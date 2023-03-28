«Фитоняша» из США чуть не развалила дом во время тренировки

Сейчас появились деловые костюмы с брюками на веревочке. Клянусь, я увидел это в магазине и сказал продавцу: «Выглядит жалко. Показывает, как сильно мы сдали позиции». А он сказал: «Да нет, людям это нравится»». Конечно, нравится! Можно съесть на обед слона и отправиться на большую презентацию.

Сейчас в Америке появился тревожный тренд: переписывание науки под идеологию или в соответствии с тем, какой вы хотите видеть реальность. Мы дошли от принятия полноты до ее чествования. Это что-то новенькое: расценивать свою неумеренность как повод для гордости? Раньше мы хотя бы пытались быть спортивными и здоровыми, и общество восхваляло тех, у кого это получалось. А сейчас термин «бодипозитив» значит: «Я прекрасен таким, как я есть, потому что я это я».

Это какой-то Оруэлл – как часто «позитив» используется, чтобы описать то, что нельзя назвать здоровым. Конечно, пока вы молоды, вы можете справиться со всеми недугами, но ответьте мне: вы когда-нибудь видели толстого 90-летнего старика? Пугающе, не правда ли?