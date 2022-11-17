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Деньги на ветер: 25 примеров жестокого разочарования в сфере услуг

Деньги на ветер: 25 примеров жестокого разочарования в сфере услуг

Автор:
17 ноября 2022 16:13
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Разочарование   выброшенные деньги   деньги на ветер   и такое бывает   ну и ну   обломы   обман покупателя   обманули   ожидание и реальность   
2803
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Когда что-то покупаешь, хочется получить максимальную отдачу от своих денег, правда? И если ожидания не оправдываются, становится больно и обидно. С этой болью люди часто идут в соцсети, чтобы пожаловаться на нерадивых продавцов еды или других представителей сферы услуг.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разочарование   выброшенные деньги   деньги на ветер   и такое бывает   ну и ну   обломы   обман покупателя   обманули   ожидание и реальность   
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12  комментариев
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23k
Егор 2 часа назад
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Выхухоль (Нагайна) 43 минуты назад
В кексе есть черника? Есть. Не указано же, сколько её там!
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? ? ? 46 минут назад
на что только не пойдёт капитал ради прибыли
Ссылка youtu.be
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23k
Serg2001 Час назад
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3k
Станислав Вершинин Час назад
Однако цены...
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4k
Дмитрий ! Час назад
Не в соцсетях надо ныть, а отстаивать свои права. Возвращайте деньги, в чем проблема?
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7k
Bely Час назад
действительно проблема!! ну так не платите!!
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2k
Lovels Travel 2 часа назад
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16k
Александр 2 часа назад
То выкладывают гору еды и пишут как всё дёшево заграницей, а тут всё наоборот.
Кому верить?
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