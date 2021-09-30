15 фото актеров рядом с людьми, которых они сыграли в кино

Аннасофия Робб сыграла Бетани Хэмилтон в «Серфере души», фильме о подростке-серфингистке, которая переживает трагедию, но не отказывается от любимого занятия. Актриса рассказала в интервью, что Хэмилтон обучала ее серфингу так, чтобы она тоже прониклась этим видом спорта и любовью к морю. Серфингистка же сказала, что ей понравилось, как в фильме показали то, через что ей тогда пришлось пройти и как она нашла свое истинное призвание. Также сперва она опасалась, что нападение акулы изобразят в фильме слишком драматично, но в результате осталась довольна работой создателей и тем, что они помогли ей распространить ее собственную версию событий.