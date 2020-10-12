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13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу

13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу (5 фото)

Автор:
12 октября 2020 13:16
Сообщество : Истории
Метки: Капинск   девочка из шкафа   дети   интересное   мать   ребёнок   фото   
3971
5

Старший брат малышке, которую мать держала в шкафу, спас свою сестру от голодной смерти. Девочка обязана своей жизнью подростку, который в интернете искал информацию, чем кормить грудничков и кормил её смесью из шприца.

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Метки: Капинск   девочка из шкафа   дети   интересное   мать   ребёнок   фото   
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27  комментариев
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9k
Евгений 2 часа назад
Из пацана конечно человек вырастет - уважение. У меня вопрос - а где были ювеналы, врачи - ребёнка же должны показывать врачам, первым месяц они вообще по домам ходят. Почему никого не интересовало, где третий ребёнок?
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28k
Alex 3 минуты назад
Пиз*ц, дикость какая-то. Мамашу расстрелять нахрен.
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518
Дмитрий Круглов 22 минуты назад
Она полгода не кормила ребенка с целью уморить голодом, а ребенок не умирал, и ей это не показалось подозрительным? Сын полгода кого-то кормил и видел страдания, но ему это тоже не показалось подозрительным? И за полгода он никому не рассказал - "прикиньте пацаны, что у меня в шкафу есть!?" Послеродовая депрессия может длится до года и быть причиной убийства ребенка или суицида матери. Хорошо, что этого не произошло, значит можно все исправить. Только исправлять должны психиатры, а не блогеры. А тем, то не понимает, что это такое, лучше молчать, чтобы умнее казаться.
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3k
Юра Гагарин Час назад
молодец пацан, прям до слёз
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5k
Николай Час назад
Вот еще одна сторона вопроса что отца так же необходимо обязывать быть родителем, куда бы он не сбежал, ну и конечно ювеналке тщательней смотреть за детьми.
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15k
Андрей Иванов Николай Час назад
Говно вопрос. Всех детей, родившихся в браке, записывать на отца. При разводе - дети его автоматом. Но если он откажется - тогда алименты (и только тогда). И никаких "мать права"
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45
Kashelj83 Андрей Иванов 49 минут назад
Добавь ДНК экспертизу в обязательном порядке, а то они тебе поназаписывают.
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8k
Нихуахуа Николай 46 минут назад
А вдруг она не знает, кто отец? И такое бывает.
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5k
Николай Нихуахуа 49 секунд назад
А вот когда она не знает кто, то это точно её...
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1k
SSD Час назад
Маленький БОЛЬШОЙ человек...
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345
Rabie Liz Час назад
Мальчик - молодец, но только надо было хоть кому-нибудь из взрослых сказать, что у них ребенок в шкафу за которым никто не следит кроме него. А мамаша на лицо [мат]а нутая сразу видно.
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15k
Lynx 2 часа назад
Пацан истый партизан - полгода кормил и ни словом не обмолвился ни с друганами, ни в сети.
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1k
Outcast 2 часа назад
13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу
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8k
ДядяТоля 2 часа назад
какая мамаша мразь!
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4k
vitenok 2 часа назад
А что не пишут, что от неё ушёл муж, когда она была беременной, и мысль, как прокормить трёх детей, у неё стала навязчивой на последних месяцах беременности? Крыша поехала у женщины. У меня жена, когда вторым была беременна, тоже изводила меня подозрениями, что я уйду, и как она с двоими детьми справляться одна будет. Пацан красава, настоящим мужиком растёт.
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15k
Андрей Иванов vitenok Час назад
Боишься остаться одна с кучей ртов - не рожай. Думать надо до, а не после
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8k
Максим Андрей Иванов 46 минут назад
Не давай)
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4k
vitenok Андрей Иванов 37 минут назад
Зря твоя мамаша не подумала.
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15k
Андрей Иванов vitenok Полчаса назад
Моя то как раз думала, а вот твоя даже на гондонах сэкономила.
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13k
Габит Калыков vitenok Полчаса назад
Могла бы в роддоме отказаться от ребенка.
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904
Алексей 2 часа назад
К сожалению, это может случиться с каждым. Ни с того, ни с сего в один прекрасный момент в голове что-то перемкнет и нормальный адекватный человек, про которого окружающие не могут сказать ничего плохого, уезжает в дурку.
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