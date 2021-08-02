Как советские дети «примеряли» на себя взрослые профессии

Дети играют в магазин в детском саду, Ярославль, 1965 год.

Читали рассказы — детской литературы на «производственную» тему было достаточно. По возможности устраивали экскурсию на производство: в ателье, на завод, на хлебокомбинат. Затем оборудовали в игровой зоне групповой комнаты соответствующий уголок.

Роли распределяли или воспитатель, или сами дети. На первых порах вмешательство взрослого было необходимо: в любой игре есть свои правила. Сначала дети с удовольствием «ходили в магазин». Но по мере того, как все желающие побыли в роли продавца, игра сошла на нет.

Не было развития сюжета, объяснила жена. А без этого игра умирает.