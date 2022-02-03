"Троицкое побоище": защитников Троицкого леса начали калечить ЧОПовцы и "бандиты"

В Троицке кипят первобытные страсти. Власти решили вырубить лес, чтобы построить школу. Но защитники леса уверены, что дело вовсе не в благих намерениях. Сначала противостояние носило шуточный и мирный характер - люди обнимали деревья и ругались с лесорубами. Но в феврале застройщик пригласил сотрудников ЧОП, которые принялись драться с активистами.
Началось всё с того, что пятиэтажную школу на 2100 учеников собираются возвести в Троицком лесном массиве, который расположен в конце Октябрьского проспекта. Рядом со школой будет детский сад, спортивный комплекс, дорога и парковка. Кажется, круто же? Всё люди жалуются, что школ в России не хватает. Вот только в Троицком есть уже целых три школы. Так зачем строить ещё одна, да ещё и в краснокнижной зоне? В районе много пустырей, которые подходят для этой цели. А всё дело в бюджетных деньгах. На строительство школы уже выделено больше 4 миллиардов рублей.
«Цель — не построить школу. Цель — захватить лес. Сделать это с помощью какого-нибудь торгового центра они не решаются. Это слишком одиозно. На это никто не пойдет. Даже Москва с таким не согласится, понимая, что здесь просто взрыв будет. Поэтому они и решили начать захват леса со школы, с социального объекта, который городу теоретически действительно нужен» — формулирует эту теорию активистка Ольга Сластунина.
«Строят её в таком месте, что город встанет в пробках от едущего в эту школу народа со всех окрестных деревень. И власти, видимо, будут доблестно решать эту проблему новой вырубкой – уже под дорогу», - негодует Александра Кирсанова.
На этой волне активисты принялись защищать лес. Сначала они называли себя "снеговиками", обнимали деревья и не позволяли их вырубать. Однако, 2 февраля противостояние приняло агрессивный характер. Застройщик нанял ЧОПовцев и они начали кидать людей, теснить, пинать и даже пугать бензопилой.
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"Сегодня на нас напали где-то человек 70 — очень больших, высоких, тренированных мужчин. Нас начали выдавливать из леса, но это быстро переросло в избиения. Били просто нещадно — женщин, стариков. Женщин целенаправленно били в грудь, таскали по снегу за шиворот, пинали ногами. Никаких увещеваний и просьб они не воспринимали вообще. Это продолжалось часа два. Полиция не просто бездействовала, а разбежалась. Скорая помощь приезжала несколько раз и увозила пострадавших жителей. И вдруг в 12.00 нападавшие как по команде остановились и разбежались сами", - рассказала Сластунина.
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Пострадавшие намерены обратиться в полицию. Возмущенные защитники Троицкого леса пришли в администрацию города, чтобы передать подписи в защиту природной территории и подать уведомление о проведении митинга.
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