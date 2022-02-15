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Депутат Госдумы заявил, что в Москве слишком мало храмов

Депутат Госдумы заявил, что в Москве слишком мало храмов (2 фото)

Автор:
15 февраля 2022 08:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   интересное   рпц   столица   строительство   фото   храмы   
989
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Советник мэра Москвы, советник патриарха по строительству, депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Ресин заметил, что в Москве слишком мало храмов и надо строить новые. Всё ради будущего поколения, конечно!

По мнению Ресина, в Северном административном округе столицы слишком мало храмов. Надо больше. Уже САО построены 7 храмов, еще 4 на стадии строительства, по 2 храмом только готовится документация.

«Мало храмов в работе, надо выравнивать ситуацию. Наша задача обеспечить комфортную жизнь будущим поколениям», — заявил Владимир Ресин.

В пресс-службе депутата рассказали о "бедственном" положении. В среднем на один приход в округе приходится более 30 тыс. москвичей с учетом уже имеющихся церквей. К слову сказать, постройка храмов осуществляется на добровольные пожертвования россиян, согласно «Программе-200». В рамках этой программы во всех районах Москвы, кроме Центрального, с 2010 года строят и реконструируют 200 храмов.

Надо больше, как вы считаете?


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Метки: Москва   интересное   рпц   столица   строительство   фото   храмы   
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42  комментария
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43k
Элек Мек 2 часа назад
Не пора ли ему на пенсию?
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8k
Rus77 Минуту назад
А зачем этому жиду храмы, его место в синагоге!
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5k
IceBazooka 2 минуты назад
Стройте, стройте свои храмы, гавно*ды.
Мы потом отожмём под спортшколы и дворцы пионеров.
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188k
IMXO 8 минут назад
Снести все школы, а на месте их построить храмы. Чем неграмотнее население, тем легче им управлять и засирать ему мозги про скрепы.
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1k
Петр Бирюков 13 минут назад
Ресин хочет все грехи перед отправкой к Лужкову замолить??Не получится ни йуха.....
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2k
Viktor 13 минут назад
Сколько ему из РПЦ занесли ?
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−96
Племянник Путина 20 минут назад
Да этого мудака уже лет 20 на кладбище заждались... какие ему храмы?
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8k
vit 22 минуты назад
«Мало храмов в работе, надо выравнивать ситуацию. Наша задача обеспечить комфортную жизнь будущим поколениям»

Ну все правильно. Он скорее всего имеет хороший интерес в этом самом строительстве, поэтому ЕГО будущим поколениям (а не вашим) нужно обеспечить комфортную жизнь.
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22k
Russo Turisto Полчаса назад
Депутат Госдумы заявил - "Я как иудей и бывший член КПСС хочу больше денег и откатов от строительства православных храмов."
Или я что-то не так понял? Старый я стал...
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8k
sivanov1079 Полчаса назад
В некоторых храмах народу- прихожанам не войти. Другие пустые. Прихожане идут в храмы популярные, новых хоть обстройся. Зачем нужны пустые дома божьи?
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518
TNs 36 минут назад
Судя по контенгенту в Москве строить нужно мечети, чем больше, тем лучше. Гундяю делать обрезание и продвигать на место главного имама. В принципе, как говорится, деньги не пахнут. Какая разница где их собирать.
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4k
sibull 39 минут назад
Совсем с кукушкой не дружит. Можно подумать, что в храмы очереди километровые выстраиваются.
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195
Царь 39 минут назад
Ну, да, а потом пойдут синагоги и мечети. А потом куякс и как в Исхраэле.
Вместо храма Христа спасителя мечеть.
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8k
djinn 43 минуты назад
картинка с картой- не соответствует истине. Если отметить храмы, церкви, часовни и пр- синих точек в разы больше будет
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532
Бвлад Брюховецкий 47 минут назад
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24k
SerGProS 49 минут назад
Ссылка coub.com
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4k
Sam Backet 50 минут назад
Нужно больше золота! Нужно построить зиккурат!
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1k
Вадим Курбатов 56 минут назад
Раньше подобные высказывания вызывали только негодование, но в связи с неконтролируемым засильем в наших краях черного и косого муслимского говна это уже не кажется такой уж плохой идеей. Сильно это конечно не поможет в решении этой проблемы, но пусть лишний раз видят и помнят, где находятся!
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43k
Элек Мек Час назад
На хрена иудею ресину православные храмы? Он должен ратовать за синагоги.
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13k
Великий Кормчий Час назад
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6k
RRK Час назад
Согласен. Надо по 10 храмов в день строить. Отменить 11 классов, школы закрыть и сделать церковно-приходское образование с тремя классами. Этого будет достаточно. А то образованный народ слишком много вопросов задает
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