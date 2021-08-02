Как советские дети «примеряли» на себя взрослые профессии

Уже в раннем возрасте ребят знакомили с разными профессиями. Начиналось все с разъяснений воспитателя и с собственных наблюдений малышей, конечно.
Дети играют в магазин в детском саду, Ярославль, 1965 год.
Читали рассказы — детской литературы на «производственную» тему было достаточно. По возможности устраивали экскурсию на производство: в ателье, на завод, на хлебокомбинат. Затем оборудовали в игровой зоне групповой комнаты соответствующий уголок.
Роли распределяли или воспитатель, или сами дети. На первых порах вмешательство взрослого было необходимо: в любой игре есть свои правила. Сначала дети с удовольствием «ходили в магазин». Но по мере того, как все желающие побыли в роли продавца, игра сошла на нет.
Не было развития сюжета, объяснила жена. А без этого игра умирает.
Дети играют в больницу, детский сад г. Омск, 1969 год.
После чтения «Айболита» обычно организовывали игру в «Больницу». То, что доктор Айболит был, по сути, ветеринаром, ребят не смущало. «Лечили» и кукол, и зверей, и маму и папой.
Жена вспомнила, что оборудовать уголок для «больницы» не сразу получилось: не было нужного оборудования. Халаты и шапочки шили родители, стетоскопы и шпатели были самодельные. «Таблетки» не делали: заигравшись, «пациент» мог проглотить бутафорию.
«Будущие строители», автор снимка Всеволод Тарасевич. Архангельская обл., 1965 год.
Организованные ролевые игры всегда уступали спонтанным дворовым. Так получалось потому, что самостоятельно, без подсказки малыши повторяют то, что видят каждый день, с чем хорошо знакомы. Заметили стройку за соседним забором — и уже сами строят дом.
Дочки-матери.
«Дочки-матери» — пожалуй, самая распространенная игра у советских девочек. Сейчас малышки охотно играют и с машинками, и с солдатиками: веяние времени. Меняются ориентиры в обществе — меняются детские увлечения.
На детской площадке возле дома на проспекте «9-й Пятилетки» г. Чебоксары, 1973 год.
В детских садах проводились беседы о правилах дорожного движения. А, чтобы закрепить изученное, играли в «Регулировщика».
Как правило, мальчикам быстро надоедало стоять на одном месте, когда рядом друзья гоняли на машинках, и перекресток оставался без постового.
Дети играют в доктора, детский сад г. Кишинев, 1985 год. Автор снимка Георгий Розов.
Когда интерес к игре угасал, ее убирали из групповой комнаты. А через некоторое время реквизит опять вносили. И дети снова с удовольствием принимались за подзабытое занятие.
Однажды малыши подготовительной группы сделали кукле «операцию». В коллектив пришла новенькая девочка, ее мама работала хирургом. Жена рассказывала, что целый час вся группа была занята: «хирург» и его бригада, «медсестры», «санитары» — все были при деле.
Дождливый вечер пролетел незаметно. Дети не хотели расходиться по домам. Но потом к хирургии интерес пропал, и это закономерно. Дети прекрасно понимают разницу между реальной жизнью и игрой и стремятся исследовать новые горизонты.
Друзья, какая из этих игр, по вашему мнению, архаична и неуместна в воспитании современных детей?
Источник:
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