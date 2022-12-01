"У нас нет света, а трамваи ходят!": киевляне перекрыли дорогу из-за отключения электроэнергии

Акция протеста произошла в жилом массиве Отрадный в Соломенском районе Киева. На видеокамеры попал инцидент, в котором люди перекрыли дорогу трамваю по бульвару Вацлава Гавела.

Как именно им могло помочь это действие, не ясно, но очевидно, что это поступок отчаяния.