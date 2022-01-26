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15 актеров, которые снялись в фильмах вопреки своему желанию

15 актеров, которые снялись в фильмах вопреки своему желанию (16 фото)

Автор:
26 января 2022 20:55
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   подборка   факты   фильм   фильмы   фото   шоу бизнес   
774
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Независимо от того, как сильно вы любите свою работу - иногда в ней приходится выполнять задачи, от которых вы не в восторге. Говоря об актерах, иногда такой "задачей" для них может стать целый фильм. Узнаем, какие актеры были вынуждены сняться в фильмах против своего желания.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   кино   подборка   факты   фильм   фильмы   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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48k
zloykoyot Час назад
А кого вообще ипёт их желание, если они подписали контракт?
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Egoro 9 минут назад
"снялись в фильмах вопреки своему желанию" - просто денег сильно хотелось.
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Yus Полчаса назад
Вопреки своему желанию, это как??? Документы не подписывал, сломали колени и сзади ствол к затылку приставили>?
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