Киану Ривз: почему один из самых богатых людей на планете живет как самый обычный человек?

У актера трагическая судьба: он родился в Бейруте, его отца посадили за торговлю наркотиками, а потом Киану вместе с мамой поехал сначала в Австралию, а уже оттуда в Канаду. Уже там он получил обычное образование и в 1986 году году Ривз приезжает в Лос-Анджелес, чтобы начать кинокарьеру.