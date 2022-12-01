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"У нас нет света, а трамваи ходят!": киевляне перекрыли дорогу из-за отключения электроэнергии

"У нас нет света, а трамваи ходят!": киевляне перекрыли дорогу из-за отключения электроэнергии

Автор:
01 декабря 2022 08:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: НЕТ СВЕТА   акция протеста   видео   киев   отключение электричества   политика   трамвай   электроэнергия   
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Разъяренные отсутствием света жители украинской столицы блокировали трамвайные пути, требуя возвращения в дома электроэнергии.

Акция протеста произошла в жилом массиве Отрадный в Соломенском районе Киева. На видеокамеры попал инцидент, в котором люди перекрыли дорогу трамваю по бульвару Вацлава Гавела.

Как именно им могло помочь это действие, не ясно, но очевидно, что это поступок отчаяния.


Пассажир, сидящий в трамвае, советует водителю "давить их сильнее" - дескать, тогда демонстранты разойдутся. Уровень эмпатии к соотечественникам - 100%!


В действиях киевлян попытались найти логику:


А ведь еще Кличко предупреждал!

Ранее на похожие акции протеста выходили в Одессе - город так же часто остается без света, как и украинская столица. Сообщалось, что в Киеве начнут подавать свет по два-три часа в день - в холдинге ДТЭК объяснили, что таким образом выполняют требование «Укрэнерго» о снижении 60 процентов мощностей потребления электроэнергии.

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Метки: НЕТ СВЕТА   акция протеста   видео   киев   отключение электричества   политика   трамвай   электроэнергия   
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12  комментариев
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16k
сеньор Леонсио 37 минут назад
Ничего страшного,осталось 2-3 года попрыгать в темноте,и
всё наладится само собой!
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1k
Dimon 37 секунд назад
Я надеюсь, что прилёты по инфраструктуре ещё запланированы не раз! Россия вперёд!
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6k
Джейсон Вурхиз 3 минуты назад
Правильно. И трамваи не должны ходить)
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14k
Alex 3 минуты назад
А это сейчас что, не работает? Или не пробовали? Ну так вперед, хохолики!
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12k
Karelian 3 минуты назад
Почему на весь чат только одно хохлятское слово?
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23k
Добрый Алабай 4 минуты назад
Почему они не призывают киевскую жидофашистскую банду к прекращению войны? Если их устраивает война, то должно устраивать и отсутствие электричества, воды и канализации.
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7k
Slowly 12 минут назад
А надо просто им к какой-нибудь марке подойти, сфоткаться - и всё пройдёт.
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4k
Frank Borman 13 минут назад
Бандера приде - свет принесе!
Кто не ходит пешком - тот москаль!
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1k
taxcop 15 минут назад
Скачите дальше, хохломрази
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1k
Ksenia2 15 минут назад
А если попрыгать, свет появится?
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3k
Radugananebe 17 минут назад
Просто непонятно. Ну вот перестали бы ходить трамваи - кому от этого легче? Или там думают, что это Кличко-самодур решил выключить рубильник?
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1k
Faithless Полчаса назад
Они бы еще у Зеленского спросили, почему он тратит драгоценную электроэнергию на съемки своих пранков.
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