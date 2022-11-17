Деньги на ветер: 25 примеров жестокого разочарования в сфере услуг

Когда что-то покупаешь, хочется получить максимальную отдачу от своих денег, правда? И если ожидания не оправдываются, становится больно и обидно. С этой болью люди часто идут в соцсети, чтобы пожаловаться на нерадивых продавцов еды или других представителей сферы услуг.

0 Это было бы смешно, если бы не было так грустно.

1. "Это должен был быть кекс с черникой" 0 Источник:

×

×

2. "Салат за 10 долларов, который мне принесли в ресторане" 0 Источник:

3. "Салат с макаронами за 3 доллара, который я заказал в ресторане Джейми Оливера в аэропорту" 0 Источник:

4. "Почти 15 долларов за это блюдо в столовой моего колледжа" 0 Источник:

5. "Первый заграничный рейс за 9 лет! Доплатила за место у окна, чтобы все видеть" 0 Источник:

6. "Туалетная бумага в университете, за который я плачу 20 тысяч долларов в год" 0 Источник:

7. "«Завтрак» старшеклассника, за который я заплатил 15 долларов" 0 Источник:

8. "Я доплатила за лакомство M&M Rice Krispy, а вместо этого получила оскорбление" 0 Источник:

9. "Пицца в парке развлечений. Стоила мне 11 долларов" 0 Источник:

10. "Когда покупаешь айфон за 120 долларов" 0 Источник:

11. "Я заплатил за дополнительную порцию сыра" 0 Источник:

12. "Этот «Салат Цезарь» стоит 15 долларов" 0 Источник:

13. "На фото в меню 8 палочек моцареллы, мне принесли три. Стоимость 12 долларов" 0 Источник:

14. "Купил хлеб. Кажется, я понял, почему его продавали со скидкой" 0 Источник:

15. "Я заплатила 3 доллара за блинчики с черникой" 0 Источник:

16. "Когда вы платите за дополнительный ананас в пицце, а вам дают только 1 кусочек на ломтик" 0 Источник:

17. "Купил упаковку шариковых ручек. Ни одна не пишет" 0 Источник:

18. "Я заплатила 19 долларов за 8 вот таких крохотных крылышек барбекю" 0 Источник:

19. "Если заплатил 11 фунтов за ролл с курицей и получил вот это, куда звонить - в полицию или в армию?" 0 Источник:

20. "Порция поке с тунцом и рисом за 16 долларов" 0 Источник:

21. "Я заплатил 76 долларов за эту маску Майерса с Amazon" 0 Источник:

22. "Это продавалось как чехол для айфона 6s Plus и у меня айфон как раз этой модели..." 0 Источник:

23. "Заказал запеченную картошку, заплатил за нее почти 5 долларов" 0 Источник:

24. "С меня взяли 18 долларов за это блюдо" 0 Источник: