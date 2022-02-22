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"И где тут спорт?": реклама Adidas с черной бодипозитивной лесбиянкой удивила пользователей Сети

"И где тут спорт?": реклама Adidas с черной бодипозитивной лесбиянкой удивила пользователей Сети (11 фото)

Автор:
22 февраля 2022 12:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: jessamyn stanley   Спорт   адидас   бодипозитив   реакция соцсетей   реклама   
4167
11

В "энторнетах" стали возмущаться тем, что эта модель к спорту не имеет никакого отношения. К политике - возможно, но не к спорту.

Как и предсказывали аналитики, когда спортивную одежду начинают рекламировать крупные люди - жди продолжения. И оно, продолжение, имеет место быть. Adidas выкатил новую рекламу, в которой срослись все чаяния толерантной публики. Компанию представляет крупная негритянка-лесбиянка. Комбо!


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Даже хорошая растяжка Джессамин Стэнли не спасла ее от критики.


В общем, не готов российский пользователь к такому "адидасу".

А как вы относитесь к подобное рекламе, уважаемые фишкяне? Могут ли вас вдохновить на занятия спортом такие фото?

Источник:

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Метки: jessamyn stanley   Спорт   адидас   бодипозитив   реакция соцсетей   реклама   
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6k
Максим 2 часа назад
Думал реклама Макдональдс.
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15k
Кархародон 19 минут назад
Обычный маркетинг. Толстых людей всё больше, и задача маркетологов показать им, что спортивная одежда тоже для них. А не одни только безразмерные балахоны.
Adidas всегда стремились охватить как можно большую аудиторию. У Дитера Болена из Modern Talking в 80-е был контракт с Adidas. Он постоянно был на сцене и на фотосессиях в их шмотках. Что общего у спорта и Modern Talking?
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6k
Алексей 23 минуты назад
Тогда и эмблему надо менять
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6k
a_komolow Полчаса назад
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1k
Сергей Полчаса назад
По моему, такая реклама, это все равно, что показывать на рекламе ресторана протухшую, заплесневелую еду...
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1k
Сергей Полчаса назад
Срочно, срочно!!! Надо основывать компанию спорт одежды с красивыми фитоняшками в рекламе! И открывать рядом с адидасами!
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6k
ишты Полчаса назад
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1k
RaiJu Полчаса назад
Правильно всё. Чем больше [мат], тем больше баб
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19k
KOSTELLO 36 минут назад
“IMPOSSIBLE IS NOTHING”

Невозможное возможно.
И действительно, если Вы считаете, что невозможно так разожраться, чтобы выглядеть страшной, жирной бабой то Вы ошибаетесь.
Вполне аозможно
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292
capbutt 44 минуты назад
лайк!
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22k
Ватаку Накомоде 53 минуты назад
Бодипозитив имеют право выглядеть как хотят.
Компании имеют право звать в рекламу кого хотят
А я имею право сказать "фу бл.." и не покупать.
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6k
SR 57 минут назад
Мля... Зачем я сюда зашел... Как это теперь развидеть?
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359
татьяна 59 минут назад
тьфу,блин..
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178
eutace Час назад
А как вы относитесь к подобное рекламе, уважаемые фишкяне? Могут ли вас вдохновить на занятия спортом такие фото?
===========
пофиг, потому что занимаюсь спортом для себя. а не потому что посмотрел рекламу.
Но адидас наверно теперь уже точно не одену ))
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6k
Дмитрий Горчилин Час назад
Раньше, по факту, рекламой адидас занималась все больше гопота, теперь вот танки подогнали.
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846
Duke_kir Час назад
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5k
Денис Колосов Час назад
кстати сейчас явно пропаганда бодипозитива идет среди детей..Мне моя дочка, 12 лет, заявила что она страшная, у неё с боков не свисает жир(?!) в классе девчонки (сами в теле) говорят что это красиво..Пришлось ей доказывать, что это не так)
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9k
Rus77 Час назад
Как это развидеть?!
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28k
EvilHomer Час назад
Это не бодипозитивная лесбиянка, это просто жирная лесбиянка, называйте вещи своими именами. Боди позитивная, это "в теле", "plus size", а тут "over plus size" - просто жируха прикрывающаяся свой грех чревоугодия бодипозитивом. И не стоит нести херню про гормоны после родов и подобное, гормоны не умеют делать жир из воздуха. У всего есть предел, если она будет спать сразу с пятью бодипозитивными лесбиянками она будет супер позитивной лесбиянкой или жирной неразборчивой бабой?
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50
PsyDoza Frankenschpökel EvilHomer Час назад
Кстати да. А если вот например я - не кусок сала и могу увидеть себя ниже пояса без зеркала, то я что - бодинегативный получается?
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1k
Миша Час назад
Где вы логику ищете, там уже давно с ума все посходили.
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5k
pilgrimnl Час назад
чехлы для танка ей рекламировать, вот в нем свобода движения, и шокированных людей меньше.
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