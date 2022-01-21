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Самарского гопника попросили надеть маску, а он полез в драку

Самарского гопника попросили надеть маску, а он полез в драку (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 19:28
Сообщество : Жить в России
Метки: гопник   драка   замечание   магазин   маска   полицейские   самара   
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Если бы не полицейские, покалечил бы того, кто сделал ему замечание.

Самара - отличный город и люди там хорошие. Но есть отдельные персонажи, которые не дружат с головой, впрочем, как и в Питере.

В семье не без урода…

Этот крендель пришел в магазин, маску не надел - в целом, это его дело. Но когда ему сказали, что без маски здесь ходить не надо, у него начался припадок. Как обычно и бывает у таких персонажей - здоровых и тупых.

Еще полицейские вовремя приехали и охладили его пыл. Иначе был бы бой с заранее очевидным гопником-победителем.

И даже сотрудникам не сразу удалось его утихомирить, здоровяк крыл матом и угрожал расправой. Грозился отобрать телефон и засунуть, куда солнце не заглядывает. Автор видео уточнил: это угроза жизни и здоровью, заодно и угроза отобрать имущество? Бычара прямо на камеру подтвердил) И добавил:

«Слышь! А..л свой закрой!»

«Я тебя в рот…!»

«Я тут с чуваками нормально общался, е…»

С мозгами, видимо, совсем плохо. Еле вывели его из магазина.

Вот интересно, заведут дело по «хулиганке» или даже штраф не выпишут? А надо бы проучить, может хоть так поумнеет.

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Метки: гопник   драка   замечание   магазин   маска   полицейские   самара   
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3k
sedoisever Полчаса назад
Ну, блин, где оформление?!!
Это же 100% 15 суток! Вот реально, не менты даже, а мусора...
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66k
parallax 7 минут назад
Как минимум штраф должны были выписать.
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0
Лора Крафт 9 минут назад
Эти просьбы уже всех достали, уже весь мир в курсе аферы века типа " пандемия", нет, не могут никак некоторые угомониться со своими намордниками!
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5k
Максим Демидов 10 минут назад
Как задостало вот такое агрессивное быдло не следящее за своей метлой поганой... Причём, если ему за такой базар табло раскрошить - в миг всё "пацанство" смывается и вприпрыжку бежит заяву катать!... По-моему, за такой стиль общения надо сразу давать "сутки". Чтобы до греха не доводили!..
Автору видео - большой респект!
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17k
Dr.CrAzY 11 минут назад
амебы какие-то, а не полиция...
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109
Chuchelo Patamkovoe 19 минут назад
Люди какие то нервные пошли неприятно.
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13k
net Полчаса назад
Ну нарушитель это отдельный случай, а оператор это другой диагноз)) сначала походу зае с маской этой, потом из-за дяденек полицейских дерзит))
Если силёнок мало, лучше к людям с херней всякой не приставать. Маски уже всех зае... за маску сейчас отгрести дело несложное.
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2k
americos Полчаса назад
Таким кадрам нужна не маска , а намордник. Желательно кожаный сплошной. Вот этот вид используют как раз для агрессивных . Сделан из плотной, твердой кожи, полностью закрывает пасть. Есть только отверстия под мочку носа и дырочки для вентиляции. Или нейлоновый узкий. Эти намордники плотно фиксируют челюсти, не давая раскрыться.
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1k
Сергей Полчаса назад
вот потому, я с недоверием отношусь к полиции...
ухаря должны были в наручники заковать при первых же "рывках"
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Ситуация с масками - это лишь лакмусовая бумажка правового нигилизма в современном российском обществе. Если попросить эту мерзоту прилюдно не материться, не курить, где курить запрещено и т.д., то реакция будет та же самая.
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5k
Борис Карабанов 39 минут назад
Ситуация с масками - это лишь лакмусовая бумажка
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