Депутат Госдумы заявил, что в Москве слишком мало храмов

Советник мэра Москвы, советник патриарха по строительству, депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Ресин заметил, что в Москве слишком мало храмов и надо строить новые. Всё ради будущего поколения, конечно!
По мнению Ресина, в Северном административном округе столицы слишком мало храмов. Надо больше. Уже САО построены 7 храмов, еще 4 на стадии строительства, по 2 храмом только готовится документация.
«Мало храмов в работе, надо выравнивать ситуацию. Наша задача обеспечить комфортную жизнь будущим поколениям», — заявил Владимир Ресин.
В пресс-службе депутата рассказали о "бедственном" положении. В среднем на один приход в округе приходится более 30 тыс. москвичей с учетом уже имеющихся церквей. К слову сказать, постройка храмов осуществляется на добровольные пожертвования россиян, согласно «Программе-200». В рамках этой программы во всех районах Москвы, кроме Центрального, с 2010 года строят и реконструируют 200 храмов.
Надо больше, как вы считаете?
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Мы потом отожмём под спортшколы и дворцы пионеров.
Ну все правильно. Он скорее всего имеет хороший интерес в этом самом строительстве, поэтому ЕГО будущим поколениям (а не вашим) нужно обеспечить комфортную жизнь.
Или я что-то не так понял? Старый я стал...
Вместо храма Христа спасителя мечеть.