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"Троицкое побоище": защитников Троицкого леса начали калечить ЧОПовцы и "бандиты"

"Троицкое побоище": защитников Троицкого леса начали калечить ЧОПовцы и "бандиты" (2 фото + 2 видео)

Автор:
03 февраля 2022 07:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   защитники леса   интересное   лес   стройка   троицкое   фото   
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В Троицке кипят первобытные страсти. Власти решили вырубить лес, чтобы построить школу. Но защитники леса уверены, что дело вовсе не в благих намерениях. Сначала противостояние носило шуточный и мирный характер - люди обнимали деревья и ругались с лесорубами. Но в феврале застройщик пригласил сотрудников ЧОП, которые принялись драться с активистами.

Началось всё с того, что пятиэтажную школу на 2100 учеников собираются возвести в Троицком лесном массиве, который расположен в конце Октябрьского проспекта. Рядом со школой будет детский сад, спортивный комплекс, дорога и парковка. Кажется, круто же? Всё люди жалуются, что школ в России не хватает. Вот только в Троицком есть уже целых три школы. Так зачем строить ещё одна, да ещё и в краснокнижной зоне? В районе много пустырей, которые подходят для этой цели. А всё дело в бюджетных деньгах. На строительство школы уже выделено больше 4 миллиардов рублей.

«Цель — не построить школу. Цель — захватить лес. Сделать это с помощью какого-нибудь торгового центра они не решаются. Это слишком одиозно. На это никто не пойдет. Даже Москва с таким не согласится, понимая, что здесь просто взрыв будет. Поэтому они и решили начать захват леса со школы, с социального объекта, который городу теоретически действительно нужен» — формулирует эту теорию активистка Ольга Сластунина.

«Строят её в таком месте, что город встанет в пробках от едущего в эту школу народа со всех окрестных деревень. И власти, видимо, будут доблестно решать эту проблему новой вырубкой – уже под дорогу», - негодует Александра Кирсанова.

На этой волне активисты принялись защищать лес. Сначала они называли себя "снеговиками", обнимали деревья и не позволяли их вырубать. Однако, 2 февраля противостояние приняло агрессивный характер. Застройщик нанял ЧОПовцев и они начали кидать людей, теснить, пинать и даже пугать бензопилой.

"Сегодня на нас напали где-то человек 70 — очень больших, высоких, тренированных мужчин. Нас начали выдавливать из леса, но это быстро переросло в избиения. Били просто нещадно — женщин, стариков. Женщин целенаправленно били в грудь, таскали по снегу за шиворот, пинали ногами. Никаких увещеваний и просьб они не воспринимали вообще. Это продолжалось часа два. Полиция не просто бездействовала, а разбежалась. Скорая помощь приезжала несколько раз и увозила пострадавших жителей. И вдруг в 12.00 нападавшие как по команде остановились и разбежались сами", - рассказала Сластунина.

Пострадавшие намерены обратиться в полицию. Возмущенные защитники Троицкого леса пришли в администрацию города, чтобы передать подписи в защиту природной территории и подать уведомление о проведении митинга.


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Метки: Москва   видео   защитники леса   интересное   лес   стройка   троицкое   фото   
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9  комментариев
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45
Имя Пользователя 57 минут назад
В РФ по официальным данным 600тыщ.умственно отсталых ЧОПовцев. Всего их 2.5млн. Чем эти люди занимаются - не очень понятно. Такая скрытая борьба с безработицей в регионах.
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5k
Борис Карабанов 6 минут назад
Эти "активисты" и "защитники" никогда не задумывались, что они сами живут, скорее всего, там, где когда-то рос лес? Для удобства своей человеческой задницы и для сытости своего человеческого желудка приходится чем-то жертвовать - вырубать лес, пользоваться животными и растительными природными ресурсами, добывать полезные ископаемые.
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−11
Виталий Полчаса назад
А я очень жду эту школу, и подписывался за ее строительство.
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4k
Нескучный сад Полчаса назад
На Шиесе также было. Тоже били людей, а мразота в погонах отворачивалась и лыбу давила в сторону. Только мы под этих тварей не прогнулись и победили! И в Троицке люди победят, ибо вся эта чиновнечья шушера не знает что делать, когда люди перестают их боятся и упираются рогом. Держитесь там, кроме вас и других честных людей, ВООБЩЕ НИКТО за вас не постоит! Наоборот, на всех уровнях будут вставлять палки в колёса. Север и Шиес с вами!
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18k
Fat boy slim is * in a heaven Полчаса назад
Давно пора сраных экогринписоэкстремистов пистить палками, они же против любого развития под предлогом "защиты экологии", а на самом деле действуют по предоплате.
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770
Valeri Nikolkin 41 минуту назад
Боты тут как тут!
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2k
Алксандр Шевченко 56 минут назад
Бездельники на зарплате, пытаются других обвинить в безделье.
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27k
Е-Лена Час назад
И где-то встрепенулась, где-то чирикнула Евгения Чирикова. Помните такую?
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
Ну спасать лес это хорошо. Я только не пойму кто все эти активисты? Бездельники, которые боятся руки работой испачкать или обычные зелёные на зарплате.
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