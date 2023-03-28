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«Фитоняша» из США чуть не развалила дом во время тренировки

«Фитоняша» из США чуть не развалила дом во время тренировки

Автор:
28 марта 2023 18:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   бодипозитив   женщина года   найк   реклама   русалочка   тренировка   фитоняша   
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150 кило живого веса - это вам не шутки.

В последнее время многое похоже на сюр. Например, компания Balenciaga выпустила «модный прикид»:

Рванина стоит: штаны - 2 450, а куртка - 3 150 долларов.

Русалочка теперь такая:

Трансгендер получает звание «Женщина года» по версии USA Today:

Кстати, он/она - Ли Финке, парламентарий из Миннесоты. Известен тем, что хочет сделать из штата «убежище» родителей, которые везут сюда детей для смены пола. За это «активист» и получил «Женщину года».

Ну и один из главных трендов - бодипозитив:

Сейчас появились деловые костюмы с брюками на веревочке. Клянусь, я увидел это в магазине и сказал продавцу: «Выглядит жалко. Показывает, как сильно мы сдали позиции». А он сказал: «Да нет, людям это нравится»». Конечно, нравится! Можно съесть на обед слона и отправиться на большую презентацию.

Сейчас в Америке появился тревожный тренд: переписывание науки под идеологию или в соответствии с тем, какой вы хотите видеть реальность. Мы дошли от принятия полноты до ее чествования. Это что-то новенькое: расценивать свою неумеренность как повод для гордости? Раньше мы хотя бы пытались быть спортивными и здоровыми, и общество восхваляло тех, у кого это получалось. А сейчас термин «бодипозитив» значит: «Я прекрасен таким, как я есть, потому что я это я».

Это какой-то Оруэлл – как часто «позитив» используется, чтобы описать то, что нельзя назвать здоровым. Конечно, пока вы молоды, вы можете справиться со всеми недугами, но ответьте мне: вы когда-нибудь видели толстого 90-летнего старика? Пугающе, не правда ли?

И реклама Nike теперь будет выглядеть как-то так:

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Метки: США   бодипозитив   женщина года   найк   реклама   русалочка   тренировка   фитоняша   
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8  комментариев
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73k
Доктор Джонс Час назад
Крах этой цивилизации неизбежен...
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−7
Anothereone 21 минуту назад
Это пост ради поста. Просто в перемешку какие то куски текста, которые должны возмутить среднего читателя.
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22k
homerchik Полчаса назад
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1k
Росомаха Час назад
Комментарий к фото
И это хорошо, пускай вымирают.
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1k
Росомаха Час назад
Комментарий к фото
Ну и как с такой в постели? Пока доберёшься , с складках нае@ёшся!
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6k
Бу Час назад
фууу [мат] нах
жиробасины
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August

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