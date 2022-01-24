Женская униформа времен Второй мировой войны

Автор:
24 января 2022 14:55
Во время второй мировой войны женщины вносили свой вклад - некоторые воевали или были медсестрами, многие трудились в оборонной промышленности, ремонтируя и производя самолеты, танки, транспортные средства и суда. Вот коллекция различной женской униформы военного времени из США и не только.
1. Служащие женского вспомогательного армейского корпуса армии США
3. Огнестойкий костюм с капюшоном и бронежилетом, США
4. Огнезащитный костюм с бронежилетом (капюшон опущен)
5. Форменное пальто Красного Креста
6. Спасжилет (куртка), способный удерживать на поверхности воды в течение трех дней
7. Униформа автомобильного корпуса Красного Креста
8. Униформа автомобильного корпуса Красного Креста
9. Униформа работника столовой, ассоциация гражданской обороны США
10. Униформа лыжного патруля Американских женских волонтерских служб
11. Униформа сухопутной армии
12. Униформа военно-морского флота
13. Костюм химической защиты
14. Униформа медсестры Красного Креста
15. Униформа Красного Креста
16. Униформа медсестры гражданской обороны
17. Советская офицерская униформа во Вторую мировую войну
18. Советская солдатская униформа во Вторую мировую войну
19. Медсестра Красного Креста в форменном халате, Вторая мировая война
20. Женщина в военной форме Второй мировой войны
21. Фотограф женского армейского корпуса
22. Женский вспомогательный армейский корпус, Франция
23. Женский армейский корпус из Америки, первые чернокожие женщины, направленные на службу за границу
24. Женский армейский корпус, Вирджиния, 1940-е годы
25. Женщина-пилот Женской службы ВВС США
26. Военнослужащие Женских вспомогательных ВВС выстраиваются в очередь для проверки в своей штаб-квартире в Лондоне, Англия
27. Рекруты Женского вспомогательного территориального корпуса (ATS): младшая дочь премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля
28. Мотоциклетная форма американской женской волонтерской службы
29. Служащие Женских вспомогательных ВВС (WAAF) с авиационными пулеметами
30. Служащая Женских вспомогательных ВВС (WAAF)
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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