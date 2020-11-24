Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу

К счастью, история Полина закончилась хорошо. Девочка находится в больнице. После того как она наберёт в весе, её передадут в новую семью. Учитывая тот факт, что история "девочки из шкафа" облетела всю страну, с поиском родителей проблем не будет. Вот так 13-летний мальчик и подруги горе-матери спасли маленькую жизнь!