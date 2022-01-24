FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1217 постов • 246 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Женская униформа времен Второй мировой войны

Женская униформа времен Второй мировой войны (31 фото)

Автор:
24 января 2022 14:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: США   военная форма   военная форма одежды   вторая мировая   женская одежда   история   униформа   факты   
378
31
Во время второй мировой войны женщины вносили свой вклад - некоторые воевали или были медсестрами, многие трудились в оборонной промышленности, ремонтируя и производя самолеты, танки, транспортные средства и суда. Вот коллекция различной женской униформы военного времени из США и не только.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: США   военная форма   военная форма одежды   вторая мировая   женская одежда   история   униформа   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
288
Zmey Gorynych 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
4EPMET 21 минуту назад
Вот женска форма РККА образца 1943 года. Тут и рядового состава и офицерского.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Доктор Джонс Час назад
Лыжный костюмчик весьма неплох...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
stabskapitan Час назад
Тут вообще какой-то неуставной бред, гимнастерка под погоны с отложным воротником. Ремень офицерский.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
stabskapitan 2 часа назад
Ага и солдатская пилотка у офицера
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Garpia121 2 часа назад
Хорошо хоть лыжниц не заставили юбку носить. Интересно как планировалось медсестре из окопов раненых выносить в юбке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Слышу как зашуршали мозги у модельеров...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
137
Нобол Вивифайн 2 часа назад
9. Андреева в столовой США работала???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине Переезд в XIX веке: на конной упряжке и со своим домом Переезд в XIX веке: на конной упряжке и со своим домом Поправки, которые не внесли в Конституцию США Поправки, которые не внесли в Конституцию США Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии Мальчишки-газетчики начала ХХ века: маленькие коммерсанты Мальчишки-газетчики начала ХХ века: маленькие коммерсанты Манзанар: редкие фото из лагеря для японцев в США Манзанар: редкие фото из лагеря для японцев в США
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41859



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
37
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Новая жизнь Калоева: как сложилась судьба мужчины, отомстившего авиадиспетчеру за гибель семьи
2
454
Новая жизнь Калоева: как сложилась судьба мужчины, отомстившего авиадиспетчеру за...
Набирающие популярность в сообществах
Чудо из 1930-х: концепт, аэродинамике которого позавидует большинство современных автомобилей
0
3
Чудо из 1930-х: концепт, аэродинамике которого позавидует большинство современных...
Мебель из поддонов
1
10
Мебель из поддонов
Лучше не прикасайтесь: 5 вещей в гостиницах, которые никогда не моют (4 фото)
Лучше не прикасайтесь: 5 вещей в гостиницах, которые никогда не моют (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#факты#животные#забавно#наука#ретро#деньги#интересное#дети
#фото#прикол#подборка#СССР#картинки#Приколы#смешные#добрые видео#страна#путешествия
#интересно#история#Россия#Ynews#кино#дизайн#фотографии#в мире#девушки#хобби

На что жалуетесь?

Вернуться