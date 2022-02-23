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45 любопытных изображений, которые вызывают легкое чувство неловкости

45 любопытных изображений, которые вызывают легкое чувство неловкости (46 фото)

Автор:
23 февраля 2022 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: Очень странные дела   Очень странные фото   Что происходит   Юмор   картинка дня   странные фотографии   что тут происходит   что это такое   
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Инстаграм-аккаунт Cursed Image Dealer коллекционирует самые странные, загадочные и даже неприятные изображения, найденные в Интернете. Они привлекают внимание, обескураживают, сбивают с толку, но главное — заставляют чувствовать себя неловко.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Очень странные дела   Очень странные фото   Что происходит   Юмор   картинка дня   странные фотографии   что тут происходит   что это такое   
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1k
emporio_ss 8 минут назад
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22k
MrGod Минуту назад
Держите наркомана!!
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