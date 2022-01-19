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30 дурацких ошибок, при виде которых невозможно не смеяться

30 дурацких ошибок, при виде которых невозможно не смеяться (31 фото)

Автор:
19 января 2022 16:14
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   жизненно   жизнь боль   и такое бывает   нелепые   ошибки   фейлы   
1708
31
Мы все время от времени делаем глупости. Обидно, досадно... ну и ладно! Надо уметь прощать себя и смеяться над нелепыми ошибками. Полезно для здоровья.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   жизненно   жизнь боль   и такое бывает   нелепые   ошибки   фейлы   
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8  комментариев
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26k
Vazari Час назад
Насчет размеров-жизненно. Покупал недавно моторное масло-надо было ТО делать.Точно знаю, что необходимо 4,3литра. Беру канистру, иду на кассу. Продавец мне-не хватит, надо еще литрушку взять. Я, будучи уверенным, что канистра 5л,вежливо посылаю продавца нах. В сервисе оказывается, что канистра=4литра.Занавес!
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18k
Serg2001 38 минут назад
Ну вы поняли... )
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5k
au3 50 минут назад
"12. "Мой папа совершил классическую ошибку, купив что-то на Амазоне, не проверив размеры...""

А какого размера эта клава должна была быть?
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4k
Вячеслав Час назад
И хоть бы одно фото новое...
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3k
Владимир Час назад
да...они точно-тупые!!!!
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3k
sedoisever Час назад
С монитором нужно наклеить плёнку на очки и будет видно всю поверхность. Но только тому, кто в очках. Это не баг, а фича. )
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2k
EricDimon Час назад
Весело!!
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