вы могли не знать о нашей галактике
- Самая мощная фотобомба: Луна влезла в кадр во время съемок Солнца
- Самый большой телескоп Европы показал невероятную картину Солнца
10
Понравилось10
Новости партнёров
То ли пост запоздал, то ли автор тормозит.