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Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу

Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу (2 фото)

Автор:
24 ноября 2020 14:47
Сообщество : Истории
Метки: девочка из шкафа   дети   интересное   малышка   ребёнок   фото   хорошие новости   
2144
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Все помнят душераздирающую историю Полины, которую мать держала в шкафу. Малышка выжила лишь благодаря старшему брату, который подкармливал сестру в тайне от горе-матери. Полина была спасена благодаря бдительности подружек мамашки, которые услышали из шкафа детский плач.

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Метки: девочка из шкафа   дети   интересное   малышка   ребёнок   фото   хорошие новости   
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5  комментариев
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732
Олег 50 минут назад
Мамашу стерилизовали хоть?
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24k
Aqueronte 11 минут назад
Маму в дурку положили? Другого объяснения этому я не вижу.
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1k
zenon Полчаса назад
Одного понять не могу - почему её называют мать. Она родилка, мать - это та, которая выкормила и получила от детей внуков.
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Автор, зачем вставлять коментарии про то, о чем ты не имеешь никакого представления. Пытаешся умничать или лайки набирать? Что это за идиотизм? "После того как она наберёт в весе, её передадут в новую семью. Учитывая тот факт, что история "девочки из шкафа" облетела всю страну, с поиском родителей проблем не будет." Ну не имеешь ты даже базовых знаний и понятий, ну зачем это придумывать. С поиском родителей на любых девочек, даже больных - не просто нет проблем, как раз наоборот - очередь на усыновление в среднем на 4 года и больше, до 8. Мальчиков еще можно за год-два, а девочки - совсем "ах".
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