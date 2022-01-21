Самарского гопника попросили надеть маску, а он полез в драку

Если бы не полицейские, покалечил бы того, кто сделал ему замечание.
Самара - отличный город и люди там хорошие. Но есть отдельные персонажи, которые не дружат с головой, впрочем, как и в Питере.
В семье не без урода…
Этот крендель пришел в магазин, маску не надел - в целом, это его дело. Но когда ему сказали, что без маски здесь ходить не надо, у него начался припадок. Как обычно и бывает у таких персонажей - здоровых и тупых.
Еще полицейские вовремя приехали и охладили его пыл. Иначе был бы бой с заранее очевидным гопником-победителем.
И даже сотрудникам не сразу удалось его утихомирить, здоровяк крыл матом и угрожал расправой. Грозился отобрать телефон и засунуть, куда солнце не заглядывает. Автор видео уточнил: это угроза жизни и здоровью, заодно и угроза отобрать имущество? Бычара прямо на камеру подтвердил) И добавил:
«Слышь! А..л свой закрой!»
«Я тебя в рот…!»
«Я тут с чуваками нормально общался, е…»
С мозгами, видимо, совсем плохо. Еле вывели его из магазина.
Вот интересно, заведут дело по «хулиганке» или даже штраф не выпишут? А надо бы проучить, может хоть так поумнеет.
Источник:
- «Надень маску, тварь!» Пассажиры напали на антимасочницу в Краснодарском крае
- 13-летние хоккеисты устроили массовое побоище на турнире в Саратове
- Девушек не поделили: мальчишник в Самаре на пляже закончился массовым побоищем
- В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску
- Житель Мариуполя разнес супермаркет, в котором у его жены возник конфликт из-за маски
Понравилось22
Это же 100% 15 суток! Вот реально, не менты даже, а мусора...
Автору видео - большой респект!
Если силёнок мало, лучше к людям с херней всякой не приставать. Маски уже всех зае... за маску сейчас отгрести дело несложное.
ухаря должны были в наручники заковать при первых же "рывках"