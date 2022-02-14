Напавшего на престарелую чеченку единоросса хотят исключить из партии

Извинения депутату не помогли. Группа независимых депутатов планирует досрочно снять Закускина с занимаемой должности.
История с пострадавшей от рук депутата 69-летней чеченкой получила неприятное, но весьма предсказуемое продолжение. Главу Мещанского муниципального округа Москвы единоросса Александра Закускина планирует досрочно снять с занимаемой должности некая группа "независимых" депутатов.
Напомним, 10 февраля проезжая по Проспекту Мира, Закускин увидел пенсионерку, нелегально торговавшую колбасой у стен мечети. Депутат не единожды делал престарелой женщине замечания, терпение у него кончилось и на этот раз решил действовать радикально: раскидал её коробки, пригрозил депортацией обратно в Чечню и брызнул в лицо из газового баллончика. По словам пострадавшей, никакой причины так поступать у депутата не было - она ему слова поперёк не сказала. Затем божий одуванчик обратился в чеченскую диаспору. И тут началось интересное.
Истинную причину, заставившую депутата совершить, без сомнения, гнусный поступок (мог бы вызвать полицию) мы никогда не узнаем - версию Закускина никто слушать не стал. Весть о невинно пострадавшей чеченской бабушке быстро долетела до уважаемого Рамзана Ахматовича, и он поручил своему ближайшему соратнику и
головорезу единороссу Адаму Делимханову провести с зарвавшимся депутатом телефонный разговор. В ходе беседы Делимханов назвал Закускина уродом и вынудил извиниться перед пострадавшей женщиной - но в целом, как подчёркивают некоторые СМИ, был очень вежлив.
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Во время телефонной беседы Закускин пожаловался, что ему поступает огромное количество угроз, Делимханов на это ответил, что не может контролировать всех чеченцев, и угрозы расправой, предположил он, возможно, прекратятся, как только он извиниться перед бабушкой. Не прекратились. Закускину пришлось писать заявление в полицию и съезжать из квартиры, поскольку он опасается за свою жизнь.
С жизнью, даст Аллах, у него всё будет хорошо, а вот с политической карьерой придётся расстаться. Сейчас чеченские правозащитники не покладая рук добиваются исключения Закускина из партии "Единая Россия".
В документе от независимых депутатов есть интересная формулировка - "подобный информационный фон" вокруг Закускина несовместим с должностью главы муниципального округа. С этим трудно не согласиться. Но возникает вопрос, почему с такими же формулировками не исключили из партии заместителя председателя правительства Чеченской республики Делимханова ещё в 2013 году, когда в Госдуме он избил единоросса Алексея Журавлёва, и в ходе потасовки выронил золотой пистолет, который, по правилам, у него должны были изъять ещё на подходе к зданию. Про его недавние высказывания об отрезании голов семье бывшего чеченского судьи тоже все успешно забыли.
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Во вторых кадырка и компания с каждым днем наглеют все больше и больше и я даже не знаю что будет дальше если их не остановить.
А в третих кто мешает русским заступится за депутата? Ведь русских больше.
И не надо кивать - " а вот ХХХ тоже хорош ..." . Всегда найдётся кто-то похуже и натворивший поболее. Так и чего теперь ?
Представьте что русские бабуси в Чечне вышли торговать возле православного храма. Во-первых сомневаюсь что там церкви есть, во-вторых бабусям бы сразу головы отрезали...
Такого чмошника реально надо исключать и выкидывать отовсюду.