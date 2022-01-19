30 дурацких ошибок, при виде которых невозможно не смеяться

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Мы все время от времени делаем глупости. Обидно, досадно... ну и ладно! Надо уметь прощать себя и смеяться над нелепыми ошибками. Полезно для здоровья.
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3. "Мама перепутала флаконы и побрызгала противень средством от насекомых. Конечно же, осознала она это уже после выпечки"
4. "Прилепил себе на лоб игрушку на присоске и разрешил ребенку тянуть за нее. Не повторяйте моих ошибок"
11. "Угадай, что ты сделал? Ты пристегнул свой велосипед к моему! Из-за тебя я здесь застрял и иду в паб пить пиво. И лучше бы за него заплатил ты"
12. "Мой папа совершил классическую ошибку, купив что-то на Амазоне, не проверив размеры..."
14. "Что происходит, когда вы не замечаете надписи "детский размер" при заказе мебели онлайн"
15. "3 года назад я случайно купил детскую палатку на 2 человек, думая, что это взрослая палатка... и все равно взял ее на фестиваль"
17. "Я заказала упаковочную бумагу в Интернете, произошла ошибка, и теперь у меня есть огромный постер с моим лицом, я даже не злюсь"
18. "Моя невеста заказала доставку еды. Она хотела 5 бананов, но привезли почему-то 5 килограммов бананов"
19. "Не знаю, кто ошибся - я или интернет-магазин... Но теперь у меня столько разрыхлителя, что на всю жизнь хватит"
23. "Мама забрала у моего брата Xbox и подумала, что оставить его на плите будет неплохой идеей"
25. "Я совершил ошибку, установив традиционные японские раздвижные двери в доме с кошками. Идея была так себе"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А какого размера эта клава должна была быть?