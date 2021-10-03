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20 фотографий, для полного понимания которых понадобится "звонок другу"

20 фотографий, для полного понимания которых понадобится "звонок другу" (21 фото)

Автор:
03 октября 2021 13:15
Метки: Юмор   картинка дня   ну и ну   странные снимки   удивительное рядом   что здесь происходит   что тут происходит   
1310
21
Интернет регулярно подкидывает пищу для размышлений и картинки для того, чтобы нас удивить и озадачить. В этой подборке собраны именно такие снимки. Если кто-нибудь догадывается или точно знает, что на самом деле происходит на любой из этих фотографий, - пожалуйста, поделитесь с нами этим знанием.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   картинка дня   ну и ну   странные снимки   удивительное рядом   что здесь происходит   что тут происходит   
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1k
sedoisever Час назад
Идиотский заголовок.
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12k
Nikita Час назад
А что? Идея так оформить дополнительный багажник для автобуса
Только это такая фигня... По кг очень маленькую нагрузку выдерживает..
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25k
Батончик с маком Час назад
На третьей фотке обычная семья чурок - чуркабес с чуркабесенком верхом на своей жене-ослице.
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