Ничего не понятно, но очень интересно: фото, которые вызывают много вопросов

Тот случай, когда для фотографий не нужен контекст, и вы сами можете в этом убедиться.
Некоторым людям не особо хочется каждый день выбираться из дома, всё равно ведь вряд ли получится увидеть что-то интересное. Как ни крути, все прохожие на одно лицо, да и от вещей и животных не стоит ждать чего-то эдакого… Но поверьте, порой вдруг случаются такие комичные, странные и внезапные ситуации, что вы непременно удивитесь, а возможно даже вслух спросите: «Погодите, а что здесь вообще происходит?!». Убедитесь сами!
Обычный день в магазине
В Японии можно увидеть всякое
В кимоно и в роликах на мотоцикле. Почему бы и нет?
Остаётся только догадываться, что происходит в этой местности
Кто знает, возможно у них в багажнике ещё одно измерение
Этот парень просто не хочет никого видеть. У меня тоже так бывает.
Человек-паук полон скрытых талантов
Реклама парикмахерской: фото «до» и «после»
В «МакАвто» хочется заглянуть и тем, у кого нет машины
Сегодня я проехал мимо коз, которые прыгали на батуте
Кто-нибудь, дайте ему коробку для пиццы
Когда в глазах немного задвоилось
Я однажды встретил парня, который был в одном ботинке. Говорю ему: «Что случилось? Вы потеряли ботинок?». А он: «Нет, наоборот нашёл!».
Просто мой сосед пылесосит траву
Сначала не поверил глазам, когда эта машина остановилась рядом на светофоре
Иногда DVD на прокат нужен очень срочно
Вот такой рюкзак мы увидели. Интересно, что там!
Встретил чайку, которая стояла на спине другой чайки
Как видите, никогда не знаешь, что можно встретить у себя на пути. И сколько это вызовет вопросов!
Источник:
- Такую дичь могут творить только пьяные
- 11 случаев, когда поспешные поступки становилась причиной забавных и досадных ситуаций
- Как девушки фотографируют своих парней и как парни - девушек
- Подборка забавных и безумных инструкций
- 15 примеров странного дизайна одежды, который вызывает у окружающих не восторг, а очень много вопросов
Понравилось22
Да может знак неправильно прибили