Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу

В городе Карпинске Свердловской области мать родила девочку дома и никому об этом не сказала. Своим знакомым женщина соврала, что ребёнок умер. На самом деле у неё родилась здоровая малышка, которая пол года своей жизни провела в шкафу. Самое страшное, что в семье есть ещё дети.

Трёхлетняя дочь нерадивой матери даже в садике рассказывала, что у неё появилась кукла "как живая". 13-летний брат малышки тайком подкармливал её и только благодаря ему она выжила.

Мальчик даже говорил знакомым, что у них дома живёт "ляля Катя", но все думали, что речь идёт о кукле.

Сама мать держала девочку в дальней комнате, а гостям говорила: "Кукла, наверное, сама по себе опять плачет", когда они слышали плач.