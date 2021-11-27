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50 фотографий, которые вызывают много недоумения и вопросов

50 фотографий, которые вызывают много недоумения и вопросов (51 фото)

Автор:
27 ноября 2021 12:37
Сообщество : Картинка дня
Метки: Очень странные фото   Что происходит   Юмор   забавные снимки   странные снимки   странные фотографии   что тут происходит   
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Популярное Reddit-сообщество Internet as an art коллекционирует самые забавные и странные снимки в интернете. Чем дольше на них смотришь, тем более необычными они кажутся. Это тот случай, когда для фотографий не нужен контекст, и вы сами можете в этом убедиться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Очень странные фото   Что происходит   Юмор   забавные снимки   странные снимки   странные фотографии   что тут происходит   
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поручик Ржевский 43 минуты назад
Он пришёл???

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