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50 странных фотографий из серии "Ничего не понятно, но очень интересно"

50 странных фотографий из серии "Ничего не понятно, но очень интересно" (51 фото)

Автор:
16 сентября 2021 14:59
Сообщество : Картинка дня
Метки: Забавные и абсурдные снимки   Очень странные фото   картинка дня   ну и ну   странные снимки   странные фотографии   что тут происходит   
1006
51
В инстаграм-аккаунте I Want To Leave публикуются снимки, привлекающие к себе внимание исключительной странностью и абсурдностью. Что там вообще происходит? Некоторые даже вызывают неприятное ощущение дискомфорта, но перестать смотреть на них невозможно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные и абсурдные снимки   Очень странные фото   картинка дня   ну и ну   странные снимки   странные фотографии   что тут происходит   
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5k
Свирепый Бамбр 43 минуты назад
Подзатрахал этот фейк уже...
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2k
Frank Borman Полчаса назад
12. Ксюша вышла погулять, только и всего.
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28k
Snork Snorkoff 51 минуту назад
ХЗ кому тут чо не понятно. Жиза везде..
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