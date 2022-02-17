FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5787 постов • 838 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Нижнем Тагиле детей одели в бронежилеты и выдали оружие

В Нижнем Тагиле детей одели в бронежилеты и выдали оружие (3 фото)

Автор:
17 февраля 2022 08:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижний Тагил   Оружие   дети   детский сад   интересное   профессия   фото   
1339
3

Нижнем Тагиле в рамках месячника защитника Отечества детям из детского сада устроили увлекательную экскурсию. Для них организовали конкурсы, дали в руках подержать оружие и показали автозак изнутри. По словам администрации, дети были просто в восторге!

Фотографии появились в паблкие ВКонтакте "Нижний Тагил". Детсадовцы примерили жилеты, подержали в руках рации, муляжи оружия и щиты.

«Восторгу детей не было придела! В конце встречи ребята одной из групп садика поздравили ветеранов и сотрудников полиции с Днем защитника Отечества», — отметили чиновники.

×
×

Однако, пользователи сети не оценили такой досуг для детсадовцев. Многие заметили, что такое развлечение не подходит для детей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Нижний Тагил   Оружие   дети   детский сад   интересное   профессия   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
31
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
sanchesS80 2 часа назад
В таком возрасте им вообще пофиг что смотреть - главное что бы было новое и необычное, и побольше движухи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Юрий 7 минут назад
"показали автозак изнутри." - аффтор, ты сам автозак то видел?

Это автомобиль для перевозки личного состава.
А в автозаке нет окон.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vladimir 12 минут назад
Вопрос ребром: Детям было интересно, весело?
Если да, то остальные могут идти лесом со своей моралью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kost 16 минут назад
Классно, какой из пацанов не захочет одеть каску и подержать пистолет. В наше время были в школах движухи: юный друг милиционера/пожарника. Ходили и к нам и мы к ним, лекции какие то слушали, рукава разматывали. Ну и значки лишними не были.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
mr.Poher 18 минут назад
Вы больные, если считаете, что мальчишки в этом возрасте не мечтают напялить на себя форму, схватить НАСТОЯЩИЙ автомат, надеть каску и броник!
Про девчат не могу сказать, а ребята В ВТОСТОРГЕ от таких вещей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
Юрий Деревянченко 23 минуты назад
Да нормально всё было. Побольше таких встреч и дети не будут полицию бояться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
915
Hallo FreeSpace Полчаса назад
И нафиг это детям в детском саду ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Элитный тигр 38 минут назад
Ну по моему глубокому убеждению - здесь нет ничего плохого, ну показали детям машину изнутри, и чо??? Это намного лучше, чем выстраивать детей шеренгой перед неграми и заставлять их просить прощения, как в стране победившей демократии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
543
Andrey 38 минут назад
Понимаю детишек, рад за них! Побольше таких развлекух надо!

Нам в школе ОБЖшник устроил поход в местную в/ч, дали с АК-74 пострелять в тире - впечатлений было море!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Ozonx Ozonx 38 минут назад
Дожили... лица детей замыливаем....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алксандр Шевченко 49 минут назад
Не ну а что нужно с детства готовить. Пока в розовом ключе все ходят смотрят. Потом жизнь кого-то посадит в кабину за баранку, кого-то с погонами рядом кто-то в будку , а кто-то охранять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
RRK Час назад
Следующая забава будет, это разделение детей на заключенных и охранников)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
foggen2 Час назад
Если автор хотел увидеть в этом что либо крамольное и плохое-чем это отличается от экскурсии на хлебозавод,где детишкам в процессе экскурсии дозволяют из смеси муки и воды самим слепить тесто,или экскурсии на тканевую фабрику,где они сами на холсте рисуют то что хотели бы видеть на платьицах и костюмчиках?
Примерно год назад у мелкого была экскурсия в пожарную часть.При этом там,в процессе действа давали посидеть в пожарной машине и примерить каску пожарного и надеть жилет.Тоже плохо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Dikkiy Час назад
Автор а ты где автозак увидел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Snork Snorkoff Час назад
Значит, по военной технике лазить - подходит, подходит, а по полицейской, прям не подходит, не подходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
GRuslan 2 часа назад
Прежде чем отвергать, предоставьте детям иной досуг, подстать их возрасту. Только хаять могут, а детям хоть такое разнообразие от повседневности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Астахов 2 часа назад
По-моему, неплохая экскурсия!!! Детям забавно и познавательно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151
Denis 2 часа назад
А по моему здорово, мне бы мелкому понравилось!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
863
Алексей 2 часа назад
О чем думают экскурсоводы?
Детям не автозак изнутри интересно посмотреть, а побыть на водительском сиденье, полазить по кабине. Вот истинный восторг!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
35
Юрий Алексей Час назад
Думаете дети в таком возрасте это так воспринимают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Kucher 2 часа назад
"Автозак изнутри"... Что не так то? Пусть заранее привыкают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
Комнатный сибиряк Kucher Час назад
Могли бы и сизо изнутри показать вот бы дети обрадовались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Оставил с младенцем. Судьба женщины, брошенной мужем ради певицы Нюши (7 фото + видео) Оставил с младенцем. Судьба женщины, брошенной мужем ради певицы Нюши (7 фото + видео) Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Как советские дети «примеряли» на себя взрослые профессии Как советские дети «примеряли» на себя взрослые профессии Изолировать нельзя контролировать: споры о пожизненном сроке для педофилов продолжаются Изолировать нельзя контролировать: споры о пожизненном сроке для педофилов продолжаются 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31817



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Невероятные приключения итальянцев в России": 20 интересных фактов
1
78
"Невероятные приключения итальянцев в России": 20 интересных фактов
В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русского водителя
1
187
В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русского водителя
Набирающие популярность в сообществах
Вы видели цветных «Девчат»? Нет?
0
18
Вы видели цветных «Девчат»? Нет?
Зеркало и младенец
0
11
Зеркало и младенец
Додумалась же до такого, или все ради комфорта (4 фото)
Додумалась же до такого, или все ради комфорта (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В свете последних событий
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#картинки#подборка#Приколы#кино#автомир#Украина#кот
#Юмор#ватермарк#Россия#дтп#интересное#аварии#история#в мире#СССР#комментарии
#прикол#животные#люди#Ynews#автомобили#забавно#авто аварии#дети#природа#пекин

На что жалуетесь?

Вернуться