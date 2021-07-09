40 безумных фотографий, не имеющих художественной ценности, но притягивающих взгляд

630
41
Инстаграм-аккаунт Cursed.Aesthetic c 177 тыс. подписчиков - рай для любителей странных, пугающих, нелогичных и откровенно тревожных снимков, от которых становится не по себе. Но и забавного там тоже полно. "Проклятые картинки" заставляют выходить из зоны комфорта - может быть, поэтому у них так много поклонников?
×
12. "Не знаю, как реагировать, но этот снимок меня немного пугает. В глубине души я чувствую боль, которую никогда раньше не испытывал"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 40 преступлений против хорошего вкуса, которые поражают своим уродливым совершенством
- 40 человек, которых фотографы застигли в самых нелепых позах
- 40 дизайнерских неудач, от которых становится не по себе
- 30 фотосравнений, которые могут вас удивить
- 19 примеров вопиющего пренебрежения техникой безопасности
Метки: Очень странные фото забавные картинки и такое бывает ну и ну странные фото странные фотографии что тут происходит
22
Понравилось22
Новости партнёров
Нет, глобус Украины :)))