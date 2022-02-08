В Дзержинске беременная женщина с двухлетним ребёнком залезла в коллектор и там родила

В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной

Женщина подумала, что у нее не беременность, а склероз

Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу

13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу

Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу

Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин