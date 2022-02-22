"И где тут спорт?": реклама Adidas с черной бодипозитивной лесбиянкой удивила пользователей Сети

В "энторнетах" стали возмущаться тем, что эта модель к спорту не имеет никакого отношения. К политике - возможно, но не к спорту.
Как и предсказывали аналитики, когда спортивную одежду начинают рекламировать крупные люди - жди продолжения. И оно, продолжение, имеет место быть. Adidas выкатил новую рекламу, в которой срослись все чаяния толерантной публики. Компанию представляет крупная негритянка-лесбиянка. Комбо!
Даже хорошая растяжка Джессамин Стэнли не спасла ее от критики.
Да как вы не понимаете— Святой Лизуний👅 слово оКУНИвание (@FARTALITY2) February 20, 2022
Это в чистом виде контроль роста населения тонкий и продуманный
Чем больше таких жырных лезбо
Тем меньше вероятность что они будут размножаться
БРАВО мировая закулиса
Ура мировому правительству
Черных парней в геи
Черных толстух в лесби
И ДЕ АЛЬ НО
В общем, не готов российский пользователь к такому "адидасу".
А как вы относитесь к подобное рекламе, уважаемые фишкяне? Могут ли вас вдохновить на занятия спортом такие фото?
Источник:
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Adidas всегда стремились охватить как можно большую аудиторию. У Дитера Болена из Modern Talking в 80-е был контракт с Adidas. Он постоянно был на сцене и на фотосессиях в их шмотках. Что общего у спорта и Modern Talking?
Невозможное возможно.
И действительно, если Вы считаете, что невозможно так разожраться, чтобы выглядеть страшной, жирной бабой то Вы ошибаетесь.
Вполне аозможно
Компании имеют право звать в рекламу кого хотят
А я имею право сказать "фу бл.." и не покупать.
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пофиг, потому что занимаюсь спортом для себя. а не потому что посмотрел рекламу.
Но адидас наверно теперь уже точно не одену ))