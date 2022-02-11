Советская пастила: особенности её изготовления

Наверняка кто-то припомнит случаи из школьной жизни, когда кто-нибудь из учеников младших классов не удерживался и пробовал на вкус мел, т.к. своим внешним видом он очень напоминал пастилу... В общем, снабжение разных регионов было неодинаковым, и иногда самые простые продукты и предмета быта превращались в дефицит и товары повышенного спроса.

А пастилу, вне сомнения, вполне можно отнести к простым продуктам, т.к. технология ее изготовления не представляет собой особой сложности (в отличие от тех же конфет, например), да и исходные продукты - яичный белок, фруктово-ягодное пюре и сахар, тоже нельзя отнести к труднодоступным.