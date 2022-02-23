45 любопытных изображений, которые вызывают легкое чувство неловкости

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Инстаграм-аккаунт Cursed Image Dealer коллекционирует самые странные, загадочные и даже неприятные изображения, найденные в Интернете. Они привлекают внимание, обескураживают, сбивают с толку, но главное — заставляют чувствовать себя неловко.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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