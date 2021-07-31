20 актеров, которые отказались от крупных ролей при странных обстоятельствах

Хаддиш отказался от этой роли, поскольку по сценарию она должна была появиться в кадре топлесс и сняться в эротической сцене, в которой на лице ее персонажа оказывалось «тесто на будущих детей» (цитируя Тиффани). ««Я не хочу такую роль. Я стендап-комик, и я не позволяю людям делать это мне на лицо в реальной жизни, так зачем мне это делать в фильме?», – сказала Тиффани своим агентам, о чем потом рассказала Hollywood Reporter. «Типа, прояви ко мне немного уважения, точка. Бог создал такое лицо не просто так, и я не позволю тебе неуважительно к нему относиться», – продолжила Хаддиш.