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Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу

Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 15:21
Сообщество : Истории
Метки: 360подмосковье   дети   интересное   мать   морила голодом   ребёнок   урал   фото   
3163
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В городе Карпинске Свердловской области подруги пришли к своей приятельнице, чтобы за бутылочкой вина обсудить последние новости. Случайно женщины обнаружили в шкафу полугодовалую малышку, которую мать спрятала в шкаф и морила голодом. Без боли на это смотреть просто невозможно...

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Метки: 360подмосковье   дети   интересное   мать   морила голодом   ребёнок   урал   фото   
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43  комментария
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394
Аки Зи 3 часа назад
Странно, что 13-летний сын никому ничего не говорил кроме малопонятного "ляля Катя". Ребята в этом возрасте уже обычно довольно сознательные... Даже бабушке не рассказывал, непонятно
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844
Вероника Штейнман 10 минут назад
Сама знаю, старший брат это сила.
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844
Вероника Штейнман 19 минут назад
У меня три пацана, 16, 11, и 10. Дайте пожалуйста на 10 минут эту уродину. Девочек заберу, у нас им будет лучше.
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1k
Илья 39 минут назад
Жесть, мать тварь, слов нет, чтобы выразиться! А малышка, надеюсь, выздоровеет без серьезных осложнений для здоровья
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17k
gilgull 42 минуты назад
Зачем это на ФИШКАХ???
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−12
Вася с ложкой 45 минут назад
Не буду я этого смотреть .И комментировать тут ..тут много виноватых .
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8k
kirpal 52 минуты назад
Почти всех комментаторов поддерживаю, видео смотреть заб здел.
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4k
просто Дмитрий Час назад
Даже звери не способны на такое...
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68
vova old Час назад
т.е на вино. чтоб подруг приглашать деньги были?
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257
Центаврианин Час назад
Собственный Освенцим в отдельно взятой семье. Как вообще можно довести своё дитя до такого состояния? По мамаше однозначно дурка плачет.
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42k
SinigamiRuuk 2 часа назад
Почему всегда активно плодяться именно такие мрази?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−18
Князь Курбский 2 часа назад
Путинская Россия. Слава Путину! Очень приятно смотреть
Интересно, во сколько лет ее в детдоме распечатают, в 5 или в 12?
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15k
mooc Князь Курбский 2 часа назад
Ну тебя при рождении об асфальт точно
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4k
Olga Raudis Князь Курбский 2 часа назад
Желчью не захлебнись, придурок. Психопаты и сумасшедшие живут в любой стране мира и ты этому подтверждение.
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2k
Арт 2 часа назад
Пи*дарасина... На рудники с*ку, лет на 15, и матку ей вырезать, что б больше не рожала
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64k
Пётровыч 2 часа назад
Есть видео казни этой наркоманки?
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1k
Asisiay 3 часа назад
Надо на законодательном уровне ввести наказание, перед заключением проделывать всё тоже самое с самими мучителями, а потом уже в колонию...
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5k
mbr Asisiay Час назад
Вот к тебе и придут в первую очередь. Любой карательный механизм, это прежде всего инструмент борьбы с неугодными, а не способ решения проблемы.
Ювеналка опять буйствует.
В здоровом обществе такого дерьма быть не должно.
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9k
котегRUS 3 часа назад
и ведь таких скрытых психически больных людей очень много..
остаётся только догадываться сколько ещё удивительного и страшного можно найти в их шкафах..
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899
The mask 3 часа назад
У девчонки, как говорится, душа гвоздями к телу приколочена.
Выжила не благодаря, но вопреки.
Есть, видать, какое-то у неё предназначение в жизни.
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1k
Большой Ух The mask 43 минуты назад
И тебя вылечат.
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899
The mask Большой Ух 36 минут назад
Сын, зачем ты так про папу?
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2k
Fatima Habiba 3 часа назад
Башенка-то у бабёнки, явно подтекла
Бедные детки!
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892
akurys 3 часа назад
И ни кто не задумался, что этих детей отправили к БАБУШКЕ! А чем их бабушка будет кормить? На какие шиши?!!! Это вот такое решение проблемы? Отправили к бабушке.... мля...
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1k
Злой чебурек akurys Час назад
А куда их отправить? В дет. дом? Уж лучше с бабушкой поголодаю, чем в дет. доме жить.
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5k
mbr Злой чебурек Час назад
ну как куда, акурус наверное хочет их на запад, на органы или педерастам-педофилам отправить за денюжку.
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479
val akurys Полчаса назад
а почему вы решили, что кто-то голодает? 6-имесячного ребенка вообще грудью кормят чаще чем покупными смесями.
оформят опекунство на бабушку - будут капать денежки. папаню обяжут алименты платить.
психические везде есть.
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39k
Соломей 3 часа назад
Сайт хорошего настроения! БП!
говъноеды походу умом тронулись накапывая треш и выклавдывая на фишки.
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27k
LEPA Соломей 2 часа назад
Это жизнь.
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10k
P.F. 3 часа назад
Пистец, просто слов нет.
А сколько добрых, верных, любимых женщин мечтают о ребенке... страдают, лечатся, но природа не дает им детей... Вот где справедливость, скажите?
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