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40 безумных фотографий, не имеющих художественной ценности, но притягивающих взгляд

40 безумных фотографий, не имеющих художественной ценности, но притягивающих взгляд (41 фото)

Автор:
09 июля 2021 15:26
Сообщество : Юмор
Метки: Очень странные фото   забавные картинки   и такое бывает   ну и ну   странные фото   странные фотографии   что тут происходит   
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Инстаграм-аккаунт Cursed.Aesthetic c 177 тыс. подписчиков - рай для любителей странных, пугающих, нелогичных и откровенно тревожных снимков, от которых становится не по себе. Но и забавного там тоже полно. "Проклятые картинки" заставляют выходить из зоны комфорта - может быть, поэтому у них так много поклонников?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Очень странные фото   забавные картинки   и такое бывает   ну и ну   странные фото   странные фотографии   что тут происходит   
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28k
Acu900 Час назад
"Это что? Польша?"
Нет, глобус Украины :)))
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15k
Serg2001 46 минут назад
Когда вижу кого-то с маленькой собачкой на руках, сразу пробивает на ржач, потому что вспоминаю старую байку. На знаю, есть ли в ней хоть доля правды, но... как говорится, за что купил за то и продаю. Попадалась инфа, что моду на маленьких собачек ввели французские куртизанки после того как в моду вошел анальный секс. У тех, кто особенно часто его практиковал, со временем появлялось недержание газов. И вот, чтобы оправдать возможный неприятный запах вокруг себя, эти затейницы и придумали таскать с собой маленьких собачек. Ежели чего - все стрелки на нее переводились... )) Так что чувак возможно не только на стиле... ))
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