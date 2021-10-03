20 фотографий, для полного понимания которых понадобится "звонок другу"

Интернет регулярно подкидывает пищу для размышлений и картинки для того, чтобы нас удивить и озадачить. В этой подборке собраны именно такие снимки. Если кто-нибудь догадывается или точно знает, что на самом деле происходит на любой из этих фотографий, - пожалуйста, поделитесь с нами этим знанием.

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1. На кладбище идет, что ли? 0 Источник:

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2. Красивое 0 Источник:

3. Мы поедем, мы помчимся 0 Источник:

4. Да здравствуют вредные привычки! 0 Источник:

5. Шрек уже не тот 0 Источник:

6. Что, черт возьми, происходит в австралийской глубинке? 0 Источник:

7. Let's rock 0 Источник:

8. Руководитель отдела ИТ-разработки прячется от подчиненных 0 Источник:

9. Всё свое ношу с собой 0 Источник:

10. Раздуло 0 Источник:

11. Просто не знали, куда деть пищевой краситель 0 Источник:

12. Своя атмосфера 0 Источник:

13. Это для кого? 0 Источник:

14. Понты. 80 уровень 0 Источник:

15. Не отходя от кассы 0 Источник:

16. На стиле 0 Источник:

17. Резьба по арбузу зубами? 0 Источник:

18. Это, наверное, чтобы посуду было удобнее мыть 0 Источник:

19. Кто-то въехал в зад автобусу и остался там навсегда 0 Источник: