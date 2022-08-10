FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6374 поста • 865 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Столичный вор вынес из квартиры 130 тысяч и милого шпица

Столичный вор вынес из квартиры 130 тысяч и милого шпица

Автор:
10 августа 2022 11:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   вор   интересное   ограбил   собака   столица   фото   
109
2
1

В Москве мужчина пробрался в квартиру на Мироновской через форточку. Воришка прихватил деньги и милого пушистого пёселя. Судя по видео, пёс не очень расстроился.

38-летний мужчина забрался в квартиру. Он обшарил её вдоль и поперёк, найдя 130 тысяч рублей. Блуждания мужчины попали на камеру видеонаблюдения. Шпиц, который был дома, с радостью бегал за грабителем и даже не собирался нападать. Судя по всему, сладкий пёсик так понравился грабителю, что он прихватил его с собой.

Надо сказать, что пёсель только рад был похищению. На уличных камерах видно, как мужчина спокойно идёт с собакой на руках.

Преступника нашли и отобрали у него пёселя. Он уже у хозяев, сообщает SHOT. Хозяева рассказали, что мужчина кроме собаки и денег похитил ещё одежду, две бутылки вина. А вот украшения выбросил просто в окно.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   видео   вор   интересное   ограбил   собака   столица   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Борис Карабанов 3 минуты назад
Не, не Индус.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58390



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Милонов призвал закрыть все гей-клубы после скандала в Екатеринбурге
Милонов призвал закрыть все гей-клубы после скандала в Екатеринбурге
Группа "Би-2" перенесла свои концерты из России в Центральную Азию
Группа "Би-2" перенесла свои концерты из России в Центральную Азию
Набирающие популярность в сообществах
Не толерантная я, он сам пришёл! ЛГБТ-активистка не захотела защищать "ценности", узнав, что жених изменяет ей...с мужчиной
Не толерантная я, он сам пришёл! ЛГБТ-активистка не захотела защищать "ценности",...
15 ответов на вопрос “Что хорошего происходят в мире прямо сейчас?”
15 ответов на вопрос “Что хорошего происходят в мире прямо сейчас?”
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#в мире#история#подборка#удивительно#кошка#кино#СССР#познавательно
#Юмор#интересно#забавно#факты#знаменитости#собака#домашние животные#кошки#шоу бизнес#Жизнь
#прикол#животные#позитив#улыбнуло#коты#природа#искусство#новости#Ynews#Россия
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками "Вызывайте охрану!": москвичка в кинотеатре делала всем замечания из-за отсутствия масок "Вызывайте охрану!": москвичка в кинотеатре делала всем замечания из-за отсутствия масок Москвич ограбил букмекерскую контору на 22,4 млн рублей, предложив работникам виски Москвич ограбил букмекерскую контору на 22,4 млн рублей, предложив работникам виски Стивен Сигал отметил своё 70-летие в московском ресторане в компании Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян Стивен Сигал отметил своё 70-летие в московском ресторане в компании Владимира Соловьева и... Депутат Госдумы заявил, что в Москве слишком мало храмов Депутат Госдумы заявил, что в Москве слишком мало храмов Спальные районы Москвы до прихода советской власти Спальные районы Москвы до прихода советской власти

На что жалуетесь?

Вернуться