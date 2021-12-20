«Выбило днище»: Nike запустили новую рекламную кампанию с толстой негритянкой

Мир окончательно сошел с ума - теперь спортивные товары пиарят люди с весом 120+.
Полюбуйтесь на рекламу - это не прикол, а реальный билборд Nike на парижской Опера Гранье.
Вот эта красотка во всех ракурсах:
А теперь скажите: вам захотелось купить продукцию Nike после такого перформанса? В чем смысл рекламы: может, вызвать раздражение? Тогда пиарщики справились своей работой на всех сто - французы бомбят, но сделать ничего не могут. Рекламное место продано, а формат и содержание определяет рекламодатель.
На шутку не похоже. Да и бизнесмены это серьезные дядьки, которые с деньгами хохмить не любят.
Так что остается одна версия - это тренд последнего времени. В кино стали играть люди с целлюлитом и косоглазием. На эстраде пляшут и кривляются бородатые женщины. А спорт рекламируют люди, которые отожрались до скотских размеров.
Меньшинство задает правила для большинства и почему-то это считается нормальным. Дна уже нет.
Источник:
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Они первым делом бегут покупают "найки" , а потом... потом они мечтают что похудеют... а "найки" ибо дарят спустя год мечтаний, либо выбрасывают. Америка однако!
Никакого "корректирующего белья", никаких "примочек с прибамбасами", верхних полумаечек и нижних полутруселей.
Спортивные стройные женщины не приносят прибыли.
Прибыль фирмам одежды, обуви и инвентаря приносят толстухи.
Девушки хотят выглядеть, а не быть., покрасоваться, а не тренироваться.
Эта конкретная толстушка танцует классно.
Кажется, Nike перепутали толерантность со здравым смыслом.
именно от них основная прибыль у найка. а не от спортсменов.
хотя понять продавца можно, жирные купили 1 вещь потолстели, купили 2ю))
Была бы пухлая белая , народ бы проще отнёсся…
Просто этот сранный BLM уже всех достал
Ожиреть! В смысле охереть.