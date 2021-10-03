20 фотографий, для полного понимания которых понадобится "звонок другу"

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Интернет регулярно подкидывает пищу для размышлений и картинки для того, чтобы нас удивить и озадачить. В этой подборке собраны именно такие снимки. Если кто-нибудь догадывается или точно знает, что на самом деле происходит на любой из этих фотографий, - пожалуйста, поделитесь с нами этим знанием.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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