"Троицкое побоище": защитников Троицкого леса начали калечить ЧОПовцы и "бандиты"

Началось всё с того, что пятиэтажную школу на 2100 учеников собираются возвести в Троицком лесном массиве, который расположен в конце Октябрьского проспекта. Рядом со школой будет детский сад, спортивный комплекс, дорога и парковка. Кажется, круто же? Всё люди жалуются, что школ в России не хватает. Вот только в Троицком есть уже целых три школы. Так зачем строить ещё одна, да ещё и в краснокнижной зоне? В районе много пустырей, которые подходят для этой цели. А всё дело в бюджетных деньгах. На строительство школы уже выделено больше 4 миллиардов рублей.

«Цель — не построить школу. Цель — захватить лес. Сделать это с помощью какого-нибудь торгового центра они не решаются. Это слишком одиозно. На это никто не пойдет. Даже Москва с таким не согласится, понимая, что здесь просто взрыв будет. Поэтому они и решили начать захват леса со школы, с социального объекта, который городу теоретически действительно нужен» — формулирует эту теорию активистка Ольга Сластунина.