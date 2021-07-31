20 актеров, которые отказались от крупных ролей при странных обстоятельствах

Можете себе представить Сандру Буллок в роли Нео из «Матрицы»? А это вполне могло случиться! Читайте дальше, чтобы узнать, какие еще актеры отказались от ролей, потому что посчитали их оскорбительными, пугающими или просто слишком сложными.
Сестра актера Альфи Аллена, исполняющего роль Теона Грейджоя, отказалась от роли его экранной сестры, поскольку в сериале между их персонажами были эротические сцены. Удивительно, что ей вообще предложили эту роль!
«В то время мне было трудно сыграть роль на иностранном языке», – прокомментировал Бардем отказ от роли в «Особом мнении», которая в итоге досталась Колину Фарреллу. До этого актер уже снимался в англоязычном фильме «Пока не наступит ночь», но набрался уверенности играть англоязычные роли лишь к «Танцующей наверху».
Зендая рассказала в Instagram, что она отказалась от съемок в фильме, потому что «в нем не было производственной ценности». Она также сказала, что пыталась связаться с семьей Алии, чтобы получить их благословение на фильм, но после безуспешных попыток решила уйти из проекта. Фильм вышел с актрисой Александрой Шипп без одобрения семьи Алии.
«Если я собираюсь потратить такое количество времени на работу над чем-то, я бы предпочла работать с таким режиссером, как Мартин Скорсезе», – сказала Андерсон с некоторым пренебрежением в адрес сериала. Говорят, что она отказалась от роли в «Игре престолов» по той же причине.
Смиту понравилась общая история, но они так и не смогли договориться с Квентином Тарантино о мотивации персонажа. «Я очень хотел сняться в этом фильме, но мне казалось, что единственный вариант – это сделать его историей любви, а не историей мести», -– сказал Смит. «Я просто не мог принять, что ответом было насилие. Ответом должна была быть любовь», – объяснил актер.
После успеха нескольких фильмов подряд Смит сказал, что его больше интересовали проекты, которые, по его мнению, могли бы стать коммерческим хитом, поэтому он отказался от «Матрицы», чтобы сыграть главную роль в провальном «Диком, Диком Западе». Он также не хотел, чтобы за ним закрепилось амплуа «парня из инопланетного кино», хотя впоследствии быстро пожалел, что отказался от роли в чрезвычайно успешном фильме.
У создателей «Матрицы» были трудности с поиском Нео, и в какой-то момент они подумывали сменить главного героя на героиню. Они отправили сценарий Балло, но проект ее не заинтересовал, так что они не стали менять сценарий и в итоге пригласили на роль Киану Ривза.
Потому что будущая жена актера сказала, что не выйдет за него, если он согласится стать Бондом. До сих пор неизвестно, чем была вызвана такая нелюбовь к персонажу.
Актриса не хотела снова играть роман с Леонардо Ди Каприо, отметив, что после съемок «Ромео + Джульетты» просто уже не была на это способна. «Титаник» оказался гораздо успешнее «Ромео + Джульетты», но Дэйнс утверждает, что ни о чем не жалеет.
«Я уверен, что «Свободные» были бы серьезным вызовом, но актеры, которых я люблю, и актеры, которые очень много работают в этой индустрии, всегда пробуют что-то новое, новые жанры, приобретают новые навыки», – прокомментировал свое решение Эфрон. Актер не возвращался к мюзиклам до «Величайшего шоумена», что было осознанным решением для его карьеры после «Классного мюзикла».
В этом случае причиной стал не конкретно его персонаж, а посыл фильма в целом. «Мне казалось, что фильм делает героин привлекательным, – сказал Фишберн. – Для меня дело не только в моем персонаже, скорее "В чем посыл всего этого?». Он подчеркнул, что употребление героина в фильме показалось ему слишком беспечным и вольным, и в особенности ему не понравилась сцена с уколом адреналина.
