15 фото актеров рядом с людьми, которых они сыграли в кино

У актеров не всегда есть возможность пообщаться с теми, чью роль они играют в кино – как минимум потому, что зачастую это выдуманные персонажи. Но звездам из этого списка повезло вживую увидеться со своими героями, среди которых были самые разные люди – ученые и спортсмены, путешественники и миллиардеры, преступники и революционеры, – и вот фотодоказательства.
Как вы наверняка знаете, фильм «127 часов» про альпиниста, который был вынужден отрезать себе руку, основан на реальных событиях. Альпиниста зовут Арон Ральстон, и в фильме его сыграл Джеймс Франко. В их совместном интервью Франко рассказал, что большую часть фильма он был единственным актером в кадре и ему было нелегко играть без партнера. Ралстон же лично позаботился о том, чтобы Франко мог должным образом воплотить ключевой момент его жизни, когда ему пришлось принять сложное решение, чтобы спастись. Ралстон сказал, что был более чем доволен работой съемочной группы и актера.
Кристиан Бэйл сыграл бывшего боксера Дикки Эклунда в фильме «Боец». Они встретились на церемонии вручения наград SAG Awards 2011 – Бейл не ожидал, что Эклунд придет, так что встреча оказалась для него большим сюрпризом. На том же мероприятии он получил награду за лучшую мужскую роль второго плана.
В фильме «Голос улиц» О’Ши Джексон-младший сыграл своего отца, рэпера Айс Кьюба, в молодости. Актер сказал, что сильно нервничал, поскольку еще никогда не делал ничего подобного. Айс Кьюб же не мог даже представить, что его будет играть кто-то другой, и изначально рассматривал Джексона-младшего на эту роль.
Аннасофия Робб сыграла Бетани Хэмилтон в «Серфере души», фильме о подростке-серфингистке, которая переживает трагедию, но не отказывается от любимого занятия. Актриса рассказала в интервью, что Хэмилтон обучала ее серфингу так, чтобы она тоже прониклась этим видом спорта и любовью к морю. Серфингистка же сказала, что ей понравилось, как в фильме показали то, через что ей тогда пришлось пройти и как она нашла свое истинное призвание. Также сперва она опасалась, что нападение акулы изобразят в фильме слишком драматично, но в результате осталась довольна работой создателей и тем, что они помогли ей распространить ее собственную версию событий.
Эдди Редмэйн сыграл известного астрофизика Стивена Хокинга в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Актер рассказал, что сильно нервничал, когда брался за роль такого важного человека, как Хокинг, и был очень рад встретиться с ученым за несколько дней до съемок. Со своей стороны, Хокинг опубликовал в своем аккаунте на Facebook сообщение, в котором сказал: «Эдди Редмэйн отлично сыграл меня во «Вселенной Стивена Хокинга». Иногда мне казалось, что я смотрю на самого себя. Просмотр фильма предоставил мне возможность поразмышлять о своей жизни».
Уилл Смит сыграл боксера Мухаммеда Али в фильме «Али», и во время съемок они начали общаться: Али помогал актеру и направлял его. Подготовка к роли была сложной, так как Смиту нужно было набрать мышечную массу, чтобы должным образом воплотить образ Али в биографической картине. Актер написал на Facebook, что Али изменил свою жизнь, а также назвал его своим другом и наставником.
Кристен Стюарт сыграла рок-певицу Джоан Джетт в фильме «Беглецы». Когда Стюарт встретилась с Джетт лично, она попросила довериться ей несмотря на то, что она не связана с музыкальным бизнесом. Актриса считает Джетт сильным и прекрасным человеком и потому сделала все возможное, чтобы достойно воплотить ее образ на экран.
В фильме «Дикая» Риз Уизерспун сыграла Шерил Стрейд, женщину, которая отправилась в долгое путешествие, чтобы познать себя и залечить душевные раны. В интервью актриса рассказала, что столкнулась с некоторыми трудностями при работе над ролью, но, когда она познакомилась со Стрейд, они быстро поладили и обнаружили, что у них гораздо больше общего, чем они думали.
Марк Руффало сыграл журналиста по имени Майкл Резендес в фильме «В центре внимания», и, согласно интервью актера, он встретился с ним и задал несколько вопросов, чтобы как можно лучше сыграть роль. Резендесу сперва показалось, что актер был слишком навязчивым, но затем он вспомнил, что ведет себя так же, когда расследует что-то по работе. Они нашли общий язык и высоко оценили работу друг друга.
Брэд Питт сыграл бейсболиста Билли Бина в фильме «Человек, который изменил все». В их совместном интервью Бин признался, что никогда бы не подумал, что о его жизни когда-нибудь снимут фильм. Питт же сказал, что это была одна из самых важных ролей в его карьере, и он сделал все возможное, чтобы продемонстрировать в фильме отеческую сторону известного бейсболиста.
Джесси Айзенберг прославился, исполнив роль Марка Цукерберга в фильме «Социальная сеть». Они встретились на съемках передачи Saturday Night Live, где Цукерберг прервал монолог актера, внезапно появившись на сцене. Изначально планировалось, что в образе Цукерберга предстанет актер Энди Сэмберг, а настоящий создатель Facebook должен был оставаться за кулисами, наблюдая за происходящим на экране, но затем он решил присоединиться к происходящему. Оказавшись рядом с Цукербергом, Айзенберг спросил его, что он думает о фильме, и тот сказал, что он был «интересным».
В одном из интервью Морган Фриман сказал, что ему было трудно перенять акцент Нельсона Манделы для роли в фильме «Непокоренный». Для этого ему пришлось несколько раз встретиться с ним, в результате чего они сдружились. Однако актер в какой-то степени уже был близок к Манделе: однажды он увидел по телевизору его выступление, во время которого Мандела упомянул, что хотел бы, чтобы его сыграл именно Фриман.
Дон Чидл встретился с политиком Полом Русесабаджиной, чтобы подготовиться к роли в фильме «Отель «Руанда». Актер задал ему несколько вопросов о его вкусах и предпочтениях, чтобы пооучше узнать его, и даже прожил с ним неделю, чтобы перенять его позу, манеру одеваться и поведение.
Аль Пачино сыграл врача Джека Кеворкяна в фильме «Вы не знаете Джека». Когда они встретились, Кеворкян похвалил прекрасную работу Пачино и сказал, что многие сцены в фильме действительно тронули его.
Сандра Баллок достигла большого успеха, сыграв Ли Энн Туи в фильме «Невидимая сторона», который рассказывает историю ее взаимодействия с бездомным мальчиком по имени Майкл. Удивительно, но актриса изначально не хотела играть эту роль, но ее удалось переубедить. У Баллок и Туи прекрасные отношения; в совместном интервью Туи рассказала, как сильно нервничала, когда впервые увидела актрису на пороге своего дома.
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