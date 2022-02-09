Болельщики из Незалежной, видимо, перепутали стадион с майданом и показали себя во всей красе.
Во время матча ЧЕ по футзалу, который прошел 4 февраля в Нидерландах украинские болельщики вели себя неподобающим образом. Они скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные речевки, а кое-какие кричалки даже содержали призывы к убийству. РФС потребовал разобраться и УЕФА начала расследование.
По регламенту турнира за поведение болельщиков несут ответственность национальные ассоциации. Они же отвечают за любые ситуации, связанные с игроками и официальными лицами, поэтому РФС не стал оставлять этот инцидент безответным и направил обращение в УЕФА.
Встреча же украинской и российской команд несмотря на агрессивную поддержку болельщиков Незалежной закончилась победой спортсменов из РФ.
В соцсетях, кстати, уверены, что даже дисциплинарное взыскание в этой ситуации не поможет.
А еще пользователи подметили, что "начать - не значит провести", и расследование против украинских болельщиков может так ничем и не закончиться. По крайней мере, страницу с сообщением об инициации дела на сайте УЕФА уже почему-то убрали.
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Послушай, человеческий детёныш, сказал медведь Балу, я учил тебя Закону Джунглей, но у бандерлогов нет Закона. Бандерлоги отверженные. У них нет собственного наречия, они пользуются украденными словами. У них не наши обычаи. У них нет памяти. Они уверяют, что они великий народ, но падает орех, и они всё забывают об этом. Бандерлогов много, они злы, грязны, не имеют стыда, и если у них есть какое-либо желание, то именно стремление, чтобы в джунглях их заметили. Они всё собираются избрать себе вожака, составить собственные законы, придумать обычаи, но никогда не выполняют задуманного. Мы не пьём там, где пьют бандерлоги, не двигаемся по их дорогам, не охотимся там, где они, не умираем там, где умирают бандерлоги.
Киплинг...