С чем едят хумус из нута и почему он так полезен

До недавнего времени я не пробовал хумус, не знал, что это такое и с чем его едят. Даже не смотрел в его сторону. А оказалось – это невероятно вкусная и супер-ценная вещь!
Закуске, без преувеличения, тысячи лет. Она очень сытная, питательная и вдобавок ко всему приносит огромную пользу здоровью.
Хумус делают из нута. Это турецкий горох, который намного крупнее обычного. Я много раз видела его на рынке, но никогда не покупала. А на днях продавец подсказал идею, за что ему огромный респект и уважуха 😉
Предлагаю сегодня поговорить о том, чем полезен хумус и как его приготовить в домашних условиях правильно. Нам потребуется любой кухонный агрегат для измельчения, скромный набор продуктов и немного терпения.
Что такое хумус и с чем его лучше есть?
Хумус – это паста из перетертого нута. Блюдо пришло к нам из восточной кулинарии. Его едят на завтрак, обед или в другое время суток. Пюре прекрасно сочетается с большинством продуктов. Оно хорошо подходит для перекуса или полноценного обеда.
Холодный хумус намазывают на тост, крекер или диетический хлебец, заворачивают в лаваш. Иногда подают на тарелке в виде гарнира. Это сытное блюдо с невысокой калорийностью. Его украшают веточкой кинзы, ломтиками редиски или кусочками мяса.
Чтобы сделать хумус максимально легким, ешьте его не с хлебом, а с овощами – свеклой, морковью, кабачками.
Какой хумус на вкус, цвет и запах?
У массы нежная консистенция и орехово-сливочный привкус. Аромат зависит от букета специй, которые в него добавлены. Лимон даст кислинку, зира – яркость, а чеснок горечь. Оттенок – светлый, бежевый, желтоватый.
Как и с чем есть хумус, чтобы было вкусно?
Из пасты получается шикарная заправка для салата или намазка на бутерброд. Советую есть ее вместо кетчупа, ведь она полностью состоит из натуральных компонентов.
Приготовленное особым образом нутовое пюре может стать соусом, закуской или самостоятельным блюдом. Сегодня его подают в шикарных ресторанах, выставляют на полки супермаркетов.
Сначала я попробовала магазинный хумус. Он меня впечатлил, и я решила воспроизвести самостоятельно. Мне понравилось намазывать нутовое пюре на тост из черного хлеба.
Чипсы и крекеры – не самая здоровая еда. Более того, их вкус перебьет нежный букет.
Подавать принято в тарелке. В серединке делают углубление и насыпают кедровые орешки. Да-да, кедры – это не только Сибирь. В Ливане они тоже есть. Традиционно хумус зачерпывают с помощью ливанской лепешки – питы.
Из чего делают хумус?
Классический хумус готовят из вареного нута, масла оливы с добавлением соли, сока лимона, кунжутной пасты тахини. По желанию кладут специи, чеснок, овощи или что-то еще.
Существует море вариаций. Они отличаются пропорциями пряных трав или основой. Вместо нута иногда используют чечевицу, фасоль.
По-арабски хумус и есть нут – «турецкий горошек», «бараний рог», шиш или нохут. Это одно из древнейших блюд на планете. Его родина – Ближний Восток.
Там растение начали культивировать более 7 тысяч лет назад. Затем оно распространилось по разным странам и континентам.
Как приготовить хумус – самый простой способ
Чтобы получить 100% качество, придется «поколдовать» (хочешь сделать хорошо – сделай сам). Проблема в том, что я предпочитаю не задерживаться надолго на кухне. Стараюсь свести работу к минимуму и получить при этом максимум пользы.
Итак, вот чудо-рецепт домашнего хумуса. Он предназначен для тех, кто не любит готовить, но любит вкусное. Нам потребуется:
- стакан нута,
- 30 г яблочного уксуса,
- 3 ст.л. кунжута,
- 2 ст. ложки оливкового масла,
- 0,5 ч.л. соли.
Порядок действий:
- Замоченный на ночь нут сварить в мультиварке.
- Прогреть семена на сухой сковороде и измельчить в блендере до пастообразной консистенции.
- Добавить уксус, масло, бобы нута.
- Посолить, еще раз взбить.
Вуаля! Если совсем лень возиться, то можно купить готовую тахини. Но я бы этого делать не стала. Тахини слишком ценный суперфуд, чтобы рисковать его качеством.
Как сделать хумус в домашних условиях – самый правильный рецепт
Начнем с того, что у каждой хозяйки свои правила. Мне вот кажется, что логичнее добавлять в хумус не оливковое, а кунжутное масло. Оно делает массу намного нежнее.
