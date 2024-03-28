25 снимков, которые вызывают удивление или тревогу

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В Сети можно найти изображения на любой вкус — вплоть до самого странного, неудобного и так называемого «проклятого» контента. В нашей подборке именно такие фотографии: вроде бы ничего особенного, но от них делается как-то неуютно.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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