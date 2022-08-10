Столичный вор вынес из квартиры 130 тысяч и милого шпица

В Москве мужчина пробрался в квартиру на Мироновской через форточку. Воришка прихватил деньги и милого пушистого пёселя. Судя по видео, пёс не очень расстроился.
38-летний мужчина забрался в квартиру. Он обшарил её вдоль и поперёк, найдя 130 тысяч рублей. Блуждания мужчины попали на камеру видеонаблюдения. Шпиц, который был дома, с радостью бегал за грабителем и даже не собирался нападать. Судя по всему, сладкий пёсик так понравился грабителю, что он прихватил его с собой.
Надо сказать, что пёсель только рад был похищению. На уличных камерах видно, как мужчина спокойно идёт с собакой на руках.
Преступника нашли и отобрали у него пёселя. Он уже у хозяев, сообщает SHOT. Хозяева рассказали, что мужчина кроме собаки и денег похитил ещё одежду, две бутылки вина. А вот украшения выбросил просто в окно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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