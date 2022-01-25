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Калимба — волшебный музыкальный инструмент из Зимбабве

Калимба — волшебный музыкальный инструмент из Зимбабве (6 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 15:19
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыкаа   звуки   инструменты   интересно   красиво   
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Малоизвестный инструмент для музыки, которому больше тысячи лет.

Мбира – музыкальный инструмент, появившийся примерно в 700 году н.э. и являющийся одним из самых распространенных на африканском континенте.

Весь остальной мир узнал о музыкальном инструменте намного позже, примерно в 1960-м году, благодаря Хью Трейси, который жил некоторое время в Зимбабве. Английский этномузыколог услышал звучание мбиры и решил создать адаптацию для запада, которая по итогу получила название калимба.


Сам инструмент, по сути, состоит из деревянного основания и металлических язычков, которые воспроизводят звук.


Калимба крайне мобильна и считается многими музыкантами самым компактным и легким музыкальным инструментом: ведь даже с губной гармошкой требуются определенные навыки и позиция. В нашем случае человек может играть, просто идя по улице и нажимать на язычки, музыка польется сама собой.

«Не всегда с собой удобно таскать громоздкий инструмент. И я подсел на губную гармошку. Но калимба для меня это новый мир звучания!», — отмечает обладатель инструмента.


Самая простая модель калимбы с 15 язычками, но существуют и более сложные версии - с 24. В Китае же вообще можно найти двухъярусные и даже трёхъярусные версии музыкального инструмента, но эти модификации подходят больше для профессионалов, нежели, чем для новичков.


Кстати, калимба очень проста в обращении и не требует настройки. Но если она все таки потребуется (вы ее уронили на пол, например), то поможет обычный тюнер на мобильном телефоне и специальный молоточек. Настройка осуществляется также довольно просто. Для того чтобы вернуть язычок в нормальное звучание необходимо просто слегка постукивать молотком.

Также есть различные дополнительные фишки для звучания: например, тонкая металлическая цепочка, которая создает дополнительный звон и позволяет сделать звук разительно отличающимся от оригинала.



Калимба делается из разных сортов дерева, разной формы и каждая модель звучит по-своему. Поэтому перед покупкой желательно опробовать несколько версий, чтобы определиться, какое вам звучание больше нравится. Также от корпуса, на котором располагаются язычки, зависит и громкость инструмента. Некоторые версии по звуку сравнимы с акустической гитарой.

Калимба подойдет для тех, кто любит путешествовать и играть на инструментах. Из-за такого сочетания весьма сложно подобрать удобный инструмент. Конкуренцию ему может составить только укулеле, но музыкальный инструмент из Африки куда универсальнее.

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Метки: Музыкаа   звуки   инструменты   интересно   красиво   
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
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4k
Enigma Kuutar 23 минуты назад
вот самый простой музыкальный инструмент
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10k
An4aR Полчаса назад
По звучанию напомнило когда слышишь ханг и хочешь спать.
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15k
Дмитрий Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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147k
anthrax 36 минут назад
Класс.Завораживает.А где такой инструмент можно приобрести? Я бы купил.
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10k
Дмитрий 47 минут назад
"Малоизвестный инструмент для музыки, которому больше тысячи лет."

А что, бывает музыкальный инструмент не для музыки?!
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65k
Доктор Джонс Час назад
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16k
тов.Suhov Час назад
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3k
Ваник Час назад
Два вопроса: 1)Откуда такая точная дата появления ? 2) Они в 8 веке металл добывали?
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9k
Клёст 2 часа назад
А ,,Подмосковные вечера,, она может?))
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16k
Corvus Corax 2 часа назад
Не так и малоизвестный... даже песня такая есть...


Ссылка youtu.be
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Послушал - так ничего, хотя и однозвучно. +
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