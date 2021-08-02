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Как советские дети «примеряли» на себя взрослые профессии

Как советские дети «примеряли» на себя взрослые профессии (6 фото)

Автор:
02 августа 2021 10:46
Сообщество : Жизнь
Метки: СССР   дети   детский сад   жизнь   интересно   профессия   факты   фото   
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Уже в раннем возрасте ребят знакомили с разными профессиями. Начиналось все с разъяснений воспитателя и с собственных наблюдений малышей, конечно.

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Метки: СССР   дети   детский сад   жизнь   интересно   профессия   факты   фото   
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Борис Карабанов Полчаса назад
Сейчас нет смысла что-то примерять. В малых городах профессиональная ориентация одна - касса в "Пятёрочке" или "Магните".
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