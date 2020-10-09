Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу

В городе Карпинске Свердловской области подруги пришли к своей приятельнице, чтобы за бутылочкой вина обсудить последние новости. Случайно женщины обнаружили в шкафу полугодовалую малышку, которую мать спрятала в шкаф и морила голодом. Без боли на это смотреть просто невозможно...
В городе Карпинске Свердловской области мать родила девочку дома и никому об этом не сказала. Своим знакомым женщина соврала, что ребёнок умер. На самом деле у неё родилась здоровая малышка, которая пол года своей жизни провела в шкафу. Самое страшное, что в семье есть ещё дети.
Трёхлетняя дочь нерадивой матери даже в садике рассказывала, что у неё появилась кукла "как живая". 13-летний брат малышки тайком подкармливал её и только благодаря ему она выжила.
Мальчик даже говорил знакомым, что у них дома живёт "ляля Катя", но все думали, что речь идёт о кукле.
Сама мать держала девочку в дальней комнате, а гостям говорила: "Кукла, наверное, сама по себе опять плачет", когда они слышали плач.
Внимание! Шокирующие кадры!
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Может быть никто бы так и не узнал о девочке, если бы подруги матери случайно не нашли ребёнка в шкафу.
Женщины тут же вызвали полицию. Правоохранителям женщина пыталась объяснить, что девочка не живёт в шкафу. Мать спрятала ребёнка только на время, пока не ушли гости. Малышку увезли в больнице, где врачи диагностировали гипотрофию третьей степени и сообщили, что имеются подозрения на ряд других заболеваний.
В беседе с каналом "360" соседи рассказали, что женщина возможно сошла с ума после развода с мужем.
— Моё мнение, что с его стороны давление произошло, она и поделиться ни с кем не могла... Мне её жалко. То, как она смогла поступить... Видимо, просто тронулась умом. С виду, может, и незаметно это, — объяснил сосед.
Сейчас женщина находится в психдиспансере, в отношении её возбуждено уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей. Старшие дети были отправлены к бабушке, которая даже не подозревала о наличии младшей внучки.
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Интересно, во сколько лет ее в детдоме распечатают, в 5 или в 12?
Ювеналка опять буйствует.
В здоровом обществе такого дерьма быть не должно.
остаётся только догадываться сколько ещё удивительного и страшного можно найти в их шкафах..
Выжила не благодаря, но вопреки.
Есть, видать, какое-то у неё предназначение в жизни.
оформят опекунство на бабушку - будут капать денежки. папаню обяжут алименты платить.
психические везде есть.
говъноеды походу умом тронулись накапывая треш и выклавдывая на фишки.
А сколько добрых, верных, любимых женщин мечтают о ребенке... страдают, лечатся, но природа не дает им детей... Вот где справедливость, скажите?