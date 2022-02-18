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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5558 постов • 711 подписчиков подписаться
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Киану Ривз: почему один из самых богатых людей на планете живет как самый обычный человек?

Киану Ривз: почему один из самых богатых людей на планете живет как самый обычный человек? (9 фото)

Автор:
18 февраля 2022 14:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   знаменитости   интересное   искусство   кино   факты   шоу бизнес   
1001
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Состояние актера составляет примерно 400 млн долларов, он может позволить себе практически все, что хочет. Да, сложно не сойти с ума, имея такой счет в банке.
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Метки: актеры   знаменитости   интересное   искусство   кино   факты   шоу бизнес   
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16  комментариев
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20k
shevanez 2 часа назад
"Почему один из самых богатых людей на планете живет как самый обычный человек?"- потому что-ЧЕЛОВЕК...
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302
Rom 3 минуты назад
Кто два минуса поставил? Что с вами не так?
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0
Настасья 15 минут назад
Киану Ривз замечательный актер и человек, уважаю его
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9k
*Сергей* 48 минут назад
Просто нормальные люди и понты это не совместимые понятия...
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8k
Сергей 54 минуты назад
полноценнный человек
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6k
Александр Зотов Час назад
почему один из самых богатых людей на планете живет как самый обычный человек?
-----
потому что нормальный человек
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−1
mishathebeerlover 2 часа назад
Он просто потрясающий!!!
Если вы ему так скажите, он скажет "Нет, это ты потрясающий"
Ну просто солнышко)))
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0
Хальзов Андрей 2 часа назад
Да, такие люди как он это наша гордость...
Вот это Человек с большой буквы, а не зажравшиеся уроды.
Настоящий герой!
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68k
Viktor 2 часа назад
"один из самых богатых людей на планете"? Да 20-й в списке Форбс Майкл Блумберг 59 миллиардов имеет!
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
Я бы тоже самого кофе выпил сейчас..
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3k
Дмитрий ! 2 часа назад
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24k
Киры4 2 часа назад
Герой нашего времени.
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−7
сережа катанович 2 часа назад
Прекрасный человек и актер тоже чудесный, никогда не забуду его роль в "матрице"-гениально сыграно
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−3
asapunkoff 2 часа назад
Вот это АКТЕРИЩЕ! Не возвышает себя, живет очень достойно, несмотря на награды и деньги.
Просто красавчик
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24k
Ваня 2 часа назад
красавец!!!
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−4
simakovvladimir1028364 2 часа назад
Здорово, когда люди которые имеют огромное количество денег, не ставят себя выше людей с более низким уровнем дохода!
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