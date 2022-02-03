FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9103 поста • 760 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
В Подмосковье грузовик сбил подъемник с рабочим

В Подмосковье грузовик сбил подъемник с рабочим (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 17:35
Сообщество : Автомир
Метки: Бригада   автовышка   знаки   ограждение   полицейские   ремонтники   фура   
2861
3
1

С автовышки упал человек, он скончался на месте.

На 49 километре Дмитровского шоссе работала ремонтная бригада. Подогнали автовышку, подняли рабочего на верхотуру. Но не выставили специальные ограждения, не использовали страховочные тросы, еще и неправильно рассчитали угол стрелы подъемника.

В результате, проезжающая фура задела автовышку, рабочий упал и умер на месте. Еще двое человек получили травмы. На месте работают силовики, выясняют степень вины водилы и ремонтников.

Основная версия - что накосячили ремонтники, потому что водитель фуры ехал по своей полосе и не превышал скорость.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Бригада   автовышка   знаки   ограждение   полицейские   ремонтники   фура   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
27
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Александр 5 часов назад
Думаю, надо было перекрыть ту полосу над которой ведуться ремонты, а не стоять на соседней. Крановщик болван и ответственный за работы тоже идиот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
22k
weiter Полчаса назад
Сайт хорошего настроения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
SinigamiRuuk 2 часа назад
Похоже впервые в жизни виноват не фуровод.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Neo 2 часа назад
ВЫшкарь сядет, фурист не при чем. Уроки геометрии надо было не прогуливать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
254
trtr8dr 2 часа назад
Читаю коментарии про страховочный пояс. Сам не раз поднимался в такой люльке и требуют, что бы пояс был пристегнут ВНИМАНИЕ к самой люльке. Теперь вопрос
, как бы он тут помог???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
metrolog 2 часа назад
В прошлом году в Ростове на мосту двоих с вышки грузаль скинул
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Ковалев 2 часа назад
Пересмотрел пару раз. Первое грубейшее нарушени-автомобиль не правильно был установлен. Должен стоять на полосе,где производятся работы,а не выдвигать стрелу через всю дорогу. Скорей всего не был установлен предупреждающий знак о дорожных работах и знак ограничения скорости. Роботягу жаль,а водителя,руководителя,инженера по ТБ,начальника под суд-однозначно!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mazter 3 часа назад
Да, геометрию мастер бригады в школе прогуливал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
физраствор. 3 часа назад
Tакие работы проводятся только с привлечением как минимум полиции..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
330
ОйВсё 4 часа назад
Раз уж работали над соседней полосой, то и подъемник нужно было другой использовать, типа такого. Теперь достанется всем и руководителю работ и производителю и инженеру ОТ и ТБ. Замучаются журналы задним числом заполнять. А в итоге окажется что на месте были только работяги без допуска к высотным работам и без машиниста (оператора) подъёмника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кот базилий 5 часов назад
Страховочный пояс не дал вылететь с корзины. Вые..бут водителя вышки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
755
Алексей 5 часов назад
С рабочими всё ясно - они камикадзе. Странно что водитель не в курсе габаритов своей фуры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Олег 5 часов назад
зачем каска и страховочный пояс? Там ведь на 2 минуты работ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Типа граф 5 часов назад
Правильно , нафига страховаться , я же в корзинке с ограждением , куда я денусь то ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Kostick 5 часов назад
прям флешмоб сегодня по сбитию вышек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать Авария дня. Страшное ДТП с погибшими из Псковской области Авария дня. Страшное ДТП с погибшими из Псковской области Мотопутешественник улетел в кювет на трассе в Самарской области Мотопутешественник улетел в кювет на трассе в Самарской области Красный восьмиугольник: почему знак STOP такой формы? Красный восьмиугольник: почему знак STOP такой формы? Авария дня. Серьезное ДТП парализовало движение в сторону Петербурга Авария дня. Серьезное ДТП парализовало движение в сторону Петербурга Авария дня. «Сочное» массовое ДТП в Марий Эл Авария дня. «Сочное» массовое ДТП в Марий Эл
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

70114



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
47
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Наш СССР
5
559
Наш СССР
Набирающие популярность в сообществах
Прототип УАЗ-3972: каким мог бы стать преемник «Буханки»
0
4
Прототип УАЗ-3972: каким мог бы стать преемник «Буханки»
Счет за газ в Европе (Италия) январь
0
19
Счет за газ в Европе (Италия) январь
Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать
Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#кино#полиция#аварии#Разное#интересное#мошенники#актеры#США
#прикол#интересно#история#дтп#люди#автомобили#фильм#СССР#картинки#фотографии
#фото#ватермарк#животные#подборка#Приколы#авто аварии#девушки#автомир#новости#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться