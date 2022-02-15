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Ничего не понятно, но очень интересно: фото, которые вызывают много вопросов

Ничего не понятно, но очень интересно: фото, которые вызывают много вопросов (18 фото)

Автор:
15 февраля 2022 09:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Очень странные фото   Что происходит   Юмор   забавно   подборка   фото   что тут происходит   
563
18

Тот случай, когда для фотографий не нужен контекст, и вы сами можете в этом убедиться.

Некоторым людям не особо хочется каждый день выбираться из дома, всё равно ведь вряд ли получится увидеть что-то интересное. Как ни крути, все прохожие на одно лицо, да и от вещей и животных не стоит ждать чего-то эдакого… Но поверьте, порой вдруг случаются такие комичные, странные и внезапные ситуации, что вы непременно удивитесь, а возможно даже вслух спросите: «Погодите, а что здесь вообще происходит?!». Убедитесь сами!


Обычный день в магазине

×
×

В Японии можно увидеть всякое

В кимоно и в роликах на мотоцикле. Почему бы и нет?

Остаётся только догадываться, что происходит в этой местности

Кто знает, возможно у них в багажнике ещё одно измерение

janine99

В метро можно встретить неожиданное применение абажура

Этот парень просто не хочет никого видеть. У меня тоже так бывает.


Человек-паук полон скрытых талантов

Реклама парикмахерской: фото «до» и «после»

В «МакАвто» хочется заглянуть и тем, у кого нет машины

Сегодня я проехал мимо коз, которые прыгали на батуте

Кто-нибудь, дайте ему коробку для пиццы

Когда в глазах немного задвоилось

Я однажды встретил парня, который был в одном ботинке. Говорю ему: «Что случилось? Вы потеряли ботинок?». А он: «Нет, наоборот нашёл!».


Просто мой сосед пылесосит траву

Сначала не поверил глазам, когда эта машина остановилась рядом на светофоре

Иногда DVD на прокат нужен очень срочно

Вот такой рюкзак мы увидели. Интересно, что там!

Встретил чайку, которая стояла на спине другой чайки

Как видите, никогда не знаешь, что можно встретить у себя на пути. И сколько это вызовет вопросов!

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Метки: Очень странные фото   Что происходит   Юмор   забавно   подборка   фото   что тут происходит   
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Тупняк 52 минуты назад
Притоптал за сыном в школу, а там листочек на паутинке повесился.
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Mowgley 8 минут назад
"Остаётся только догадываться, что происходит в этой местности"
Да может знак неправильно прибили

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