«Выбило днище»: Nike запустили новую рекламную кампанию с толстой негритянкой

На шутку не похоже. Да и бизнесмены это серьезные дядьки, которые с деньгами хохмить не любят.

Так что остается одна версия - это тренд последнего времени. В кино стали играть люди с целлюлитом и косоглазием. На эстраде пляшут и кривляются бородатые женщины. А спорт рекламируют люди, которые отожрались до скотских размеров.

Меньшинство задает правила для большинства и почему-то это считается нормальным. Дна уже нет.