Калимба — волшебный музыкальный инструмент из Зимбабве

«Не всегда с собой удобно таскать громоздкий инструмент. И я подсел на губную гармошку. Но калимба для меня это новый мир звучания!», — отмечает обладатель инструмента.





Самая простая модель калимбы с 15 язычками, но существуют и более сложные версии - с 24. В Китае же вообще можно найти двухъярусные и даже трёхъярусные версии музыкального инструмента, но эти модификации подходят больше для профессионалов, нежели, чем для новичков.