13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу

Старший брат малышке, которую мать держала в шкафу, спас свою сестру от голодной смерти. Девочка обязана своей жизнью подростку, который в интернете искал информацию, чем кормить грудничков и кормил её смесью из шприца.
Подробности жизни 6-месячной малышки из Карпинска, которую мать прятала ото всех к шкафу и морила голодом, постепенно становятся известными. Как выяснилось, малышку спас её старший 13-летний брат, который кормил сестрёнку в шкафу втайне от матери. Та наоборот ждала, пока младшая дочь скончается от голода.
Учителя школы и друзья семьи рассказали о мальчике Матвее. Он втайне кормил девочку, менял подгузники и подмывал, пока матери не было дома.
— Подросток сам вычитал в Интернете, чем кормят грудничков. Давал ей смеси, выдавливал их из шприца. А потом стал кормить печеньем и хлебом, размоченным в молоке, — цитирует знакомую семьи "Московский комсомолец".
Все полгода он думал, что та самая живая кукла Полина — это ребёнок знакомых матери. По крайней мере, в этом убеждала его мать. О том, что малышка из шкафа — его сестра, он узнал от полицейских. Эта новость оказалась для мальчика настоящим шоком.
Мальчик учится неплохо, добрый и отзывчивый. Одноклассники его любят, но вот старшеклассники его травят.
— Может быть, стоит подростка на год или пока не утихнет вся эта история перевести на надомное обучение или экстернат. Коллективное воспитание сейчас идёт ему не на пользу. Мальчика надо пока изолировать, — предложил врач-психотерапевт Сергей Локтионов.
Однако, про мать Юлию тоже никто ничего плохого сказать не может.
— Она всегда ходила на родительские собрания, сдавала деньги на общественные нужды, интересовалась успеваемостью сына. Безучастной ее назвать никак было нельзя, — рассказывает одна из родительниц. — Неадекватной она не выглядела. А что там у человека в голове — разве поймешь?
Юлия помещена в психиатрическую клинику, а старшие дети находится у бабушки. 6-месячная малышка из шкафа по имени Полина была перевезена в больницу, где чувствует себя хорошо.
В городе Карпинске Свердловской области подруги пришли к своей приятельнице, чтобы за бутылочкой вина обсудить последние новости. Случайно женщины обнаружили в шкафу полугодовалую малышку, которую мать спрятала в шкаф и морила голодом. Без боли на это смотреть просто невозможно...
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