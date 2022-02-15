Депутат Госдумы заявил, что в Москве слишком мало храмов

По мнению Ресина, в Северном административном округе столицы слишком мало храмов. Надо больше. Уже САО построены 7 храмов, еще 4 на стадии строительства, по 2 храмом только готовится документация.

«Мало храмов в работе, надо выравнивать ситуацию. Наша задача обеспечить комфортную жизнь будущим поколениям», — заявил Владимир Ресин.

В пресс-службе депутата рассказали о "бедственном" положении. В среднем на один приход в округе приходится более 30 тыс. москвичей с учетом уже имеющихся церквей. К слову сказать, постройка храмов осуществляется на добровольные пожертвования россиян, согласно «Программе-200». В рамках этой программы во всех районах Москвы, кроме Центрального, с 2010 года строят и реконструируют 200 храмов.