В Нижнем Тагиле детей одели в бронежилеты и выдали оружие

Нижнем Тагиле в рамках месячника защитника Отечества детям из детского сада устроили увлекательную экскурсию. Для них организовали конкурсы, дали в руках подержать оружие и показали автозак изнутри. По словам администрации, дети были просто в восторге!
Фотографии появились в паблкие ВКонтакте "Нижний Тагил". Детсадовцы примерили жилеты, подержали в руках рации, муляжи оружия и щиты.
«Восторгу детей не было придела! В конце встречи ребята одной из групп садика поздравили ветеранов и сотрудников полиции с Днем защитника Отечества», — отметили чиновники.
Однако, пользователи сети не оценили такой досуг для детсадовцев. Многие заметили, что такое развлечение не подходит для детей.
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Это автомобиль для перевозки личного состава.
А в автозаке нет окон.
Если да, то остальные могут идти лесом со своей моралью.
Про девчат не могу сказать, а ребята В ВТОСТОРГЕ от таких вещей!
Нам в школе ОБЖшник устроил поход в местную в/ч, дали с АК-74 пострелять в тире - впечатлений было море!
Примерно год назад у мелкого была экскурсия в пожарную часть.При этом там,в процессе действа давали посидеть в пожарной машине и примерить каску пожарного и надеть жилет.Тоже плохо?