«Есть определенные моменты, когда [Ли] пользовался творческой свободой в «Делай, как надо», что мне просто не нравится», – сказал Фишберн в интервью Vulture, выразив свое недовольство концовкой фильма и назвав ее «некоторым лукавством». Он сказал, что понимает, почему людям она понравилась, но она просто не для него.
По словам Харта, в черновом варианте сценария персонаж, который был геем, творил нечто «вопиющее», что ему не понравилось. Затем актер сказал, что никогда не будет играть гея, поскольку его комплексы не позволят ему полностью погрузиться в роль.
Хотя это не подтвердил ни Лео, ни Глория, одна из сценаристов фильма, Гвиневра Тернер, сказала, что Лео отказался от проекта из-за Глории Стайнем. ««Моя подруга, которая только что разговаривала с Глорией Стайнем, сказала, что Глория сводила Леонарда Ди Каприо на игру «Янкис», где сказала ему: «Пожалуйста, не снимайся в этом фильме. После «Титаника» целая планета, забитая 13-летними девчонками, жаждет узнать, что ты будешь делать дальше, а в этом фильме будет показано ужасное насилие по отношению к женщинам». Вскоре после этого Лео ушел из проекта, так что кто знает, что произошло на самом деле?».
15. Он также отказался от нескольких ролей в крупных франшизах, включая Энакина из «Звездных войн», Питера Паркера из «Человека-паука» и Робина из «Бэтмена навсегда»
Ди Каприо встречался с создателями всех трех фильмов, но на самом деле актер не хотел браться ни за один из проектов, объясняя, что не готов «нырять в это». Когда его спросили, сыграет ли он когда-нибудь супергероя, Ди Каприо ответил: «Кто знает». Актер добавил, что супергерои постепенно становятся все более сложными персонажами, возможно, намекая на то, что отказался от этих ролей, поскольку считал их слишком плоскими.
В этом случае от роли отказалась не сама актриса, а ее родители. Режиссер Майкл Леманн сказал: «Ей было 16 или 17 лет. Я долго общался с матерью Хизер, пытаясь убедить ее, что мы не орудия Сатаны, но она отказывалась слушать. Я действительно пытался. Я умолял ее. На пробах Хизер была просто великолепна».
Хаддиш отказался от этой роли, поскольку по сценарию она должна была появиться в кадре топлесс и сняться в эротической сцене, в которой на лице ее персонажа оказывалось «тесто на будущих детей» (цитируя Тиффани). ««Я не хочу такую роль. Я стендап-комик, и я не позволяю людям делать это мне на лицо в реальной жизни, так зачем мне это делать в фильме?», – сказала Тиффани своим агентам, о чем потом рассказала Hollywood Reporter. «Типа, прояви ко мне немного уважения, точка. Бог создал такое лицо не просто так, и я не позволю тебе неуважительно к нему относиться», – продолжила Хаддиш.
Тэнди покинула проект после того, как режиссер восторженно рассказал ей, что первый кадр будет план ее задницы, а руководитель студии сказал, что ее персонаж не может быть чернокожей, поскольку она слишком образована. В итоге роль досталась Люси Лью.
Главную роль предлагали таким знаменитостям, как Дрю Бэрримор, Шэрон Стоун и, в первую очередь, Мадонне. Она действительно заинтересовалась проектом, но только если в фильм с рейтингом NC-17 внесут значительные изменения. Создатели фильма отказались, поэтому Мадонна отказалась от участия, и роль досталась Элизабет Беркли. Фильм провалился в прокате, но при этом стал культовой классикой.
Бэрримор могла бы сыграть в фильме главную роль, но вместо этого выбрала эпизодическую роль Кейси, девушки, которую убивают первой в самом начале фильме. Она сделала это потому, что ей надоело клише из фильмов ужасов о «последней выжившей», которая точно переживет весь фильм. «Я хотела убрать эту зону комфорта. ... Я спросила, могу ли я быть Кейси Беккер, чтобы мы сразу установили, что в этом фильме это правило не работает».
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