13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу

Учителя школы и друзья семьи рассказали о мальчике Матвее. Он втайне кормил девочку, менял подгузники и подмывал, пока матери не было дома.

— Подросток сам вычитал в Интернете, чем кормят грудничков. Давал ей смеси, выдавливал их из шприца. А потом стал кормить печеньем и хлебом, размоченным в молоке, — цитирует знакомую семьи "Московский комсомолец".

Все полгода он думал, что та самая живая кукла Полина — это ребёнок знакомых матери. По крайней мере, в этом убеждала его мать. О том, что малышка из шкафа — его сестра, он узнал от полицейских. Эта новость оказалась для мальчика настоящим шоком.





Мальчик учится неплохо, добрый и отзывчивый. Одноклассники его любят, но вот старшеклассники его травят.

— Может быть, стоит подростка на год или пока не утихнет вся эта история перевести на надомное обучение или экстернат. Коллективное воспитание сейчас идёт ему не на пользу. Мальчика надо пока изолировать, — предложил врач-психотерапевт Сергей Локтионов.