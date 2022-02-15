"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной

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Согласно информации, распространяемой различными источниками, Россия начнет вторжение в Украину в среду, 16 февраля. Ранее говорили о дате 15 февраля, но пока все тихо. Тем временем, в социальных сетях накопилось огромное количество различных мнений и шуток, которыми мы решили поделиться с вами.
1. Есть мнение, что на западе уже все давно решили, но русским забыли передать четкую инструкцию
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5. По этому поводу шутят даже на федеральных каналах
На Первом канале уже шутят про «Вторжение» в Украину и предлагают перенести войну на 700 лет. Может, и правда?— Муратов Жомарт Хайдарович (@S8gy2AEgVRHyS2Q) February 15, 2022
@kstati_p pic.twitter.com/P14tw39b4G
9. В соцсетях появилась точная дата и время вторжения. Не пропустите! P.S. Да, троллинга здесь хоть отбавляй
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1. США произносит "дату вторжения" допустим 16 февраля, а в России такие "оба... отгадали, переносим на другой день", и так будет продолжаться пока не ошибутся датой и те со спокойной душой будут "О! не отгадали, заводим моторы!"