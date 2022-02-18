Свадьба или митинг? Итальянцы даже протестуют со вкусом

Для Италии коронавирус стал одним из самых тяжелых во всей Европе. Система здравоохранения не справлялась с количеством заболевших. Смертность была одной из самых высоких в Европе, хуже только в Великобритании.
Коронавирусные ограничения в стране больная тема, во время первой волны люди с пониманием относились к запретам. Но со временем даже у самых терпеливых итальянцев начали сдавать нервы.
По всей Европе начали высказываться в пользу специальных паспортов здоровья. Итальянцы не стали исключением. Помимо обычных митингов и протестов из-за вакцинации, у итальянцев отняли самое дорогое для них — возможность посещать кафе и рестораны.
Для страны, несколько национальных блюд, которых внесены в список нематериального населения ЮНЕСКО, это стало тяжелым ударом.
Люди, которые находились на изоляции, истосковались по привычному укладу жизни.
В этой истории страдали и владельцы общепита и посетители. Устав от постоянных закрытых дверей любимых заведений, итальянцы вышли на улицу и начали устраивать огромные фуршеты прямо под открытым небом.
Это самая странная акция в мире, которую можно было увидеть. И это при условии, что французы уже устраивали рейв-митинги.
Музыка, столы, которые ломятся от вкусностей — все это напоминает больше день города или деревенскую свадьбу.
Источник:
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