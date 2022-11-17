Деньги на ветер: 25 примеров жестокого разочарования в сфере услуг

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Когда что-то покупаешь, хочется получить максимальную отдачу от своих денег, правда? И если ожидания не оправдываются, становится больно и обидно. С этой болью люди часто идут в соцсети, чтобы пожаловаться на нерадивых продавцов еды или других представителей сферы услуг.
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3. "Салат с макаронами за 3 доллара, который я заказал в ресторане Джейми Оливера в аэропорту"
16. "Когда вы платите за дополнительный ананас в пицце, а вам дают только 1 кусочек на ломтик"
19. "Если заплатил 11 фунтов за ролл с курицей и получил вот это, куда звонить - в полицию или в армию?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Разочарование выброшенные деньги деньги на ветер и такое бывает ну и ну обломы обман покупателя обманули ожидание и реальность
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Кому верить?
Есть дорого и наипалово, есть сносно по цене и вкусно и сытно.
В аэропортах, учитывая то кафешки в них в меньшей степени настроены на возврат посетителей и в большей степени рассчитывают на случайных посетителей, кафешек типа 1, больше.
По моей практике, в аэропортах лучше перекусывать в сетевых кафешках/фастфудах. Типа KFC, бургеркинга или даже макдональдса. Получишь сносное качество по сносной цене. И без лотереи и риска половину полета провести в туалете самолета.