50 фотографий, которые вызывают много недоумения и вопросов

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Популярное Reddit-сообщество Internet as an art коллекционирует самые забавные и странные снимки в интернете. Чем дольше на них смотришь, тем более необычными они кажутся. Это тот случай, когда для фотографий не нужен контекст, и вы сами можете в этом убедиться.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Очень странные фото Что происходит Юмор забавные снимки странные снимки странные фотографии что тут происходит
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