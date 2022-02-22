"И где тут спорт?": реклама Adidas с черной бодипозитивной лесбиянкой удивила пользователей Сети

Да как вы не понимаете

Это в чистом виде контроль роста населения тонкий и продуманный

Чем больше таких жырных лезбо

Тем меньше вероятность что они будут размножаться

БРАВО мировая закулиса

Ура мировому правительству

Черных парней в геи

Черных толстух в лесби

И ДЕ АЛЬ НО