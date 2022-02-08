В Дзержинске беременная женщина с двухлетним ребёнком залезла в коллектор и там родила

Отец ребёнка сидел на трубах, пока его жена рожала в коллекторе. Он рассказал, что его вместе с женой и старшим ребёнком выгнали из дома.
В Нижегородской области беременная женщина залезла в коллектор вместе со своим двухлетним сыном Егором и там родила. Мать смогла вызвать экстренные службы. Когда медики приехали, женщина уже родила. Они вытащили из коллектора двухлетнего ребёнка, новорождённого и мать.
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Отец всё это время сидел на трубах. В полиции он рассказал, что их с женой и ребёнком выгнали из дома, сообщает Mash.
Женщину с новорождённым ребёнком доставили в перинатальный центр. Им оказали всю необходимую медпомощь. Состояние матери и ребенка стабильное. Об этом корреспонденту портала «Живем в Нижнем» рассказали в Дзержинском перинатальном центре.
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всё состояние . Скорее всего то что задница надвигается было известно за несколько месяцев , то есть баба залетала и решила рожать когда уже было понятно что звездец близко . Так какого хрена плодить нищиту и бомжей???
Этап 1 (до 1917-го года). На покосе под кустом родила, перепеленала, пошла дальше косить.
Этап 2 (с 1917-го до 1991-го). Забеременела, встала на учёт в женской консультации, обследовалась, ушла в декретный отпуск, а пришло время рожать - родила в чистом светлом роддоме под наблюдением врачей, недельку отдохнула и домой, опять в отпуск, встречать патронажную медсестру, да мужа на молочную кухню гонять.
Этап 3 (с 1991-го года). Залезла в теплотрассу, родила. перепеленала, вылезла и пошла дальше по помойкам рыскать.