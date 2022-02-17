Мужчина мечтавший быть полицейским, переоделся в форму и пошёл пугать обидчицу из интернета

Вот только исполнить он свою мечту решил весьма неадекватным образом. Зацепился со знакомой в интернете, ему не понравился тон собеседницы. Решил мстить и надел-таки заветную форму, из набитого оружием гаража взял "макаров". Даже поддельное удостоверение замначальника отдела было припасено у мечтателя. И отправился наряженный мстить, вот только беда, он не знал точный адрес обидчицы. Разве это может остановить настоящего полицейского? А наш герой так вошёл в образ, что сам поверил в своё всемогущество и пошёл по домам знакомых, чтобы выяснить адрес девушки. Фантазёр так увлёкся своей новой ролью, что в один из домов он ворвался и начал угрожать хозяину квартиры убийством, если тот не сообщит адрес обидчицы. Хозяин квартиры не испугался и адрес девушки не выдал. Расстроенный "полицейский" вернулся домой ни с чем, но там его уже ждали те, с кем он мечтал работать бок о бок. Настоящие сотрудники правоохранительных органов скрутили лжекопа. Возбуждены уголовные дела по статьям 119 («Угроза убийством») и 327 («Подделка документов») УК РФ и административное за незаконное ношение формы полицейского.