А специи я бы вообще не клала. Они забивают настоящий вкус. Если надумаете их использовать, то толките в ступке непосредственно перед применением.
Итак, состав:
- 200 грамм нута,
- 150 г кунжута,
- средних размеров лимон,
- соль,
- зубчик чеснока,
- молотая зира на кончике ножа,
- 60 грамм кунжутного масла.
Приготовление:
- Турецкий горох замачиваем на ночь или на сутки.
- Промываем, варим 1,5-2 часа. Если имеется мультиварка, включаем режим «Тушение».
- Остужаем и немного мнем пальцами, чтобы отделить жесткую пленку.
- Жидкость сливаем.
- Солим.
В принципе, размять зерна можно вилкой, но для однородности сделаем это в блендере или кухонном комбайне. Помещаем последовательно ингредиенты и взбиваем.
Консистенцию регулируем с помощью отвара. В итоге должна получиться однородная пластичная масса кремового цвета.
Что еще добавить?
Можно получать бесконечное множество вкусовых оттенков, положив ту или иную специю. Лук, тмин, петрушка, укроп, перец, имбирь или сыр – каждый волен выбирать, что ему больше нравится.
Качество выйдет на совершенно на новый уровень, если положить в смесь кедровые орешки (трети стакана будет в самый раз). Их тоже подсушиваем на сковородке и измельчаем вместе с остальными ингредиентами.
Попробуйте, это просто божественно!
Как сварить нут, чтобы он был мягким?
Правильное приготовление начинается с замачивания, но сначала зерна необходимо перебрать, промыть. Не знаю зачем. Вроде все крупы у нас продаются чистые, но так положено 😉
Затем турецкий горох заливаем холодной (!) водой и оставляем в прохладном месте. Продукт хоть и растительный, но белковый. Чтобы не расплодились микробы, соблюдаем температурный режим.
Особенно это важно летом или в отапливаемом помещении. Я ставлю в холодильник на сутки.
Крупу промываем, наливаем воду, чтобы она полностью покрыла нут, и ставим на огонь. Как закипит, убавляем газ до минимума, закрываем крышкой. Если необходимо, подливаем кипяток. Готовность проверяем пальцами. Если горошина давится легко, то готово.
Во время варки нут должен быть постоянно покрыт жидкостью, а крышка закрыта.
Как приготовить тахини в домашних условиях?
Кунжутная паста – незаменимая вещь. Продают ее не везде и далеко не всегда. Так что сделаем сами, тем более, что это легко:
- возьмем 100 грамм кунжутного семени;
- подсушим минутку в духовке;
- поместим в блендер;
- измельчим, постепенно добавляя кунжутное масло — 100 мл.
Рецепт со свеклой
Классический хумус из нута не нуждается в дополнениях. Тем не менее, существует большое разнообразие нюансов. Вот, например, свекольный хумус. Его отличает яркий цвет, а также низкая калорийность. Рецептура:
- Корнеплод средних размеров варят или запекают.
- Охлаждают, очищают от кожицы, режут на кусочки.
- Добавляют в кухонный комбайн к хумусу, сделанному по классическому рецепту в соотношении 1:1.
Тыквенный хумус
Это диетическое блюдо. Его готовят отдельно или смешивают с классическим, как в предыдущем варианте. Порядок действий:
- Тыкву очистить, извлечь семена, порезать.
- Испечь в духовке, посыпав тимьяном.
- Остудить.
- Взвесить на кухонных весах 200 грамм мякоти, поместить в чашу.
- Влить сок лайма и 2 ст.л. масла.
- Посолить. Тщательно взбить.
Сыроедческий хумус из нута
Я не сторонник таких вещей. После тепловой обработки пища безопаснее в плане гигиены, да и усваивается легче. Но рецепт хумуса из сырого нута существует. Сводится он к следующему:
- Нутовый горох и семена замачивают в теплой воде, которую меняют каждые 2 часа.
- Выдерживают не менее 6 ч., промывают, тщательно перемалывают.
- Кладут остальные ингредиенты.
- Доводят до гомогенной массы.
Как и сколько хранить?
Домашний хумус без консервантов лучше съесть свежим. У меня первая порция «улетела» за 2 дня.
Хранить дольше 4 суток не рискую и вам не советую. Держу в холодильнике, в стеклянной банке с плотно завинчивающейся крышкой.
В замороженном состоянии срок хранения хумуса составит месяц. Для лучшей сохранности тщательно соблюдайте технологию. Избегайте попадания сырой воды в массу. Для этого используйте только сухую посуду, тщательно мойте и вытирайте руки перед работой.
Химический состав и пищевая ценность
Процент нутриентов в каждой порции хумуса зависит от способа приготовления и рецептуры. Среднее содержание питательных веществ в 100 граммах представлено в таблице. Данные взяты с USDA National Nutrient Database for Standard Reference.
НаименованиеКоличество, г на 100 граммКалорийность237 ккалБелки7,79Жиры17,82Углеводы9,5
В зависимости от выбранных ингредиентов калорийность и соотношение может меняться.
Блюдо смело относите к высокобелковой пище. Кроме того, в нем есть полиненасыщенные жирные кислоты. Паста из нута – ценный источник пищевых волокон. В средней порции их примерно 5,4 грамма.
Витаминный состав представлен практически полным перечнем всех необходимых организму соединений, за исключением аскорбинки. Витамины группы B, бета-каротин, альфа-токоферол, K, PP присутствуют в приличном объеме.
Хумус: польза и вред для организма
Популярность нутовой пасты объясняется не только вкусом или питательной ценностью. Настоящий хумус – безглютеновая пища, которая показана людям с целиакией. Она легко усваивается, насыщает организм высококачественным растительным белком и не провоцирует воспаление.
Два основных компонента – нут и кунжут – представляют огромную ценность сами по себе. Растительное масло придает хумусу уникальную текстуру и пластичность.
Важно, чтобы оно было только первого холодного отжима. Рафинированные сорта не принесут пользы.
Закуска из нута обладает следующими положительными качествами:
- нормализует обменные процессы,
- налаживает пищеварение,
- помогает снизить вес,
- улучшает работу мозга,
- укрепляет нервную систему,
- тормозит старение,
- очищает от шлаков,
- стабилизирует уровень сахара в крови.
Свежий хумус улучшает работу кишечника и выводит излишки холестерина. Он повышает работоспособность, придает силы. Витамины, аминокислоты, другие активные вещества благоприятно влияют на внешность, препятствуя образованию морщин.
Регулярное употребление нормализует состав крови, предотвращает авитаминоз. Хумус помогает нарастить мышечную массу, препятствует развитию многих заболеваний. Он необходим при эндокринных нарушениях, проблемах с сердцем.
Диетологи рекомендуют его тем, кто ослаблен после болезни или испытывает повышенные физические нагрузки.
Чем полезен хумус из нута для здоровья?
Качество соуса зависит от того, как он сделан. Чем больше в составе кунжута, тем выше калорийность и меньше содержание белка.
Содержание кальция определяется наличием кунжута. А вот нут – это, прежде всего, кремний, фолиевая кислота, селен, аминокислоты.
Среди них особый интерес для нас, девочек 😉 представляет триптофан. Редкая аминокислота – предшественник серотонина, «гормона счастья». Она дарит хороший сон, настроение, аппетит.
Триптофан помогает справиться с тревожностью, победить депрессию.
Хумус поддерживает силы, повышает устойчивость к стрессам, снижает тягу к сладкому.
Польза хумуса определяется сочетанием входящих в него компонентов:
- Кальций укрепляет кости и зубы. Он необходим детям для правильного роста, а также пожилым для профилактики остеопороза.
- Благодаря высокому содержанию калия и магния хумус принесет пользу гипертоникам.
- В тахини много цинка, который важен для волос и кожи.
- Фитоэстрогены кунжута нормализуют гормональный фон, стабилизируют менструальный цикл, сводят к минимуму ПМС.
- Чеснок – проверенное противовирусное и противовоспалительное средство. Он улучшает работу сердца, борется с грибком.
- Растительное масло – ценный источник жирных кислот и токоферола – витамина молодости. Оно снижает риск сердечно-сосудистых патологий, уменьшает холестерин.
Хумус объединяет в себе перечисленные преимущества. Он легко усваивается, не создает лишней нагрузки на пищеварительную систему.
Когда проявлять осторожность?
Прежде чем садиться за стол, необходимо учесть противопоказания и оценить возможный вред. Это связано с индивидуальными особенностями каждого человека. Иногда от употребления лучше воздержаться или проявить осторожность:
- Аллергия или непереносимость отдельных компонентов.
- Склонность к метеоризму.
- Лишний вес.
В последнем случае необходимо откорректировать состав, чтобы уменьшить калорийность. Для этого уберите часть растительного жира и кунжута.
Источник:
Понравилось21
но обычная гороховая каша это - фу фу фу
то ли дело хумус из нута, целых два непонятных слова, а значит это ох*уительно вкусно и 3.14здец как полезно
Это уж зависит от производителя. Многие любят напихать консервантов.