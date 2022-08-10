Столичный вор вынес из квартиры 130 тысяч и милого шпица

38-летний мужчина забрался в квартиру. Он обшарил её вдоль и поперёк, найдя 130 тысяч рублей. Блуждания мужчины попали на камеру видеонаблюдения. Шпиц, который был дома, с радостью бегал за грабителем и даже не собирался нападать. Судя по всему, сладкий пёсик так понравился грабителю, что он прихватил его с собой.