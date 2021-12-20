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«Выбило днище»: Nike запустили новую рекламную кампанию с толстой негритянкой

«Выбило днище»: Nike запустили новую рекламную кампанию с толстой негритянкой (6 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 17:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: nike   билборд   пиар   реклама   спорт   франция   
3250
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Мир окончательно сошел с ума - теперь спортивные товары пиарят люди с весом 120+.

Полюбуйтесь на рекламу - это не прикол, а реальный билборд Nike на парижской Опера Гранье.

Вот эта красотка во всех ракурсах:

А теперь скажите: вам захотелось купить продукцию Nike после такого перформанса? В чем смысл рекламы: может, вызвать раздражение? Тогда пиарщики справились своей работой на всех сто - французы бомбят, но сделать ничего не могут. Рекламное место продано, а формат и содержание определяет рекламодатель.

На шутку не похоже. Да и бизнесмены это серьезные дядьки, которые с деньгами хохмить не любят.

Так что остается одна версия - это тренд последнего времени. В кино стали играть люди с целлюлитом и косоглазием. На эстраде пляшут и кривляются бородатые женщины. А спорт рекламируют люди, которые отожрались до скотских размеров.

Меньшинство задает правила для большинства и почему-то это считается нормальным. Дна уже нет.

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Метки: nike   билборд   пиар   реклама   спорт   франция   
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56  комментариев
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10k
myymoo 2 часа назад
Не вижу проблем, на пару лет все забывают про Nike и всю их продукцию и вуаля...
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1k
Миша 8 минут назад
Ещё с 2019 начали этот писец западной цивилизации в рекламе,..
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88
__ 11 минут назад
ну а что не так? Это и есть реальный потребитель "Найков" Жирные бабы желающие похудеть!
Они первым делом бегут покупают "найки" , а потом... потом они мечтают что похудеют... а "найки" ибо дарят спустя год мечтаний, либо выбрасывают. Америка однако!
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8k
Izrin Maria 12 минут назад
Из спортивной одежды-обуви покупаю носки, корссы, штаны и футболку. Причём - не "фирменные" , а качественные.
Никакого "корректирующего белья", никаких "примочек с прибамбасами", верхних полумаечек и нижних полутруселей.
Спортивные стройные женщины не приносят прибыли.
Прибыль фирмам одежды, обуви и инвентаря приносят толстухи.
Девушки хотят выглядеть, а не быть., покрасоваться, а не тренироваться.

Эта конкретная толстушка танцует классно.
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675
Chaim Kushnir 17 минут назад
Прекрасно! Еврочертятник сам себя накрывает большой мохнаткой. Мир пришедших к власти навальнят и тик-токекеров.
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2k
Moon24 17 минут назад
Просто омерзительно . Давно пора жестко ставить меньшинства на место - гнобить и гнать
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21k
pssst 22 минуты назад
Не понимаю, в чем претензия. Найки призывают жирных заниматься спортом. И с точки зрения продаж - жирные выгоднее, потому что они будут закупать сразу комплект одежды, которого раньше не было.
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2k
Роман Бумеров Полчаса назад
Ну то есть никого не смущало, что по подиумам ходят анорексичные телки, при виде которых тянет блевать. Они не похожи на нормальных женщин. Так и это, не похоже. Или монобровная модель гуччи, которую записали в топ 100 красоток мира. Да и примеров таких тысячи. Не на нас рассчитана эта реклама, так чего ее обсуждать?
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1k
SavageTi Полчаса назад
Свинина, которая не связана со спортом от слова совсем, рекламирует спортивные товары.
Кажется, Nike перепутали толерантность со здравым смыслом.
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59k
Андрей Полчаса назад
На продукцию для жирных Найк потратит гораздо больше материала, чем для худых. И разорится.
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732
Paul Wood Полчаса назад
Очевидно кто-то поставил задачу разрушить этот мир.
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450
zenon 42 минуты назад
Если бандит может быть депутатом, то почему толстушка не может рекламировать мирные изделия?
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5k
пирожок 44 минуты назад
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85
xsnx 48 минут назад
Всё равно на рекламу... но такое конечно лучше вообще не видеть глаза болят...
хотя понять продавца можно, жирные купили 1 вещь потолстели, купили 2ю))
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1k
manul74 54 минуты назад
я так понимаю что им(Nike) просто надо было отчитаться перед неграми что они типа толерантны. И можно покупать наши товары.
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3k
Urlauber 58 минут назад
Мне кажется,что столько негатива к ней это потому что она Негритянка…..
Была бы пухлая белая , народ бы проще отнёсся…
Просто этот сранный BLM уже всех достал
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3k
leto2016 Час назад
накинулись на женщину. она что виновата в своем образе жизни? перед кем, перед нами? обосрали ее как последнюю тварь. а что касается найка, то шмотки гавно. и до компании дойдет рано или поздно что политическая реклама делает только хуже. (а бодипозитив это и есть политика). до нетфликса уже доходит (к примеру).
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3k
portroy Час назад
смысл рекламы, в том, что во всех соцсетях, новостях и даже на фишках упомянули Nike. Весь этот контент про "сидение на лице" толстых ниггеров и пр, на это только и рассчитан. Хлоп, и у тебя упоминаемость в сети в 10 раз выше addidas! профит!
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1k
Виталий Час назад
Это NIKE говорит, что если не будите заниматься спортом, то будите вот такими толстыми и чёрными.
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5k
Артем Кощеев Час назад
Знаете, если я иду в магазин за кроссовками, это ещё не значит, что я собрался заниматься спортом. Берегу свои 105 кило, знаете ли
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−3
Марина Толстых Час назад
Я в шоке от такой ненависти к человеку, которого никто не знает, просто из-за полноты... Люди, что не так с вами? Вы идеальные все? Идеальные ваши мамы, папы, дети? У вас нет полненьких знакомых, которые очень хорошие люди? Вы на улице шарахаетесь от таких людей? Вы боитесь их? Непонятно...
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