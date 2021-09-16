50 странных фотографий из серии "Ничего не понятно, но очень интересно"

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В инстаграм-аккаунте I Want To Leave публикуются снимки, привлекающие к себе внимание исключительной странностью и абсурдностью. Что там вообще происходит? Некоторые даже вызывают неприятное ощущение дискомфорта, но перестать смотреть на них невозможно.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Забавные и абсурдные снимки Очень странные фото картинка дня ну и ну странные снимки странные фотографии что тут происходит
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