"У нас нет света, а трамваи ходят!": киевляне перекрыли дорогу из-за отключения электроэнергии

Разъяренные отсутствием света жители украинской столицы блокировали трамвайные пути, требуя возвращения в дома электроэнергии.
Акция протеста произошла в жилом массиве Отрадный в Соломенском районе Киева. На видеокамеры попал инцидент, в котором люди перекрыли дорогу трамваю по бульвару Вацлава Гавела.
Как именно им могло помочь это действие, не ясно, но очевидно, что это поступок отчаяния.
Пассажир, сидящий в трамвае, советует водителю "давить их сильнее" - дескать, тогда демонстранты разойдутся. Уровень эмпатии к соотечественникам - 100%!
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В действиях киевлян попытались найти логику:
А ведь еще Кличко предупреждал!
Ранее на похожие акции протеста выходили в Одессе - город так же часто остается без света, как и украинская столица. Сообщалось, что в Киеве начнут подавать свет по два-три часа в день - в холдинге ДТЭК объяснили, что таким образом выполняют требование «Укрэнерго» о снижении 60 процентов мощностей потребления электроэнергии.
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всё наладится само собой!
Кто не ходит пешком - тот москаль!