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УЕФА проведет дисциплинарное расследование поведения украинских болельщиков на матче по мини-футболу

УЕФА проведет дисциплинарное расследование поведения украинских болельщиков на матче по мини-футболу (3 фото)

Автор:
09 февраля 2022 08:04
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   uefa   Болельщики   видео   дисциплинарное расследование   неспортивное поведение   политика   фанаты   
1810
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Болельщики из Незалежной, видимо, перепутали стадион с майданом и показали себя во всей красе.

Во время матча ЧЕ по футзалу, который прошел 4 февраля в Нидерландах украинские болельщики вели себя неподобающим образом. Они скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные речевки, а кое-какие кричалки даже содержали призывы к убийству. РФС потребовал разобраться и УЕФА начала расследование.


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По регламенту турнира за поведение болельщиков несут ответственность национальные ассоциации. Они же отвечают за любые ситуации, связанные с игроками и официальными лицами, поэтому РФС не стал оставлять этот инцидент безответным и направил обращение в УЕФА.



Встреча же украинской и российской команд несмотря на агрессивную поддержку болельщиков Незалежной закончилась победой спортсменов из РФ.


В соцсетях, кстати, уверены, что даже дисциплинарное взыскание в этой ситуации не поможет.


А еще пользователи подметили, что "начать - не значит провести", и расследование против украинских болельщиков может так ничем и не закончиться. По крайней мере, страницу с сообщением об инициации дела на сайте УЕФА уже почему-то убрали.

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Метки: Ynews   uefa   Болельщики   видео   дисциплинарное расследование   неспортивное поведение   политика   фанаты   
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17  комментариев
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1k
Петр Бирюков 2 часа назад
Хохлы до уровня обезьян за 8 лет деградировали.И по моему им это нисколько не мешает)))
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43k
Элек Мек 20 минут назад
Если рождён м.у.д.а.к.о.м никакой разницы в поведении не будет,будь это стадион или майдан.
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3k
Слава Андреев Полчаса назад
как начали разбирательство, так и закончат. Они только против России рвут жопу, что бы выслужиться перед Сша .
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30k
Fat Lynx Полчаса назад
И что они сделают? Осудят сей перфоманс? Сделают последнее китайское предупреждение?
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−55
Племянник Путина Полчаса назад
что тут расследовать? Это фашисты, а фашистов в европе осуждать не принято...
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11k
Alex Полчаса назад
Эуропэйцы... Бл@!
Послушай, человеческий детёныш, сказал медведь Балу, я учил тебя Закону Джунглей, но у бандерлогов нет Закона. Бандерлоги отверженные. У них нет собственного наречия, они пользуются украденными словами. У них не наши обычаи. У них нет памяти. Они уверяют, что они великий народ, но падает орех, и они всё забывают об этом. Бандерлогов много, они злы, грязны, не имеют стыда, и если у них есть какое-либо желание, то именно стремление, чтобы в джунглях их заметили. Они всё собираются избрать себе вожака, составить собственные законы, придумать обычаи, но никогда не выполняют задуманного. Мы не пьём там, где пьют бандерлоги, не двигаемся по их дорогам, не охотимся там, где они, не умираем там, где умирают бандерлоги.
Киплинг...
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1k
Сергей 45 минут назад
Хохол-это диагноз.
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6k
mr.Poher 47 минут назад
Ничего они не путали, страну населяют шариковы и климы чугункины. Что с них взять...
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4k
Запускайте Берлагу! 55 минут назад
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12k
Голос Вселенной Час назад
УЕФА проводит расследование: они уже выслали письмо в США с вопросами "Ну что, можно мы их накажем? Или ничего страшного, вы сами им велели?"...
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434
Faithless Час назад
Куда подевались комментаторы, которые любят про Путина и Россию скабрёзные речи толкать?
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39k
Alex Час назад
Хохлы и тут в котел попали
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8k
КОСТЯН Час назад
Эти только и могут, что скакать и орать всякую херню... А что им еще остается
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890
Сергей Викторович 2 часа назад
Животные
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2k
Fara Zolkin 2 часа назад
Когда в мозгах у людей нет ничего, то к сожалению не прибавится... опять де не все люди, которые живут в Украине, такое быдло, как на видео...
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