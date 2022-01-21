Самарского гопника попросили надеть маску, а он полез в драку

Этот крендель пришел в магазин, маску не надел - в целом, это его дело. Но когда ему сказали, что без маски здесь ходить не надо, у него начался припадок. Как обычно и бывает у таких персонажей - здоровых и тупых.

Еще полицейские вовремя приехали и охладили его пыл. Иначе был бы бой с заранее очевидным гопником-победителем.

И даже сотрудникам не сразу удалось его утихомирить, здоровяк крыл матом и угрожал расправой. Грозился отобрать телефон и засунуть, куда солнце не заглядывает. Автор видео уточнил: это угроза жизни и здоровью, заодно и угроза отобрать имущество? Бычара прямо на камеру подтвердил) И добавил:

«Слышь! А..л свой закрой!»

«Я тебя в рот…!»

«Я тут с чуваками нормально общался, е…»

С мозгами, видимо, совсем плохо. Еле вывели его из магазина.