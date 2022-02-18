Киану Ривз: почему один из самых богатых людей на планете живет как самый обычный человек?

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Состояние актера составляет примерно 400 млн долларов, он может позволить себе практически все, что хочет. Да, сложно не сойти с ума, имея такой счет в банке.
Он пьет самый кофе, перекусывает самыми обычными сандвичами, сидя в парке на лавочке. В Инстаграм нередко выкладывают фото, где Ривз сидит с обычными людьми в кафе, или едет в общественном транспорте, а его самого до последнего времени вообще не было в социальных сетях.
Ривз отдал на благотворительность больше 100 млн долларов и нигде особо об этом не рассказывал. Он не тот человек, который будет хвастаться своими хорошими поступками, своим богатством и известностью. В одном из интервью ведущий стал его хвалить, но Ривз одернул его, сказав, что это смешно.
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У актера трагическая судьба: он родился в Бейруте, его отца посадили за торговлю наркотиками, а потом Киану вместе с мамой поехал сначала в Австралию, а уже оттуда в Канаду. Уже там он получил обычное образование и в 1986 году году Ривз приезжает в Лос-Анджелес, чтобы начать кинокарьеру.
Просто невероятно большие гонорары и звездные роли совершенно не испортили Киану Ривза, его никогда не замечали за какими-нибудь пьяными выходками или же проявлениями звездной болезни. А личная жизнь ограничивалась только ничего не значащими романами.
В 1998 году актер познакомился с Дженнифер Сайм, это была его настоящая первая любовь. Уже в 2000 году на свет должна была появиться их дочь, но ее сердечко остановилось еще в утробе мамы. А в 2001 году погибла в автокатастрофе и сама Дженнифер.
Следующим ударом стала лейкемия младшей сестры Киану. Он оставил множество проектов, практически не снимался, чтобы проводить все время с сестрой и помогать ей в борьбе с раком. К счастью, через несколько лет, лейкемия ушла в окончательную ремиссию.
Киану сумел преодолеть все удары, что щедро отсыпала ему судьба. Он не обозлился на весь мир и остался прежним: скромным и добрым человеком.
Как-то раз он сказал: "Деньги - это последнее о чем я думаю. Я могу жить на то, что я уже сделал в течение нескольких столетий".
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потому что нормальный человек
Если вы ему так скажите, он скажет "Нет, это ты потрясающий"
Ну просто солнышко)))
Вот это Человек с большой буквы, а не зажравшиеся уроды.
Настоящий герой!
Просто красавчик