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Напавшего на престарелую чеченку единоросса хотят исключить из партии

Напавшего на престарелую чеченку единоросса хотят исключить из партии (2 фото + 2 видео)

Автор:
14 февраля 2022 13:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Адам Делимханов   Александр Закускин   видео   депутат   единая россия   нападение   политика   
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Извинения депутату не помогли. Группа независимых депутатов планирует досрочно снять Закускина с занимаемой должности.

История с пострадавшей от рук депутата 69-летней чеченкой получила неприятное, но весьма предсказуемое продолжение. Главу Мещанского муниципального округа Москвы единоросса Александра Закускина планирует досрочно снять с занимаемой должности некая группа "независимых" депутатов.

Напомним, 10 февраля проезжая по Проспекту Мира, Закускин увидел пенсионерку, нелегально торговавшую колбасой у стен мечети. Депутат не единожды делал престарелой женщине замечания, терпение у него кончилось и на этот раз решил действовать радикально: раскидал её коробки, пригрозил депортацией обратно в Чечню и брызнул в лицо из газового баллончика. По словам пострадавшей, никакой причины так поступать у депутата не было - она ему слова поперёк не сказала. Затем божий одуванчик обратился в чеченскую диаспору. И тут началось интересное.


Истинную причину, заставившую депутата совершить, без сомнения, гнусный поступок (мог бы вызвать полицию) мы никогда не узнаем - версию Закускина никто слушать не стал. Весть о невинно пострадавшей чеченской бабушке быстро долетела до уважаемого Рамзана Ахматовича, и он поручил своему ближайшему соратнику и головорезу единороссу Адаму Делимханову провести с зарвавшимся депутатом телефонный разговор. В ходе беседы Делимханов назвал Закускина уродом и вынудил извиниться перед пострадавшей женщиной - но в целом, как подчёркивают некоторые СМИ, был очень вежлив.

Во время телефонной беседы Закускин пожаловался, что ему поступает огромное количество угроз, Делимханов на это ответил, что не может контролировать всех чеченцев, и угрозы расправой, предположил он, возможно, прекратятся, как только он извиниться перед бабушкой. Не прекратились. Закускину пришлось писать заявление в полицию и съезжать из квартиры, поскольку он опасается за свою жизнь.


С жизнью, даст Аллах, у него всё будет хорошо, а вот с политической карьерой придётся расстаться. Сейчас чеченские правозащитники не покладая рук добиваются исключения Закускина из партии "Единая Россия".


В документе от независимых депутатов есть интересная формулировка - "подобный информационный фон" вокруг Закускина несовместим с должностью главы муниципального округа. С этим трудно не согласиться. Но возникает вопрос, почему с такими же формулировками не исключили из партии заместителя председателя правительства Чеченской республики Делимханова ещё в 2013 году, когда в Госдуме он избил единоросса Алексея Журавлёва, и в ходе потасовки выронил золотой пистолет, который, по правилам, у него должны были изъять ещё на подходе к зданию. Про его недавние высказывания об отрезании голов семье бывшего чеченского судьи тоже все успешно забыли.

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Метки: Адам Делимханов   Александр Закускин   видео   депутат   единая россия   нападение   политика   
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Raingold Fischer Час назад
Страно конечно, как люди гор быкуют так люди неизвестной национальности, а как их обижают то сразу Чечены. Самая милая нация, одуванчики.
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896
Акан Полчаса назад
Во первых поступок действительно мерзкий, и уж депутат то точно должен придерживаться норм закона.
Во вторых кадырка и компания с каждым днем наглеют все больше и больше и я даже не знаю что будет дальше если их не остановить.
А в третих кто мешает русским заступится за депутата? Ведь русских больше.
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21k
Matrosskin 54 минуты назад
Ну и правильно сделали. Не знаю - чё там с торговлей (интересно, колбаса не свиная была ? ). Но ты, блд, депутат, представитель законодательной власти. Увидел непорядок ? Тащи за шкирку того, кто за ним должен следить, тыкай носом. Не реагирует местный ОП ? Вот и давай - заставь их работать, инициируй проверку службой собственной безопасности, прокурорскую организуй. При желании - хвоста накрутить можно так, что забегают. А не самодеятельностью занимайся, с бабками драться - ума много не надо. Я уж про моральный аспект и не говорю.
И не надо кивать - " а вот ХХХ тоже хорош ..." . Всегда найдётся кто-то похуже и натворивший поболее. Так и чего теперь ?
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3k
ArkBase 56 минут назад
Действительно - надо закусывать !
Ссылка www.youtube.com
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7k
Игорь 56 минут назад
ну ладно, про чеченов все высказались. Но - все же, что подвигло Наливкина на сей подвиг?
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164
Комнатный сибиряк Игорь 42 минуты назад
Да , странный конечно поступок для депутата , ну торгует бабка колбосой, какое ему до неё дело . Но всё же если его снимут с должности , это значит что российское государство снова позорно прогнулось под кучку чеченских средневековых фанатиков
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164
Комнатный сибиряк Игорь 21 минуту назад
Вот когда песков позвонит делимханову , назовёт его уродом , скажет что он не мужик и что должен забрать из Москвы пару своих обезьян которые чувствуют себя здесь хозяевами жизни, тогда можно будет поверить в наше государство
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39k
Alex 57 минут назад
Дебилойды, что те, что другие.
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7k
Влад Час назад
я вот Русский. мне если что в какую диаспору плять обращаться?!!!!! в своей стране!!!!! за которую мои предки сотнями поколений кровь проливали, которую своими руками строили!!! накуй эти все диаспоры законодательно запретить!!!!!!!!!! что это вообще такое-ОПГ?!!! пистец.....
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3k
Едондер пуп Час назад
У Наливкина методы более лучше, чем у Закускина))
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2k
DNK Час назад
Не ну что вы в конце концов - он же не головы резать бывшим российским судьям предлагает, а реальное преступление совершил.
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49k
noName Час назад
Ух,какой мощный депутат!Старушку гонять-тут мужество нужно иметь!
Решил попиариться,ну молодец,получилось...
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26k
Батончик с маком Час назад
Старая карта пусть в своём родном ауле торгует поганой колбасой. Неизвестно сколько людей отравились этой гадость.
Представьте что русские бабуси в Чечне вышли торговать возле православного храма. Во-первых сомневаюсь что там церкви есть, во-вторых бабусям бы сразу головы отрезали...
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3k
Ivan Час назад
Только что-то полезное единорос задумал, неуклюже, убого, но хотя бы не для собственного кармана, а для людей: черно...ых прессануть, так все, сразу нахер из партии! Таким там не место. А тихо бы воровал и не выпендривался, изредка гадя своему народу-оставался бы в почете!
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10k
harlamov Час назад
Мерзский ублюдок. Посмотрел как он с Делимхаовым разговаривает... Трусливым дрожащим голоском спрашивает у него разрешения извиниться. Умоляет его пощадить. Просто позорище.
Такого чмошника реально надо исключать и выкидывать отовсюду.
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43k
dima423 Час назад
Ну сам дурак виноват... и тут дело не в национальности старушки, думаю если бы такое попало на видео и с русской бабулькой ему бы не меньше прилетело)
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2k
Иван 2 часа назад
Ну вы же не хотите как в Югославии?
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