15 актеров, которые снялись в фильмах вопреки своему желанию

Независимо от того, как сильно вы любите свою работу - иногда в ней приходится выполнять задачи, от которых вы не в восторге. Говоря об актерах, иногда такой "задачей" для них может стать целый фильм. Узнаем, какие актеры были вынуждены сняться в фильмах против своего желания.

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1. Киану Ривз утверждал, что друг подделал его подпись на договоре к фильму "Наблюдатель" (2000), чтобы он снялся в нем. Но он решил сняться в фильме вместо того, чтобы подавать в суд 0 Источник:

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2. Райан Рейнольдс снялся в фильме "Люди Икс: Начало. Росомаха" из-за шантажа. Он очень хотел сыграть в "Дэдпуле", но студийные боссы поставили условие - перед этим он должен был сыграть в "Люди икс", иначе для него найдут замену 0 Источник:

3. Вупи Голдберг сыграла роль Кэти Колтрейн в фильме "Теодор Рекс" (1995) из-за иска в размере 20 млн долларов. Ее обманули, обвинив в нарушении устного соглашения 0 Источник:

4. Актер Майк Майерс много месяцев разбирался со студией Universal в суде, когда он отказался от съемок в шоу "Дитер". После разбирательств его буквально заставили сняться в детском фильме "Кот" (2003) 0 Источник:

5. Натали Портман заставили сниматься в фильме "Тор 2: Царство тьмы" под давлением студии Marvel. После ухода режиссера Пэтти Дженкинс, Портман тоже решила покинуть проект, но ей не разрешили этого сделать из-за обязательств по договору 0 Источник:

6. Эмили Блант хотела сыграть Черную вдову в "Железном человеке 2", но ей пришлось отказаться. Руководство другого фильма, с которым она уже подписала контракт, отказалось расторгать его даже при желании актрисы 0 Источник:

7. Билл Мюррей согласился озвучить Гарфилда в одноименном фильме, потому что перепутал имена режиссеров с почти одинаковой фамилией, Коэн (Jeff Coen и Jeff Cohen). Пришлось работать с последним, чему актер был не особо рад 0 Источник:

8. После того, как режиссер Стивен Спилберг отказался от работы над фильмом "Челюсти 2", актер Рой Шайдер тоже решил уйти. Однако, из-за долгих споров о контракте, актера заставили сняться в фильме 0 Источник:

9. Актеру Ченнингу Татуму пришлось сняться в фильме "Бросок кобры" (2009) под натиском руководства. Из-за обязательств студия Paramount пригрозила подать на него в суд, если он не снимется в фильме 0 Источник:

10. Дженнифер Гарнер не раз говорила, что не любила свою роль в фильме "Электра" (2005). Но из-за того, что она появилась в этой роли в фильме "Сорвиголова" (2003), по контракту она была обязана сыграть ее снова 0 Источник:

11. Актер Вэл Килмер намеренно провалил свое прослушивание в фильм "Лучший стрелок" (1986), но из-за обязательств по договору ему все равно пришлось сыграть в нем 0 Источник:

12. Чтобы избежать судебного преследования со стороны Paramount Pictures, актеру Эдварду Нортону пришлось сыграть в фильме "Ограбление по-итальянски" (2003). Позже в интервью он утверждал, что его буквально заманили шантажом 0 Источник:

13. Пол Беттани согласился сняться в фильме "Догвилль", потому что его коллега Стеллан Скарсгард обманом уверял, что это будет невероятная и оптимистичная история. Все оказалось не так, и впоследствии актер пожалел о своем согласии 0 Источник:

14. Мэтт Деймон утверждал, что сценарий "Ультиматума Борна", третьего фильма из серии, был "нечитаемым, странным и провальным". В одном из интервью он сказал: "Это была вина студии, что его отказались переделать. Я просто взял свои деньги и ушел" 0 Источник: