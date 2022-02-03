В Подмосковье грузовик сбил подъемник с рабочим

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С автовышки упал человек, он скончался на месте.
На 49 километре Дмитровского шоссе работала ремонтная бригада. Подогнали автовышку, подняли рабочего на верхотуру. Но не выставили специальные ограждения, не использовали страховочные тросы, еще и неправильно рассчитали угол стрелы подъемника.
В результате, проезжающая фура задела автовышку, рабочий упал и умер на месте. Еще двое человек получили травмы. На месте работают силовики, выясняют степень вины водилы и ремонтников.
Основная версия - что накосячили ремонтники, потому что водитель фуры ехал по своей полосе и не превышал скорость.
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, как бы он тут помог???
было бы неприятно, но он пережил бы, даже, возможно, без особых увечий.
а так - нет, не пережил....