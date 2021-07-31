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20 актеров, которые отказались от крупных ролей при странных обстоятельствах

20 актеров, которые отказались от крупных ролей при странных обстоятельствах (21 фото)

Автор:
31 июля 2021 08:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   звезды   знаменитости   кино   факты   фильмы   шоу бизнес   
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Можете себе представить Сандру Буллок в роли Нео из «Матрицы»? А это вполне могло случиться! Читайте дальше, чтобы узнать, какие еще актеры отказались от ролей, потому что посчитали их оскорбительными, пугающими или просто слишком сложными.

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Метки: актеры   звезды   знаменитости   кино   факты   фильмы   шоу бизнес   
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Владимир Жук 14 минут назад
Отказ Уила смитта можно считать большой удачей. Однотипный, пресный актёр, как по мне, всегда отыгрывающий стереотипного нигера, везде и всюду...
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