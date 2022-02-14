Напавшего на престарелую чеченку единоросса хотят исключить из партии

Во время телефонной беседы Закускин пожаловался, что ему поступает огромное количество угроз, Делимханов на это ответил, что не может контролировать всех чеченцев, и угрозы расправой, предположил он, возможно, прекратятся, как только он извиниться перед бабушкой. Не прекратились. Закускину пришлось писать заявление в полицию и съезжать из квартиры, поскольку он опасается за свою жизнь.

С жизнью, даст Аллах, у него всё будет хорошо, а вот с политической карьерой придётся расстаться. Сейчас чеченские правозащитники не покладая рук добиваются исключения Закускина из партии "Единая Россия".

В документе от независимых депутатов есть интересная формулировка - "подобный информационный фон" вокруг Закускина несовместим с должностью главы муниципального округа. С этим трудно не согласиться. Но возникает вопрос, почему с такими же формулировками не исключили из партии заместителя председателя правительства Чеченской республики Делимханова ещё в 2013 году, когда в Госдуме он избил единоросса Алексея Журавлёва, и в ходе потасовки выронил золотой пистолет, который, по правилам, у него должны были изъять ещё на подходе к зданию. Про его недавние высказывания об отрезании голов семье бывшего чеченского судьи тоже все успешно забыли.