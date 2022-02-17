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Мужчина мечтавший быть полицейским, переоделся в форму и пошёл пугать обидчицу из интернета

Мужчина мечтавший быть полицейским, переоделся в форму и пошёл пугать обидчицу из интернета (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 22:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Железногорск   военная форма   заветная мечта   замечтался   переоделся в полицейского   полицейские   
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27-летний житель Железногорска с детства хотел служить в органах, но не сложилось. Однако он оказался не из тех, кто отказывается от своей мечты.
Вот только исполнить он свою мечту решил весьма неадекватным образом. Зацепился со знакомой в интернете, ему не понравился тон собеседницы. Решил мстить и надел-таки заветную форму, из набитого оружием гаража взял "макаров". Даже поддельное удостоверение замначальника отдела было припасено у мечтателя. И отправился наряженный мстить, вот только беда, он не знал точный адрес обидчицы. Разве это может остановить настоящего полицейского? А наш герой так вошёл в образ, что сам поверил в своё всемогущество и пошёл по домам знакомых, чтобы выяснить адрес девушки. Фантазёр так увлёкся своей новой ролью, что в один из домов он ворвался и начал угрожать хозяину квартиры убийством, если тот не сообщит адрес обидчицы. Хозяин квартиры не испугался и адрес девушки не выдал. Расстроенный "полицейский" вернулся домой ни с чем, но там его уже ждали те, с кем он мечтал работать бок о бок. Настоящие сотрудники правоохранительных органов скрутили лжекопа. Возбуждены уголовные дела по статьям 119 («Угроза убийством») и 327 («Подделка документов») УК РФ и административное за незаконное ношение формы полицейского.
Переодеваются в форму полицейского не только ради мечты, но и из корыстных целей. В Екатеринбурге два наркодилера решили притвориться сотрудниками правоохранительных органов, но именно из-за формы и попались.

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Метки: Железногорск   военная форма   заветная мечта   замечтался   переоделся в полицейского   полицейские   
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15  комментариев
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
Редкостный ДБ, но чёж в доблестные ряды не взяли то? :-)
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Войнов 7 минут назад
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6k
Дмитрий Горчилин 54 минуты назад
Дайте угадаю с трех раз, почему его в полицию не брали.
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−1
Сергей Час назад
Интересный, конечно, способ мести, но закон нарушать все же нельзя даже в креативных целях
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3k
Владимир Час назад
клоун!!!
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−2
lesha Час назад
Считаю, это низко и лицемерно. Почему же сам служить не пошел, раз так хочет быть "уверенным"?)
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15k
vikklu 2 часа назад
А чё, про волыну забыли?
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139
Liberman 2 часа назад
Таклбэрри....
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5k
gor 2 часа назад
ух ты,пост где ботов ещё нет,можно отдохнуть тут от них
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Liberman gor 2 часа назад
создавай свои посты)
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Liberman gor 2 часа назад
да я в курсе) атаку принимай на себя* )))
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