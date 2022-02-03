В Подмосковье грузовик сбил подъемник с рабочим

На 49 километре Дмитровского шоссе работала ремонтная бригада. Подогнали автовышку, подняли рабочего на верхотуру. Но не выставили специальные ограждения, не использовали страховочные тросы, еще и неправильно рассчитали угол стрелы подъемника.

В результате, проезжающая фура задела автовышку, рабочий упал и умер на месте. Еще двое человек получили травмы. На месте работают силовики, выясняют степень вины водилы и ремонтников.

Основная версия - что накосячили ремонтники, потому что водитель фуры ехал по своей полосе и не превышал скорость.