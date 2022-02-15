Ничего не понятно, но очень интересно: фото, которые вызывают много вопросов

Некоторым людям не особо хочется каждый день выбираться из дома, всё равно ведь вряд ли получится увидеть что-то интересное. Как ни крути, все прохожие на одно лицо, да и от вещей и животных не стоит ждать чего-то эдакого… Но поверьте, порой вдруг случаются такие комичные, странные и внезапные ситуации, что вы непременно удивитесь, а возможно даже вслух спросите: «Погодите, а что здесь вообще происходит?!». Убедитесь сами!

Обычный день в магазине