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Свадьба или митинг? Итальянцы даже протестуют со вкусом

Свадьба или митинг? Итальянцы даже протестуют со вкусом (6 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2022 22:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   еда   интересно   италия   коронавирус   митинг   ограничения   протест   
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Для Италии коронавирус стал одним из самых тяжелых во всей Европе. Система здравоохранения не справлялась с количеством заболевших. Смертность была одной из самых высоких в Европе, хуже только в Великобритании.

Коронавирусные ограничения в стране больная тема, во время первой волны люди с пониманием относились к запретам. Но со временем даже у самых терпеливых итальянцев начали сдавать нервы.

По всей Европе начали высказываться в пользу специальных паспортов здоровья. Итальянцы не стали исключением. Помимо обычных митингов и протестов из-за вакцинации, у итальянцев отняли самое дорогое для них — возможность посещать кафе и рестораны.

Для страны, несколько национальных блюд, которых внесены в список нематериального населения ЮНЕСКО, это стало тяжелым ударом.

Люди, которые находились на изоляции, истосковались по привычному укладу жизни.

В этой истории страдали и владельцы общепита и посетители. Устав от постоянных закрытых дверей любимых заведений, итальянцы вышли на улицу и начали устраивать огромные фуршеты прямо под открытым небом.

Это самая странная акция в мире, которую можно было увидеть. И это при условии, что французы уже устраивали рейв-митинги.

Музыка, столы, которые ломятся от вкусностей — все это напоминает больше день города или деревенскую свадьбу.

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Метки: COVID-19   еда   интересно   италия   коронавирус   митинг   ограничения   протест   
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Alexmassage 53 минуты назад
О Италия
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zz Alexmassage 46 минут назад
Я то же знаю ипанутых. Что бы в италии не происходило у этих знакомых особей просто восторг. Уж лет 50 длится поклонение, наверно со времен первых трансляций Сан-Ремо. Бабы уже старые стали, а до сих пор ссат кипятком.
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Думай о хорошем! 51 минуту назад
да всех уже достали с этим фуфловирусом
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