Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу

Все помнят душераздирающую историю Полины, которую мать держала в шкафу. Малышка выжила лишь благодаря старшему брату, который подкармливал сестру в тайне от горе-матери. Полина была спасена благодаря бдительности подружек мамашки, которые услышали из шкафа детский плач.
Время хороших новостей! Девочка Полина, которую нашли в шкафу, чувствует себя хорошо. Она набрала в весе (теперь девочка весит 5 400), улыбается, играет с игрушками и общается с сотрудниками больницы. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения региона Константин Шестаков в Facebook.
К счастью, история Полина закончилась хорошо. Девочка находится в больнице. После того как она наберёт в весе, её передадут в новую семью. Учитывая тот факт, что история "девочки из шкафа" облетела всю страну, с поиском родителей проблем не будет. Вот так 13-летний мальчик и подруги горе-матери спасли маленькую жизнь!
Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу
Источник:
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