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"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной

"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной (18 фото)

Автор:
15 февраля 2022 15:50
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Украина   Юмор   вторжение   политика   реакция соцсетей   твиттер   
3542
18
Согласно информации, распространяемой различными источниками, Россия начнет вторжение в Украину в среду, 16 февраля. Ранее говорили о дате 15 февраля, но пока все тихо. Тем временем, в социальных сетях накопилось огромное количество различных мнений и шуток, которыми мы решили поделиться с вами.
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Метки: Россия   Украина   Юмор   вторжение   политика   реакция соцсетей   твиттер   
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4k
Mowgley Час назад
С 16:00 до 18:00 казнь упырей добавить бы

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−46
Карл Такойто 2 минуты назад
Если не будет провокаций то вторжений конечно не будет. Другое дело что это так или иначе политический провал для РФ,тут же как-Путин согнал войска перед переговорами о нерасширении НАТО,думал поиграть мускулами и побряцать оружием станет хорошим аргументом в переговорах,но не прокатило,во первых никто не испугался,а во вторых запад проявил очень слаженную позицию по этому вопросу нагнетая ситуацию и как бы подначивая его ,,Мол давай вперёд нападай,,)) Ну а он то нападать изначально не собирался,это был блеф чтобы напугать,и раньше такое прокатывало в переговорах-но очевидно больше не прокатит. Сейчас отведёт войска и всё затихнет,чем всему миру подаст сигнал что ,, маневры и угрозы,, РФ это не более чем понты, соответственно последний козырь в любых переговорах с западом будет утерян. Они уже это поняли,поэтому продолжат общаться с Россией исключительно с точки зрения ультиматумов. В итоге все эти маневры которые стоили и бюджету кучу денег-столько техники перебрасывали со всей страны, и экономике рынок РФ полихорадило неплохо на волне нагнетания, всё это оказалось зря и обернулось в итоге потерей лица на мировой арене. Как всегда всех переиграл
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27k
lem02 4 минуты назад
Смеяться над возможной войной? Нет уж увольте, это без меня.
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13k
Broser 4 минуты назад
В прифронтовой зоне как-то не до смеха.
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5k
Dictator 14 минут назад
Все так. Главное - чтоб флаги не перепутали и повесили российские!
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2k
Кто я! а кто ты такой? 15 минут назад
факт один почему это еще не произошло:
1. США произносит "дату вторжения" допустим 16 февраля, а в России такие "оба... отгадали, переносим на другой день", и так будет продолжаться пока не ошибутся датой и те со спокойной душой будут "О! не отгадали, заводим моторы!"
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17k
Эрик 39 минут назад
Это реакция подзаборного пригожинского кремлеблевотного гавнища, генетических отбросов общества.
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30k
Альтист Данилов 41 минуту назад
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3k
Сергей Сергеев 46 минут назад
Нельзя. Праздник каждый день - сопьются.
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9k
antonium 57 минут назад
В антифишки эту хрень!!!
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4k
Вадим Игнатьев Час назад
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4k
Mowgley Час назад
То это хайли лайкли День взятия Бастилии, который 14 июля

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43k
Элек Мек Час назад
Ссылка www.youtube.com
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35k
Нанук Паналык Час назад
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Richard

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