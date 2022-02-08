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В Дзержинске беременная женщина с двухлетним ребёнком залезла в коллектор и там родила

В Дзержинске беременная женщина с двухлетним ребёнком залезла в коллектор и там родила (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 11:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Дзержинск   беременная   видео   дети   интересное   роды   странности   фото   
1358
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Отец ребёнка сидел на трубах, пока его жена рожала в коллекторе. Он рассказал, что его вместе с женой и старшим ребёнком выгнали из дома.

В Нижегородской области беременная женщина залезла в коллектор вместе со своим двухлетним сыном Егором и там родила. Мать смогла вызвать экстренные службы. Когда медики приехали, женщина уже родила. Они вытащили из коллектора двухлетнего ребёнка, новорождённого и мать.

Отец всё это время сидел на трубах. В полиции он рассказал, что их с женой и ребёнком выгнали из дома, сообщает Mash.

Женщину с новорождённым ребёнком доставили в перинатальный центр. Им оказали всю необходимую медпомощь. Состояние матери и ребенка стабильное. Об этом корреспонденту портала «Живем в Нижнем» рассказали в Дзержинском перинатальном центре.

Источник:

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Метки: Дзержинск   беременная   видео   дети   интересное   роды   странности   фото   
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13k
aalexey3 Час назад
Кто выгнал? Из какого дома? Почему не пошли в больницу, а полезли в коллектор?..
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737
Serg Dex 3 минуты назад
Дичь какая-то, бомжих в роддом принимают без проблем, рожают правда в отдельных род залах тк не обследованы, их походу не из дома выгнали а с соседней теплотрассы.
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5k
пропеллер 5 минут назад
это то есть в такой ситуации женщину не принял бы роддом?зачем такое государство тогда...
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422
КАКАнгел 10 минут назад
Не думаю чтоб их выгнали за 1 день, Ну типа акции на бирже упали на 5 пунктов и муж потерял
всё состояние . Скорее всего то что задница надвигается было известно за несколько месяцев , то есть баба залетала и решила рожать когда уже было понятно что звездец близко . Так какого хрена плодить нищиту и бомжей???
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26
sasha Полчаса назад
и рожают и рожают, вообще ни о чем не думают
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9k
Vacony Полчаса назад
что за жесть ...
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1k
Мрачный Жнец 39 минут назад
Чтобы выгнали из дома это нужно ЗАСЛУЖИТЬ...
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93
S400 39 минут назад
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7k
Игорь 44 минуты назад
бред какой то
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6k
Максим 49 минут назад
Жаль, что не указали причину, по которой лишились жилья. Да и вызвать скорую можно не по конкретному адресу. То есть рожать могли во вполне хороших условиях родильного дома.
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2k
Роман Гамзалиев 49 минут назад
Какая то дичь ...
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6k
Борис Карабанов 51 минуту назад
Короче, вывод:
Этап 1 (до 1917-го года). На покосе под кустом родила, перепеленала, пошла дальше косить.
Этап 2 (с 1917-го до 1991-го). Забеременела, встала на учёт в женской консультации, обследовалась, ушла в декретный отпуск, а пришло время рожать - родила в чистом светлом роддоме под наблюдением врачей, недельку отдохнула и домой, опять в отпуск, встречать патронажную медсестру, да мужа на молочную кухню гонять.
Этап 3 (с 1991-го года). Залезла в теплотрассу, родила. перепеленала, вылезла и пошла дальше по помойкам рыскать.
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422
КАКАнгел dima423 5 минут назад
ой . да любая супоросная свиноматкуа поросится только ради денег, а потом орёт что она яжемать и ей все обязаны. если отменить материнский капитал и обязать платить налоги на высерков - сразу и поганых личинок станет меньше и эти мразоты перестанут орать в самолетах и в подъездах .
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−8
антиваксер 57 минут назад
суровая российская реальность
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2k
сеньор Леонсио Час назад
Явно рука кремля их туда загнала!
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3k
Дмитрий ! Час назад
Дичь.
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3k
Едондер пуп Час назад
Будущая профессия ребенка предопределена))
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61k
Опиум для народа Час назад
-"Отец всё это время сидел на трубах."-
Ссылка www.youtube.com
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10k
insaider Час назад
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