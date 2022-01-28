С чем едят хумус из нута и почему он так полезен

Закуске, без преувеличения, тысячи лет. Она очень сытная, питательная и вдобавок ко всему приносит огромную пользу здоровью.

Хумус делают из нута. Это турецкий горох, который намного крупнее обычного. Я много раз видела его на рынке, но никогда не покупала. А на днях продавец подсказал идею, за что ему огромный респект и уважуха 😉

Предлагаю сегодня поговорить о том, чем полезен хумус и как его приготовить в домашних условиях правильно. Нам потребуется любой кухонный агрегат для измельчения, скромный набор продуктов и немного терпения.

Что такое хумус и с чем его лучше есть?

Хумус – это паста из перетертого нута. Блюдо пришло к нам из восточной кулинарии. Его едят на завтрак, обед или в другое время суток. Пюре прекрасно сочетается с большинством продуктов. Оно хорошо подходит для перекуса или полноценного обеда.

Холодный хумус намазывают на тост, крекер или диетический хлебец, заворачивают в лаваш. Иногда подают на тарелке в виде гарнира. Это сытное блюдо с невысокой калорийностью. Его украшают веточкой кинзы, ломтиками редиски или кусочками мяса.

Чтобы сделать хумус максимально легким, ешьте его не с хлебом, а с овощами – свеклой, морковью, кабачками.

Какой хумус на вкус, цвет и запах?

У массы нежная консистенция и орехово-сливочный привкус. Аромат зависит от букета специй, которые в него добавлены. Лимон даст кислинку, зира – яркость, а чеснок горечь. Оттенок – светлый, бежевый, желтоватый.

Как и с чем есть хумус, чтобы было вкусно?

Из пасты получается шикарная заправка для салата или намазка на бутерброд. Советую есть ее вместо кетчупа, ведь она полностью состоит из натуральных компонентов.

Приготовленное особым образом нутовое пюре может стать соусом, закуской или самостоятельным блюдом. Сегодня его подают в шикарных ресторанах, выставляют на полки супермаркетов.

Сначала я попробовала магазинный хумус. Он меня впечатлил, и я решила воспроизвести самостоятельно. Мне понравилось намазывать нутовое пюре на тост из черного хлеба.

Чипсы и крекеры – не самая здоровая еда. Более того, их вкус перебьет нежный букет.

Подавать принято в тарелке. В серединке делают углубление и насыпают кедровые орешки. Да-да, кедры – это не только Сибирь. В Ливане они тоже есть. Традиционно хумус зачерпывают с помощью ливанской лепешки – питы.

Из чего делают хумус?